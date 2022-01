Action CTK : Pourquoi le jeu Hotties Up a-t-il fait que les investisseurs de CooTek se sentent sexy aujourd’hui

Cette semaine a été une semaine plutôt « ennuyeuse » pour les investisseurs à la recherche de volatilité. Les volumes de transactions sont en baisse alors que les investisseurs se concentrent sur l’achèvement de cette dinde de Noël et la préparation du Nouvel An. Cependant, certaines actions à petite capitalisation telles que CooTek (NYSE :CTK) et les actions CTK sont en mouvement aujourd’hui.

Source : Shutterstock

Actuellement, l’action CTK s’est appréciée de plus de 30% au moment de la rédaction. La capitalisation boursière de cette action à micro-capitalisation de seulement 42 millions de dollars après la hausse d’aujourd’hui signifie que de nombreux investisseurs n’en ont peut-être pas entendu parler. Cela dit, il s’agit d’une action qui commence à gagner du terrain parmi les investisseurs particuliers aujourd’hui.

Aujourd’hui, il semble que le lancement d’un nouveau jeu iOS par CooTek soit responsable de la décision d’aujourd’hui. Les investisseurs semblent apprécier la direction prise par le jeu « Hotties Up » de la société aux États-Unis. En effet, ce jeu a atteint la troisième place dans le classement des meilleurs jeux iOS aux États-Unis.

Jetons un coup d’œil à ce qu’est ce jeu et pourquoi les investisseurs se pâment sur l’action CTK.

CTK Stock monte en flèche lors du lancement réussi du jeu

Hotties Up est un jeu qui repose essentiellement sur l’habillage et le parkour comme thèmes principaux pour les utilisateurs. Intriguant, je sais.

Ce jeu avait déjà été lancé, mais a été refait, avec une deuxième version ajoutant diverses améliorations. Ce jeu est une collaboration entre Wrap Drive (le développeur) et Smillage, le studio de jeux. CooTek se trouve être un investisseur majeur dans Smillage.

Si ce jeu continue de générer du buzz, les investisseurs bénéficieront de l’impressionnante économie d’unité de l’industrie du jeu mobile. Une industrie plutôt pléthorique et concentrée entre quelques noms, de nombreux investisseurs sont à la recherche du prochain meilleur gagnant à petite capitalisation offrant aux utilisateurs une expérience exceptionnelle et un contenu de premier ordre.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

