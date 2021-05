Action COCP: Cocrystal Pharma gagne 40% sur Big Covid-19 News

Des nouvelles qui Cocrystal Pharma (NASDAQ:COCP) a fait des progrès sur ses candidats médicaments antiviraux Covid-19 et prévoit d’étendre le développement a fait grimper le cours de l’action COCP de plus de 40% lors des négociations de pré-commercialisation de mardi.

La société de biotechnologie au stade clinique de l’État de Washington a déclaré que son CDI-45205 a montré une bonne biodisponibilité dans les études pharmacocinétiques sur la souris et le rat par injection intrapéritonéale et aucune cytotoxicité contre diverses lignées cellulaires humaines.

La société a récemment démontré un fort effet synergique avec le remdesivir médicamenteux Covid-19 approuvé par la FDA, développé par Sciences de Galaad (NASDAQ:DORER).

Dans le même temps, Cocrystal a également annoncé son intention de lancer un deuxième programme Covid-19 avec des composés antiviraux supplémentaires à développer. La société développe également de nouveaux inhibiteurs du SRAS-CoV-2 qui bloquent la réplication et la transcription virales.

COCP Stock rejoint la poursuite des antiviraux

Les investisseurs attisent en partie l’action COCP sur la promesse de progrès avec ses composés antiviraux. Mais il y a une grosse concurrence.

La semaine dernière Pfizer (NYSE:PFE) Le PDG Albert Bourla a reconnu que la société testait deux antiviraux Covid-19, l’un injecté par voie intraveineuse et l’autre administré par voie orale, qui devraient être efficaces contre les variantes du virus.

Merck (NYSE:MRK) et le pharmacien suisse Roche sont également à la recherche d’un traitement qui arrêterait la progression du Covid-19 chez les patients infectés. Jusqu’à présent, le remdesivir de Gilead est le seul médicament antiviral démontré pour aider les patients hospitalisés.

«Les responsables de la santé publique appellent au développement urgent d’antiviraux puissants qui inhibent le cycle de réplication du SRAS-CoV-2», a déclaré Gary Wilcox, Ph.D., président-directeur général de Cocrystal. «Parmi les défis importants auxquels sont confrontés les scientifiques, il y a l’inhibition de la réplication virale sans endommager le fonctionnement interne des cellules saines. L’approche de Cocrystal en matière de découverte de médicaments pourrait fournir une solution pour concevoir des antiviraux à utiliser contre une gamme de virus, y compris les coronavirus, avec une interaction hors cible limitée. »

