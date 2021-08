Action CMPS : l’intérêt croissant pour les psychédéliques contribuera à multiplier par 3 les stocks de Compass Pathways d’ici 2022

in

Chemins de la boussole (NASDAQ :SCPM) a été tabassé dernièrement. Mais les fondamentaux s’améliorent rapidement, c’est donc le moment idéal pour acheter cette action psychédélique.

Source : Shutterstock

Le CMPS et d’autres sociétés qui défendent les thérapies psychédéliques voient les vents favorables de la légalisation se développer rapidement.

De nombreuses villes aux États-Unis sont en pourparlers pour dépénaliser la psilocybine, entre autres substances.

Les villes du Massachusetts, du Michigan et de la Californie sont les dernières à vouloir ouvrir la voie à la réintroduction de ces types de substances qui changent la vie – dans le bon sens – dans la société.

Et par le passé, plusieurs villes du Michigan ont déjà dépénalisé une gamme de substances psychoactives.

Toutes les réformes qui se sont produites, ou qui se produiront dans un avenir proche, suggèrent que les avantages de la thérapie psychédélique commencent vraiment à se faire sentir dans la société dans son ensemble.

Après tout, il semble déjà très évident que la psilocybine et d’autres médicaments inspirés du psychisme ont un potentiel thérapeutique insurmontable. De nombreux traitements psychédéliques sont en fait plus efficaces pour traiter divers troubles de santé mentale que les médicaments actuels, et souvent avec des effets secondaires moins nombreux ou moins graves.

L’essentiel sur les actions CMPS

D’ici 2030, la thérapie psychédélique sera l’étalon-or pour le traitement de la santé mentale.

Et Compass est à la pointe de la commercialisation.

Les essais de Phase IIb de COMP360 sont attendus à la fin de l’année. Cela en fait de loin le médicament le plus avancé de cette industrie. Ce sera probablement le premier à être commercialisé d’un mile.

Ainsi, il y a beaucoup d’opportunités d’obtenir l’avantage et la titularisation du premier joueur. Et aussi beaucoup de puissance de feu – plus que quiconque dans cet espace.

L’action CMPS sera à 100 $ avant la fin de l’année.

Compass Pathways est l’un de mes meilleurs choix et, à long terme, cette action générera de gros rendements pour les investisseurs.

Mais ce n’est pas la meilleure action de croissance à acheter aujourd’hui.

Au lieu de cela, la meilleure action de croissance à acheter aujourd’hui est une entreprise qui me rappelle une jeune Amazon. En effet, je pense que l’achat de ces actions aujourd’hui pourrait être comme acheter des actions AMZN en 1997 – avant qu’elles n’atteignent des milliers de pour cent.

De quel stock je parle ?

Cliquez ici regarder mon tout premier Sommet sur la croissance exponentielle pour connaître le nom, le symbole boursier et les principaux détails commerciaux de cette sélection d’actions potentielle 10X.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné à Innovation Investor dès aujourd’hui.