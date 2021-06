Action CTRM : À terme, attendez-vous à ce que Castor Maritime descende encore plus bas

Son fractionnement d’actions à la fin du mois dernier le remet peut-être dans l’actualité, mais cela ne change pas grand-chose à l’histoire avec Castor Maritime (NASDAQ :CTRM) Stock. Bien sûr, la scission le maintiendra sur le marché Nasdaq échange plutôt que d’être obligé de négocier sur le marché de gré à gré.

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

La radiation de la cote n’est peut-être plus à l’ordre du jour, mais d’autres problèmes tels que la forte dilution des actionnaires restent en jeu. CTRM a fortement dilué les actionnaires dans le passé, et cela s’est fait tellement de fois cette année.

Qui peut dire que nous ne verrons pas encore plus de dilution sur la route ?

En outre, le fractionnement d’actions de Castor Maritime pourrait le maintenir sur une grande bourse. Mais cela pourrait finalement se retourner contre lui et entraîner davantage de pressions à la baisse sur les actions.

Alors, c’est quoi le jeu avec Castor ? Reddit la spéculation est venue et repartie. Il ne risque pas de revenir. Sans frénésie spéculative et sans risques élevés de résultats décevants à venir, votre meilleur moyen est de rester à l’écart.

La dilution reste la principale préoccupation des actions CTRM

La dernière fois que j’ai écrit à propos de Castor Maritime, j’ai expliqué que l’entreprise a une longue histoire de destruction de la valeur actionnariale. À savoir, en collectant des fonds par le biais d’offres d’actions dilutives, seulement pour voir ce qu’il fait avec le produit (acquisition/exploitation de vraquiers secs) ne parvient pas à être rentable.

Malgré le fait que cette stratégie n’ait pas généré de valeur pour les actionnaires, cette année, elle est restée fidèle à cette stratégie. Profitant de la montée en puissance de ses actions par les spéculateurs de Reddit, sa direction a intelligemment saisi l’opportunité et a exécuté plusieurs offres directes. Le plus important d’entre eux s’est produit en avril, lorsque la société a levé 125 millions de dollars grâce à la vente de nouvelles actions de CTRM.

Castor mit rapidement en œuvre cette infusion de capital. Au cours des derniers mois, elle a considérablement élargi sa flotte de navires de transport. En théorie, investir ces fonds dans des actifs d’exploitation pourrait entraîner une amélioration substantielle des résultats pour l’avenir. Cela suppose que la forte demande se poursuivra pour l’industrie du transport de vrac sec.

Mais que se passe-t-il si cette forte demande n’est finalement que temporaire ? Si la demande retombe et que les tarifs d’affrètement quotidiens baissent, l’expansion agressive de sa flotte pourrait ne pas porter ses fruits. Pire encore, si l’entreprise continue de s’en tenir à son plan de match actuel, qu’il soit rentable ou non, nous pourrions assister à une dilution encore plus importante des actionnaires. Cela indique que le titre, en baisse de plus de 90 % depuis 2019, poursuit sa spirale baissière.

Ne comptez pas sur le Reverse Stock Split Sauver la journée

Il y a quelques points positifs du regroupement d’actions de la société. Comme je l’ai dit plus haut, cela empêche l’action de perdre sa cotation au Nasdaq. Le passage d’une cotation sur un marché majeur à une cotation de gré à gré aurait pour conséquence que moins d’investisseurs de détail (qui sont responsables de ses mouvements sauvages) y auraient accès. Cela pourrait avoir un impact négatif sur les prix.

Pourtant, je ne compterais pas sur cela pour sauver pleinement la situation ici. En fait, comme l’a souligné Ian Bezek d’InvestorPlace le 27 mai, la division inversée pourrait encore nuire à l’action CTRM, en la rendant plus attrayante pour les vendeurs à découvert. Avant la scission, les bénéfices potentiels de l’action passant de 50 cents à zéro étaient compensés par des actions démesurées sur la spéculation sur les « actions mèmes ».

Mais maintenant, à environ 3,20 $ par action ? La proposition est plus favorable à ceux qui prennent le côté court de ce commerce. Ajoutez à cela que l’intérêt spéculatif pour Castor n’a pas failli remonter aux niveaux maniaques observés l’hiver dernier, et il pourrait y avoir plus d’acteurs du marché désireux de le vendre / le court-circuiter, par opposition aux acteurs du marché qui réclament l’acheter.

En termes simples, à moins que la société ne publie des résultats à succès au cours des prochains trimestres, ne vous attendez pas à ce que l’enthousiasme revienne au titre CTRM. Et au fur et à mesure que vous en retirerez plus d’argent ou que vous parierez à nouveau, attendez-vous à ce que cet opérateur maritime baisse par rapport aux prix d’aujourd’hui.

Conclusion : ne lancez pas les dés

La folie du stock de meme peut toujours être en jeu avec GameStop (NYSE :GME) et Divertissement AMC (NYSE :AMC). Mais ce rebond d’enthousiasme n’a pas réussi à se répercuter sur les noms à bas prix autrefois populaires auprès de la communauté commerciale Reddit. Je ne parle pas seulement de Castor Maritime. Parmi les autres favoris de Reddit qui ont eu du mal à rebondir, citons Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) et Zomédica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM).

La manie des stocks de meme n’étant plus dans son coin, la dernière expansion de la flotte de l’entreprise doit porter ses fruits. S’il ne le fait pas et que la société continue de diluer ses actionnaires, attendez-vous à ce que l’action CTRM poursuive sa spirale descendante depuis 2019.

Bref, peu de raisons de lancer les dés avec ce jeu d’expédition risqué.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.