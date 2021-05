Action CPNG: Coupang est une entreprise de commerce électronique qui mérite votre attention

Il y a eu une hausse du risque macro-économique aux États-Unis au cours des dernières semaines. Des problèmes tels que l’inflation potentielle et une augmentation des impôts pourraient faire baisser les actions du marché américain dans son ensemble à l’avenir. Ainsi, compte tenu de ces récentes augmentations des risques spécifiques aux États-Unis, les investisseurs devraient envisager de diversifier leurs avoirs en achetant des actions internationales. Coupang (NYSE:CPNG) et le stock de CPNG pourrait être l’une de ces solutions.

Source: Michael Vi / Shutterstock.com

Une introduction en bourse (IPO) récente, Coupang est un bon choix pour les investisseurs étant donné qu’il s’agit d’une entreprise à forte croissance sur le marché lucratif du commerce électronique sud-coréen. Et, après une augmentation massive des prix après l’introduction en bourse, l’action CPNG est redescendue. Cela donne aux investisseurs la possibilité de récupérer certaines actions.

Aujourd’hui, l’action se négocie à un peu moins de 40 $. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme un achat potentiel.

Coupang se développe rapidement sur un marché concurrentiel

Le secteur sud-coréen du commerce électronique est très compétitif, aucune entreprise n’ayant une position dominante. Bien sûr, ce n’est pas le cas aux États-Unis, où Amazon (NASDAQ:AMZN) est de loin le plus grand et le plus dominant tandis que d’autres acteurs occupent des espaces de niche.

Pour la Corée du Sud, cependant, il existe plusieurs acteurs du marché de détail en ligne en raison d’une barrière à l’entrée plus faible. L’infrastructure logistique du pays est bien développée et les zones résidentielles sont beaucoup plus denses. Cela permet aux joueurs d’entrer sur le marché sans avoir besoin de lourdes dépenses en capital. Outre Coupang, d’autres acteurs majeurs de l’industrie comprennent Shopping à Naver, Gmarket (qui appartient à Ebay (NASDAQ:EBAY)), Wemakeprice et TMON.

Cependant, les économies d’échelle donneront à terme un avantage aux grandes entreprises. Par conséquent, les investisseurs devraient rechercher les noms qui commencent à prendre de plus en plus de parts de marché. Je pense que Coupang pourrait jouer ce rôle dans le commerce électronique coréen. En 2020, il était le seul acteur sud-coréen avec un «gain de part de marché appréciable», passant de 18,1% en 2019 à 24,6%.

En plus de cela, Coupang a augmenté ses revenus totaux à 12 milliards de dollars l’année dernière, une augmentation de 93% d’une année sur l’autre (YOY). Cela a coïncidé avec la croissance de sa clientèle active de près de 26%, passant de 11,8 millions en 2019 à 14,8 millions. En tant que telle, la croissance de l’entreprise n’est pas principalement due à une utilisation et à une valeur de commande accrues, mais également à une augmentation saine du nombre d’utilisateurs.

Comme dans la plupart des pays du monde, la pandémie de Covid-19 a accéléré la tendance à long terme du commerce électronique en Corée. Cela signifie que le marché adressable total (TAM) pour le commerce électronique a considérablement augmenté en 2020. La Corée du Sud a un marché bien développé, évalué récemment à 90,1 milliards de dollars. De plus, ce nombre devrait continuer de croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12%. Pour cette raison, il semble qu’il y ait de nombreuses opportunités de revenus à venir pour Coupang.

Certains avantages concurrentiels

Cependant, il y a plus de raisons d’aimer l’action CPNG – à savoir les facteurs spécifiques qui l’aideront à augmenter sa part de marché.

Je pense que Coupang a certains avantages qui pourraient lui permettre de gagner sur le long terme. Par exemple, l’entreprise dispose d’un système intégré de commerce électronique et de logistique qui permet une expérience client supérieure.

Une partie du service «Rocket Delivery» de Coupang comprend la livraison le jour même pour certains articles frais et la livraison le jour suivant pour presque toutes ses commandes. Il comprend également le ramassage des articles retournés. Dans l’ensemble, la société prétend avoir le service de livraison le plus rapide du marché coréen du commerce électronique.

Le principal avantage concurrentiel de CPNG est son solide réseau logistique. «L’infrastructure opérationnelle de l’entreprise s’étend sur plus de 25 millions de pieds carrés dans plus de 30 villes». Cela place 70% de la population à moins de sept miles d’un centre logistique de Coupang.

De plus, Coupang peut continuellement tirer parti de cet avantage logistique, par exemple en se développant dans des domaines comme la livraison de nourriture. Le service de livraison de nourriture existant de la société, Coupang Eats, représente actuellement «17,1% du marché de la livraison de nourriture».

À emporter pour les investisseurs

Dans l’ensemble, Coupang pourrait être idéal pour les investisseurs à la recherche d’une entreprise à forte croissance qui n’est pas affectée par les problèmes spécifiques aux États-Unis. De plus, cette entreprise est encore plus attractive car sa direction innove en permanence pour améliorer l’expérience client. CPNG a connu une croissance rapide ces dernières années. Je ne pense pas qu’il y ait de raison de croire que cela s’arrêtera de sitôt.

L’action CPNG n’a pas encore décollé, mais il devient clair que ce nom consolide sa position sur le marché coréen du commerce électronique. Je considère cette action comme un achat.

A la date de publication, Joseph Nograles ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.