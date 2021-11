Action CPNG: les actions décevantes de Coupang News Clipping d’Amazon coréen aujourd’hui

Le géant sud-coréen du e-commerce Coupang (NYSE :CPNG) est en baisse de plus de 5% au lendemain d’un rapport sur les bénéfices moins que stellaire ce matin. L’action CPNG est en baisse depuis sa New York Stock Exchange débuts plus tôt cette année. Réussira-t-il à colmater les fuites ? Ou les marchés vont-ils s’effondrer sur l’entreprise ?

Sur le papier, Coupang a beaucoup de choses à raconter. Parfois connu sous le nom de Corée Amazon (NASDAQ :AMZN), la société a enregistré une croissance de ses revenus de 44 %, soit plus du double de la croissance de 20 % du grand segment coréen du commerce électronique. Il a signalé avoir ajouté 20% d’utilisateurs actifs supplémentaires, d’une année sur l’autre, pour la 15e année consécutive. Même la marge brute est en hausse de 62% sur l’année.

Alors, avec tous les chiffres agréables à rapporter, qu’est-ce qui tire le stock vers le bas ?

Il s’avère que l’histoire ne se limite pas aux rentrées de fonds. Le bénéfice par action (BPA) de la société, ou dans ce cas les pertes, était inférieur aux attentes de 1 centime, pour un BPA de -19 centimes. Dans la même veine, les pertes nettes du troisième trimestre ont presque doublé par rapport à l’année précédente, à 323,98 millions de dollars contre 173 millions de dollars. Bien que cela soit dû en grande partie à l’augmentation des investissements et du développement, il semble que les marchés s’en moquent.

La patience est-elle le secret avec CPNG Stock ?

Bien qu’ils soient assez volatils, de nombreux investisseurs institutionnels considèrent les actions CPNG comme une prise à long terme dans l’espoir que les détaillants en ligne exploitent leur potentiel vertigineux.

Plusieurs modèles prédisent que Coupang continuera à dépasser le marché en termes de croissance, et ils ont certainement les preuves pour le confirmer. Alors que les marges très minces ont souvent produit des chiffres de revenus décevants, ce n’est pas sans mérite.

Coupang réinvestit une quantité substantielle de ses revenus chaque année pour assurer une croissance continue et devrait avoir une énorme évolutivité. Sur le marché du commerce électronique sud-coréen en croissance rapide, le détaillant est remarquablement populaire et ne devrait continuer à voir qu’un mouvement vers le vert, car il est mieux à même de tirer parti de ses ressources et d’augmenter ses rentrées de bénéfices.

