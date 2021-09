Action CRWD : CrowdStrike est un leader SaaS dominant en passe de croître

in

Entreprise de technologie de cybersécurité FouleGrève (NASDAQ :CRWD) a donné aux investisseurs de quoi se réjouir ces derniers temps. Le stock de CRWD a augmenté de près de 30% jusqu’à présent en 2021 et de 78% au cours de la dernière année.

Source : Shutterstock

Ce type de croissance a conduit de nombreux investisseurs à se demander si un ralentissement est imminent. La bonne nouvelle est que cela ne semble pas être le cas. Malgré l’appréciation rapide des prix du stock CRWD, il y en a probablement beaucoup plus en magasin.

Un examen plus approfondi du stock de CRWD

CrowdStrike est dans une tendance haussière soutenue depuis mars 2020 et ne semble pas ralentir. Bien sûr, septembre a été un mois difficile pour les marchés, mais cela peut présenter une opportunité d’achat. Actuellement, l’action CRWD se situe à environ 12% en dessous de son sommet de 289,24 $, atteint fin août.

Les analystes de Wall Street sont très optimistes sur l’action, qui a 21 cotes d’achat, un seul analyste disant de “sous-pondérer” les actions, selon le Wall Street Journal. L’objectif de cours moyen des analystes pour l’action CRWD est de 311,83 $, soit près de 23 % au-dessus du cours actuel. L’objectif le plus haussier est près de 34% plus élevé, à 340 $. Si l’une ou l’autre de ces prédictions se vérifie, les investisseurs seront satisfaits.

Selon mon collègue d’InvestorPlace, Mark Hake, il est possible que le niveau de 340 $ soit dépassé. Hake utilise un modèle de rendement des flux de trésorerie disponibles pour prédire que l’action CRWD justifie un prix cible de 367,60 $ par action.

Hake note que sa concentration sur les projections de revenus pour 2022 a probablement conduit son objectif de prix à se situer dans le haut du spectre. Mais il ajoute que, puisque CrowdStrike est une société de logiciel en tant que service (SaaS), les investisseurs peuvent s’attendre à un degré élevé de prévisibilité des revenus, de la croissance et des flux de trésorerie disponibles.

Pour résumer, l’action CRWD est un investissement SaaS relativement sûr avec une note « achat » de la quasi-totalité des analystes qui la couvrent. Donc, à mon avis, la question n’est pas tant de savoir si les actions vont monter mais, plutôt, jusqu’où peuvent-elles monter.

Croissance et plus de croissance

Ce fort sentiment entourant l’action CRWD est soutenu par des fondamentaux solides.

Les entreprises SaaS comme CrowdStrike dépendent de revenus récurrents pour une partie importante de leur activité. Ils sont jugés sur les relations qu’ils établissent, ainsi que sur leur capacité à accroître leur base de revenus. Heureusement pour CrowdStrike, les nouvelles sont positives.

Pour le deuxième trimestre fiscal de la société, qui s’est terminé en juillet, les revenus récurrents annuels ont augmenté de 70 % en glissement annuel, atteignant 1,34 milliard de dollars. De ce montant, 150,6 millions de dollars étaient des revenus récurrents nouvellement ajoutés au cours du trimestre. Le chiffre d’affaires total a également augmenté de 70 % par rapport à la même période il y a un an pour atteindre 337,7 milliards de dollars.

Une partie de la raison pour laquelle le monde de l’investissement s’intéresse de plus en plus aux actions CRWD est que cette croissance ne devrait pas ralentir. La société a déclaré qu’elle s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 1,39 et 1,41 milliard de dollars pour l’ensemble de l’exercice, ce qui représenterait une augmentation de près de 60% par rapport à l’année précédente.

Maintenant, CrowdStrike éprouve des difficultés de croissance. La perte nette de 50 millions de dollars enregistrée au cours du premier semestre 2020 a atteint 140 millions de dollars au cours de la même période en 2021. Pourtant, les investisseurs ne semblent pas découragés.

La ligne de fond sur Stock CRWD

CrowdStrike utilise son IA à l’échelle du cloud et son analyse continue de l’IA pour améliorer constamment ses produits et services. La société est un leader sur un marché vaste et en croissance, estimant que son marché adressable total de 36,5 milliards de dollars passera à 43,6 milliards de dollars d’ici 2023, soit un taux de croissance annuel composé de 9 %.

CrowdStrike compte déjà près de la moitié des entreprises Fortune 500 et 63 des Fortune 100 comme clients. Elle devrait être en mesure d’augmenter ses revenus et d’autres mesures financières pertinentes grâce à son positionnement.

La croissance devrait être forte et les investisseurs devraient réagir en augmentant les actions de CRWD.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d’investissement personnel en actions est axé sur des sélections d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.