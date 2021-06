Action CPNG : Pourquoi les perspectives de l’action CPNG sont devenues assez solides

Coupang (NYSE :CPNG), l’une des principales sociétés sud-coréennes de commerce électronique, a développé de nouveaux services attrayants et a décidé de s’étendre à plusieurs nouveaux marchés géographiques. En conséquence, je m’attends à ce que l’action CPNG surperforme significativement le marché à long terme.

Source : Ki jeune / Shutterstock.com

De plus, la décision de Coupang d’entrer sur le marché de la logistique tierce devrait être très positive pour ses actions, tandis que la valorisation de la société semble avoir une marge de progression importante.

Nouveaux services impressionnants et nouveaux marchés importants

Parmi les services relativement uniques proposés par l’entreprise figurent les livraisons le jour même et le jour même, les livraisons sans carton (l’entreprise place 75 % de ses produits « dans une pochette simple ») et les retours sans emballage ni envoi postal (les clients peuvent retourner les produits en en les plaçant devant leur porte d’entrée.) De plus, Coupang aurait exécuté toutes les commandes le lendemain de leur exécution.

Ensemble, je pense que ces services, que Coupang a mis en œuvre avec acharnement, confèrent à l’entreprise d’importants avantages concurrentiels.

Grâce à ces avantages concurrentiels, Coupang devrait être en mesure de gagner rapidement des parts de marché dans les pays qu’elle chercherait à pénétrer : le Japon, Singapour et la Malaisie. (Dans ma précédente chronique sur l’action CPNG, j’avais prédit que la société de commerce électronique chercherait à pénétrer de nouveaux marchés).

Ces pays ont tous des attributs importants et positifs pour Coupang. Singapour est riche et a une forte densité de population, ce qui permet de livrer les produits très rapidement. Aucun des gorilles du commerce électronique {Amazon (NASDAQ :AMZN) et Alibaba (NYSE :BABA)} y a pris pied.

Le Japon a une population nombreuse et riche et le Japon Softbank (OTC :SFTBY), investisseur majeur à Coupang, devrait pouvoir y aider l’entreprise sud-coréenne. La Malaisie abrite près de 32 millions d’habitants et a une forte densité de population, alors que ni Alibaba ni Amazon n’y détiennent de parts de marché.

L’activité logistique de tiers est susceptible d’être un puissant catalyseur

Compte tenu de la capacité de Coupang à livrer tous ses colis le lendemain, je suis sûr que l’opération logistique de l’entreprise est assez impressionnante. Par conséquent, l’approbation par le gouvernement sud-coréen plus tôt cette année de la demande de Coupang d’offrir des services de livraison à d’autres entreprises devrait à terme augmenter de manière significative les résultats et les résultats du géant du commerce électronique. À l’avenir, Coupang devrait être en mesure d’offrir des services logistiques à d’autres entreprises dans des pays autres que la Corée du Sud.

Il est à noter que JD.com (NASDAQ :JD), qui est devenue l’une des sociétés de commerce électronique les plus prospères de Chine, a également mis en place un service logistique tiers très réussi. De plus, l’action JD a bondi de plus de 150% au cours des deux dernières années.

La rentabilité viendra et le gros argent est haussier

JD.com, qui, comme Coupang, est une entreprise de commerce électronique en croissance rapide avec une solide activité de logistique, a déclaré un bénéfice des activités poursuivies de 7,56 milliards de dollars en 2020, contre des pertes de 1,19 milliard de dollars et 407 millions de dollars en 2015 et 2018, respectivement.

À mesure que Coupang se développe géographiquement, développe son activité logistique et que ses coûts en pourcentage de son chiffre d’affaires diminuent, je m’attends à ce qu’il suive une voie similaire.

Pendant ce temps, validant quelque peu les activités et les perspectives de Coupang, plusieurs énormes investisseurs détiennent de grandes quantités d’actions CPNG. Par exemple, en mars, Softbank détenait une participation de 37% dans la société, tandis que le fonds d’investissement du célèbre investisseur Stanley Druckenmiller a récemment acheté 714 000 actions de Coupang.

La Fondation Bill & Melinda Gates et Saudi Capital ont également ajouté récemment de nouvelles participations dans Coupang.

Évaluation et résultat net sur les actions CPNG

Coupang a une capitalisation boursière de 67,66 milliards de dollars, contre 116 milliards de dollars pour JD, 592 milliards de dollars pour Alibaba et 1,76 billion de dollars pour Amazon.

Compte tenu de cette disparité et des multiples et puissants catalyseurs positifs de Coupang, je pense que l’action CPNG pourrait facilement doubler ou tripler au cours des deux à trois prochaines années. Par conséquent, je recommande aux investisseurs de croissance à long terme d’acheter les actions de la société à ce stade.

J’avais été prudent sur les actions CPNG dans ma chronique précédente. Mais étant donné la décision apparente de l’entreprise de pénétrer de nouveaux marchés, dont le Japon, la force de son activité logistique, ses services spéciaux et le fait qu’elle va commencer à fournir des services logistiques à d’autres entreprises. – tout ce que je viens d’apprendre – ma vision des actions est devenue beaucoup plus haussière.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.