Action CROX : L’accord HEYDUDE de 2,5 milliards de dollars qui fait pleurer les investisseurs de Crocs aujourd’hui

crocos (NASDAQ :CROX) l’action ne fait pas si chaud jeudi après que la société de chaussures a annoncé un accord massif de 2,5 milliards de dollars pour SALUT MEC.

Crocs prévoit d’utiliser une combinaison d’espèces et d’actions pour financer son acquisition de HEYDUDE. Cela lui fera payer un total de 2,05 milliards de dollars et 450 millions de dollars d’actions pour la société. Elle conclura une facilité de prêt à terme B de 2,0 milliards de dollars et empruntera 50 millions de dollars sur sa facilité de crédit renouvelable de premier rang existante pour financer la transaction.

Andrew Rees, PDG de Crocs, a déclaré ce qui suit à propos de l’accord pour HEYDUDE dans un récent communiqué de presse.

« Nous pensons que les produits décontractés, confortables et légers de HEYDUDE sont alignés sur les tendances de consommation à long terme et conviennent parfaitement à Crocs. Nous avons l’intention de tirer parti de notre présence mondiale, de notre marketing de premier ordre et de notre infrastructure d’échelle pour nous appuyer sur les bases solides de HEYDUDE et créer une valeur importante pour les actionnaires.

HEYDUDE est une marque de chaussures décontractées qui fonctionnera comme sa propre division une fois l’accord conclu. Cela verra le fondateur Alessandro Rosano diriger cette division au sein de l’équipe Crocs. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2022.

Les investisseurs de CROX ne semblent pas très satisfaits de l’accord car les actions baissent aujourd’hui. Nous assistons également à des échanges intenses avec quelque 6 millions d’unités en mouvement au moment de la rédaction de cet article. C’est bien au-dessus du volume d’échange moyen quotidien de la société d’environ 1,4 million d’actions.

L’action CROX est en baisse de 13,9% jeudi après-midi mais est toujours en hausse de 95,5% depuis le début de l’année.

