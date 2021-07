Action CRSP : la bonne nouvelle Goosing CRISPR Therapeutics partage aujourd’hui

Actions de Thérapeutique CRISPR (NASDAQ :CRSP) les actions ont augmenté vendredi après que la société a annoncé jeudi une mise à jour commerciale et des résultats financiers positifs pour le deuxième trimestre de l’exercice 2021.

Il y avait de quoi être enthousiasmé par le communiqué de la société biopharmaceutique. Cependant, ce qui attire l’attention des investisseurs, ce sont les nouvelles selon lesquelles CRISPR s’attend à ce que des dépôts réglementaires soient déposés pour son principal candidat médicament, le CTX001, au cours des 18 à 24 prochains mois. Ce traitement spécifique se concentre sur la lutte contre la -thalassémie et la drépanocytose via une thérapie d’édition de gènes.

En avril, «CRISPR Therapeutics et Vertex ont annoncé un amendement à leur collaboration pour CTX001. Dans le cadre de la finalisation de la transaction en juin, Vertex a effectué un paiement initial de 900 millions de dollars à CRISPR Therapeutics. » De plus, les chiffres de 22 patients avec au moins trois mois de suivi après avoir reçu CTX001 ont été présentés en juin et « ont continué à construire le profil d’une cure fonctionnelle » pour la -thalassémie et la drépanocytose.

Plus de 45 patients dans deux essais ont déjà reçu le CTX001. L’entreprise prévoit d’atteindre son objectif de recrutement dans les deux études d’ici le troisième trimestre de l’exercice 2021.

Le PDG Samarth Kulkarni, Ph.D., a déclaré en partie :

« Nous avons conclu un trimestre important au cours duquel nous avons rapporté des données notables de notre programme d’hémoglobinopathies tout en faisant rapidement progresser l’ensemble de notre portefeuille clinique et préclinique et nos capacités. Les données cliniques mises à jour sur CTX001 présentées à l’EHA démontrent la cohérence et la durabilité, validant davantage la promesse d’un remède fonctionnel contre la drépanocytose et la bêta-thalassémie. Nous prévoyons de rapporter les données cliniques de nos programmes d’immuno-oncologie plus tard cette année et de déposer plusieurs IND pour nos programmes de médecine régénérative et in vivo au cours des 18 à 24 prochains mois. »

L’action CRSP a augmenté de près de 5% à un moment donné vendredi, mais est maintenant en hausse d’un peu plus de 1%.

