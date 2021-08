Action CPNG : Coupang a 2 catalyseurs majeurs à venir

in

Lorsque Coupang (NYSE :CPNG) a publié une dépréciation inattendue dans son rapport trimestriel, les investisseurs ont abandonné l’action. L’action CPNG a fait face à une résistance au niveau de 40 $, sur la moyenne mobile de 50 jours et la moyenne mobile de 200 jours.

La société de commerce électronique sud-coréenne fait face à beaucoup de scepticisme. Les ours ont un flottant court de 5% par rapport au stock. La grande perte a également intrigué les actionnaires.

Les investisseurs avisés qui examinent de plus près les résultats peuvent ignorer la perte. Coupang investit agressivement dans deux initiatives de croissance.

L’action CPNG fait face à une pression de vente

Les marchés ont réagi de manière irrationnelle aux résultats de Coupang au deuxième trimestre. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires atteignant un taux d’exécution de 18 milliards de dollars. Le bénéfice brut s’est élevé à 658 millions de dollars, en hausse de 50 % par rapport à l’an dernier. Cela exclut une radiation d’inventaire de 158 millions de dollars liée à un incendie dans son centre de distribution de Deokpyeong.

En juillet, les marchés se sont redressés à la nouvelle de l’incendie, pariant que les réclamations d’assurance amélioreraient les résultats. Les investisseurs ont réagi négativement à la radiation incluse dans le rapport sur les résultats.

Outre le coût ponctuel, Coupang a affiché 15 trimestres consécutifs de croissance de plus de 50 % en glissement annuel à taux de change constants. Deux initiatives agressives, qui ont représenté la quasi-totalité de la perte d’EBITDA ajusté de Coupang, sont un catalyseur.

2 nouvelles initiatives

L’offre d’épicerie de Coupang, Rocket Fresh, et Coupang Eats, son offre de livraison de nourriture, ont représenté 120 millions de dollars de la perte d’EBITDA ajusté de 122 millions de dollars. Le PDG Bom Kim estime qu’il s’agit de la plus grande épicerie fraîche en ligne à l’échelle nationale. Il a déjà ajouté 1 000 points de base aux marges d’une année sur l’autre. Pourtant, à ses balbutiements, l’initiative prendra de l’ampleur. L’entreprise a une forte demande. Coupang ne peut pas suivre, il doit donc investir davantage pour soutenir Fresh.

Les coûts n’augmenteront pas aussi vite que les revenus, car l’unité d’épicerie peut tirer parti de l’infrastructure existante. En outre, Coupang a des améliorations d’efficacité plus continues. Cela conduira à une expansion de la marge et récompensera les investisseurs désireux de détenir des actions CPNG pendant quelques années.

Eats est une catégorie entièrement distincte de Fresh qui a des perspectives de croissance énormes. Son activité a déjà triplé environ au cours des deux derniers trimestres. Les investisseurs qui ont vendu Coupang avec impatience finiront par regretter cette décision plus tard. Kim a cité l’innovation culturelle, la technologie et l’excellence opérationnelle de l’entreprise comme les piliers de l’activité principale et de Eats.

Les investisseurs peuvent investir à la place dans Uber (NYSE :UBER), Amazon(NASDAQ :AMZN), ou PorteDash (NYSE :TIRET). Ceux qui recherchent une diversification géographique en dehors des États-Unis devraient plutôt envisager Coupang.

Des risques

Les investisseurs enthousiastes citent souvent une entreprise naissante comme la prochaine Amazon. C’est une comparaison valable car Coupang Wow est similaire à Amazon Prime. Pourtant, le secteur de la technologie montre des signes de fatigue. Les spéculateurs ne sont pas disposés à payer une prime sur les revenus croissants de l’entreprise, mais ne montrent aucun bénéfice.

Le sentiment macroéconomique négatif pourrait continuer à nuire à la performance de Coupang. Si les actions CPNG continuent de baisser, les investisseurs patients peuvent commencer par une petite position. Au fur et à mesure qu’il baisse, ils peuvent s’ajouter à la position de base à un prix inférieur.

Juste valeur

Les analystes ont assigné des objectifs de cours haussiers à Coupang après le rapport sur les résultats. Bien qu’ils soient inférieurs au prix cible le plus élevé de 62 $ (données de Tipranks), le prix cible moyen est toujours de 48 $. Quand les géants du e-commerce aiment Alibaba (NYSE :BABA) et Ozon Holdings (NASDAQ :OZONE) sont en baisse, Coupang semble très convaincant. Coupang a également un ratio d’endettement de l’ordre de 0,1, comparable à celui d’Alibaba. A l’inverse, le russe Ozon a un ratio d’endettement de près de 10.

Coupang est dans les premières phases de l’expansion de ses activités au Japon et à Taïwan. Il est trop tôt pour estimer le potentiel de croissance de ces régions. Pour minimiser les risques, l’entreprise expérimente d’abord de petits investissements. Au fur et à mesure qu’il teste et itère l’offre dans ces régions, il augmentera son investissement pour maximiser les rendements à long terme.

Pour l’instant, les actionnaires peuvent compter sur Coupang pour dominer le marché sud-coréen. Il ne fait face à aucune concurrence. Cela lui donnera tout le temps nécessaire pour approfondir ses douves.

Vos plats à emporter

Les marchés traitent Coupang comme de la spéculation. La société a fait son premier appel public à l’épargne en mars. Après la flambée initiale du volume des transactions, l’intérêt quotidien a diminué. Les investisseurs devraient profiter du manque d’intérêt du marché pour Coupang pour accumuler une position à long terme. Ni Amazon ni Alibaba ne peuvent entrer sur le marché sud-coréen avec beaucoup de succès. Cela conduira à une expansion continue des marges et à une croissance des bénéfices au cours des prochaines années.

Le sentiment négatif croissant pour les actions technologiques nuira à Coupang. Maintenant qu’il se négocie en dessous de son prix d’introduction en bourse, les valorisations sont plus favorables qu’il y a quelques mois.

