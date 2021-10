Action CRSR: les nouvelles qui font discuter les investisseurs de Corsair Gaming r / WSB

Jeu de corsaire (NASDAQ :CRSR) l’action prend un coup vendredi et les traders sur r/WSB ne sont pas contents de la nouvelle.

Source : WDphotography / Shutterstock.com

La chute de l’action CRSR aujourd’hui s’accompagne de faibles bénéfices préliminaires pour le troisième trimestre 2021. Cela lui permet de s’attendre à ce que les revenus du trimestre s’élèvent à 391 millions de dollars. Cela lui manquerait largement l’estimation de Wall Street de 484,11 millions de dollars.

La mise à jour de Corsair Gaming inclut également de nouvelles prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année 2021. Cela lui permet de s’attendre à des revenus pour la période compris entre 1,825 et 1,925 milliard de dollars. Encore une fois, cela ne semble pas bon à côté des estimations des analystes de 2,04 milliards de dollars pour l’année en cours.

Andy Paul, PDG de Corsair Gaming, l’a déclaré dans la mise à jour préliminaire des résultats.

« Nous pensons que notre chiffre d’affaires net 2021 a été freiné d’au moins 10 % par des problèmes de logistique mondiale et de chaîne d’approvisionnement, en particulier par le manque de GPU abordables dans le canal de vente au détail. Après un démarrage plus lent du troisième trimestre 2021, nous avons assisté à un retour à des commandes saisonnières plus typiques, septembre étant le mois le plus fort du trimestre. »

Jetons un coup d’œil à la réaction des membres du subreddit WallStreetBets aux nouvelles d’aujourd’hui.

«Je pense qu’à la dernière action de grâces, quelqu’un ici m’a dit que CRSR allait être un stock de 100 $. Lmao. – raleighboi

« Quoi de neuf CRSR bros. C’est cool si je me moque de toi Bc je suis un porte-sac palintard donc je dois me moquer de quelqu’un. – Bitcointhumper

« CRSR était amusant avec le tagang, tous les mois ou deux, il était pompé et IV traversait le toit, maintenant cela ne vaut même plus la peine de le faire :/. » — La folie suicidaire

« Les gains et le fait d’être CRSR sont arrivés à CRSR. » – la tasse à bec