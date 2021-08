Action CTRM : Castor Maritime extrêmement risqué n’est pas sans mérite

L’un des plus gros échanges de mèmes – ou du moins des échanges qui ont des qualités « meme-ish » – Castor Maritime (NASDAQ :CTRM) a illuminé les charts plus tôt cette année. Commençant à 1,86 $ à la première clôture de janvier, l’action CTRM a terminé la session du 11 février à 17,30 $, soit près de 10 fois plus en l’espace d’un mois et demi.

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Depuis, c’est une toute autre histoire. Les premiers spéculateurs sentant que le sentiment était exagéré, beaucoup se sont retirés des actions CTRM. Naturellement, cette action a déclenché plus de ventes, car d’autres craignaient de tenir le sac beaucoup plus que de rater des gains supplémentaires. Un mois après avoir atteint son pic de clôture de février, les actions ont baissé de 45%.

Avec le recul, ce n’était qu’un dernier arrêt au stand avant que des douleurs supplémentaires ne fassent reculer Castor Maritime de quelques crans. Un mois plus tard, l’action CTRM s’est à nouveau retrouvée en forte baisse à hauteur de près de 47%. Désormais, c’est la mort par mille coupures. En fait, de près de 10X à un moment donné de l’année, les actions n’ont aujourd’hui gagné que 9% depuis début janvier.

Ne vous méprenez pas, 9% n’est pas une chose dont il faut se moquer car il y a des entreprises qui échangeraient facilement les performances du marché. Cependant, quelque chose me dit que personne n’achète d’actions CTRM pour les dividendes (principalement parce qu’il n’y en a pas).

Ajoutant aux malheurs possibles, il n’y a apparemment aucune confiance pour Castor Maritime. Selon les données de Gurufocus.com, la société ne présente aucune propriété d’initié et une propriété institutionnelle à peine visible.

Pour être juste, aucune propriété d’initié n’est meilleure qu’une vente de feu d’initié. Cependant, je ne sais pas vraiment si les gens devraient s’impliquer dans des investissements que les gens les plus proches de l’entreprise ne toucheront pas. De plus, vous aimeriez voir certaines entités d’influence faire un pari.

Pas tout à fait la fin de l’histoire pour CTRM Stock

Normalement, quand vous voyez une unité de capitaux propres perdre environ 88 % sur une période de six mois, il y a une raison à cela – et presque toujours, ce n’est pas la bonne. Ainsi, par simple question de bon sens, je dois souligner que Castor Maritime n’est guère plus qu’une spéculation extrême.

Si vous n’êtes pas un joueur qui peut se permettre de perdre sur vos paris, vous n’avez pas besoin de considérer cette société de transport en vrac.

D’un autre côté, je dois aussi être objectif. Pour ceux qui décident de risquer leurs fonds sur des actions CTRM en vaut la peine, le commerce n’est pas entièrement dépourvu de justification. Principalement, l’entreprise pourrait être sous-évaluée (peut-être même grossièrement) sur la base de la comparaison entre sa valeur marchande et la valeur de ses actifs.

Sur une base entièrement livrée, « Castor possédera une flotte de 26 navires », selon une récente déclaration d’entreprise concernant son accord de refinancement de la dette de 40,75 millions de dollars. Ces navires contribuent à la base d’actifs totale de 367 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021. En supprimant le total du passif de 57 millions de dollars, vous obtenez un capital total de 310 millions de dollars.

Voici le kicker – la capitalisation boursière de l’action CTRM ? Au moment de la rédaction, c’est un peu moins de 189 millions de dollars. Par conséquent, vous pouvez faire valoir que les actions devraient se négocier au moins au prix qui reflète la valeur nette de Castor.

Bien sûr, les entreprises négocient parfois en dessous de cette métrique par manque de confiance dans la viabilité de l’entreprise. Cependant, comme l’a rapporté . fin avril de cette année, la demande de matières premières a stimulé le marché du fret en vrac sec. Certes, la variante delta du nouveau coronavirus a imposé un nuage sombre à court terme. À l’avenir, cependant, les circonstances pourraient à nouveau évoluer favorablement pour l’industrie du transport maritime.

Vérifiez votre tolérance au risque

Alors, que doivent faire les investisseurs avec les actions CTRM ? En supposant que c’est ce que vous êtes, un investisseur, il est difficile de justifier l’achat d’actions Castor Maritime. Le marché est l’arbitre ultime. Encore une fois, si les actions ont chuté de près de 90 %, il y a une raison à cela.

D’un autre côté, si vous êtes un spéculateur, il y a peut-être quelque chose ici. C’est un objectif extrêmement long mais – ayez pitié de mon âme – CTRM pourrait être considéré comme un jeu de valeur basé sur la forte remise du marché par rapport à la valeur nette.

De plus, nous parlons d’expédier des marchandises de valeur, pas de réparer des téléphones à cadran. La pertinence est là mais vos nerfs le sont-ils ? C’est une question à laquelle vous seul pouvez répondre.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.