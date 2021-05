Action COUR: Considérez Coursera Stock comme un achat sur son retrait post-IPO

Après avoir fait ses débuts fin mars, jusqu’à présent Coursera (NYSE:COUR) n’a pas vraiment été un favori parmi les investisseurs. Bien sûr, les actions initiales dans le jeu «futur de l’apprentissage à distance» ont vu un coup de pouce dans sa première semaine de négociation après son introduction en bourse. Au prix de 33 $ l’action, l’action de COUR a atteint 62,53 $ au début du mois d’avril.

Depuis lors, cependant, cela a été une longue diapositive. Premièrement, il est revenu juste au-dessus du niveau de prix de 40 $ par action. Puis, après un rebond partiel, on a assisté à un autre mouvement baissier majeur depuis le début du mois de mai.

Pourtant, maintenant qu’il est juste au-dessus de son prix d’offre, les prix actuels (environ 39 $ par action) peuvent être un point d’entrée solide pour une position à long terme. Pourquoi? La valorisation peut sembler riche, même après sa vente de 42% + par rapport à ses sommets. Avec une capitalisation boursière de 5,2 milliards de dollars, la société vend à un multiple élevé de ses ventes sur les 12 derniers mois (TTM).

Mais je n’écarterais pas cela sur la base de résultats à court terme. Comme pour toute «histoire de croissance», c’est le potentiel futur qui est le principal facteur. Et, heureusement ici, les tendances à long terme en arrière ont continué de croître au-dessus de la moyenne dans les années à venir. Alors que l’apprentissage devient une expérience de plus en plus éloignée et que la formation professionnelle / professionnelle en particulier reste très demandée, la plate-forme établie de cette entreprise devrait en profiter.

En bref, la meilleure décision ici est claire: prenez cette décision, car elle reste déprimée après sa liquidation post-introduction en bourse.

Les tendances à long terme sont de bon augure pour les actions COUR

Il a fallu moins d’une décennie à Coursera pour devenir un nom de premier plan dans le domaine de l’apprentissage à distance. Et les choses n’ont pas ralenti ces dernières années. Comme le montre son dépôt de prospectus S-1, les revenus ont plus que triplé entre 2017 et 2020, passant de 95,6 millions de dollars à 293,5 millions de dollars. La seule croissance des ventes l’an dernier était de près de 60%.

Mais, ne l’écrivez pas comme une situation où la croissance s’est arrêtée brutalement, avec des initiés encaissant alors que la situation est encore bonne. Oui, nous ne verrons probablement pas de chiffres de croissance cette année et la prochaine à égalité avec les résultats du blockbuster de 2020. Comme avec d’autres jeux liés à la technologie, la pandémie a donné un coup de fouet à sa croissance, alors que l’éducation a basculé vers un modèle à distance uniquement.

Selon les projections des analystes, les ventes devraient grimper d’environ 29,1% en 2021 et 25,6% en 2022. Cela correspond à la croissance des ventes de l’entreprise entre 2018 et 2019. Et, il peut s’agir d’un niveau de croissance qui peut se poursuivre pendant des années. venir. Comment? En termes simples, le modèle économique de Coursera est du bon côté des tendances.

Comme l’a souligné la communauté des analystes, dans leur vision largement optimiste de l’action de la Cour, l’accent mis par la société sur le segment des compétences professionnelles de l’éducation peut être la clé du succès à long terme. La demande de recyclage de la main-d’œuvre est importante en raison des tendances en matière d’automatisation et de numérisation. Cela indique que des plates-formes comme celle-ci continuent de se développer.

Avec cela, la valorisation d’aujourd’hui est plus que raisonnable, laissant une grande marge de manœuvre pour le titre à mesure que les tendances qui le soutiennent continuent de se jouer.

Ne laissez pas l’évaluation d’aujourd’hui vous faire rejeter une opportunité

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, même après son retrait, les actions de Coursera se négocient à une valorisation supérieure. Mais, comme c’est le cas pour les entreprises à croissance rapide, vous ne pouvez pas manquer la forêt pour les arbres. Autrement dit, vous ne pouvez pas rejeter une opportunité, simplement parce que, sur la base des résultats actuels, son prix est trop élevé.

Avec la mégatendance de la numérisation, il est clair que cette entreprise a beaucoup de pistes de croissance devant elle. Cela signifie que les choses n’en sont encore qu’à leurs débuts, avec une croissance substantielle à venir dans les années à venir, sinon la prochaine décennie. De plus, au fur et à mesure de sa croissance, Coursera deviendra une entreprise très rentable.

Investissant massivement dans sa croissance, l’entreprise opère toujours dans le rouge. Même maintenant, la société devrait avoir des pertes nettes par action de 54 cents cette année et de 40 cents en 2022. Mais, avec la forte augmentation des ventes au cours des dernières années, les pertes ont diminué.

Une fois qu’il sera en mesure de quitter le gaz, les marges d’exploitation seront substantielles. Ça va prendre du temps. Mais, pour ceux qui ont un horizon à long terme, l’achat, la détention et l’attente peuvent très bien porter leurs fruits.

La ligne de fond

Il y a quelques mois, il n’en fallait pas beaucoup aux marchés pour faire grimper un titre de croissance. Mais maintenant, les investisseurs examinent de manière plus critique les entreprises en démarrage. Et à juste titre. De nombreuses entreprises ont été introduites en bourse, que ce soit par la voie traditionnelle de l’introduction en bourse (IPO) ou par le biais de fusions SPAC (Special Purpose Acquisition Company).

Bon nombre des noms qui ont récemment été rendus publics peuvent ne pas être à la hauteur de leurs prévisions. Pourtant, ce n’est pas l’histoire ici avec le stock de COUR. Une véritable «histoire de croissance», avec des tendances à long terme qui la soutiennent, la nervosité des investisseurs d’aujourd’hui vous donne l’opportunité de saisir cela à un fantastique point d’entrée à long terme.

