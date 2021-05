Action CTRM: les actions de Castor Maritime se dirigent vers les eaux agitées

Castor Maritime (NASDAQ: CTRM) a enregistré un énorme gain cette année, permettant à la compagnie maritime basée à Chypre de financer son ambitieuse expansion de sa flotte. Cependant, les bons moments ne dureront pas pour l’action CTRM. L’entreprise est un petit poisson en concurrence avec les «baleines» qui dominent le secteur de la navigation.

Source: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Comme GameStop (NYSE:GME), le stock CTRM a été adopté par le gang de Reddit pour des raisons mieux comprises par eux. Les actions de CTRM ont bondi de plus de 200% au cours des six derniers mois, les investisseurs ayant parié sur le fait que la société bénéficierait d’un rebond économique.

Ce serait un euphémisme de dire que le cours de l’action de CTRM a pris une longueur d’avance sur lui-même.

D’une part, Castor Maritime ne fait pas de profit. Au cours de son dernier trimestre, la société a enregistré une perte nette de 800 000 $, soit 1 cent par action. Les revenus ont augmenté de 57% à 4,4 millions de dollars après que la société ait doublé sa flotte de trois navires à six navires.

La société a également récemment annoncé l’achat de son neuvième navire dans le cadre d’un effort visant à constituer une flotte de 15 navires.

Risque de dilution des faces d’actions CTRM

Plus tôt ce mois-ci, Castor Maritime a levé 125 millions de dollars en vendant 192 millions d’actions ordinaires et de bons de souscription pour acheter un montant égal d’actions. En conséquence, la société a près de 900 millions d’actions en circulation. Cela semble être un nombre énorme d’actions pour une entreprise de sa taille.

De nombreux membres du Fortune 500 dont les bilans sont beaucoup plus solides ont des flotteurs publics plus petits. Ceci comprend Goldman Sachs (NYSE:GS) (344 millions), Lockheed Martin (NYSE:LMT) (278 millions), et McDonalds (NYSE: MCD) (745 millions).

Des ventes d’actions plus dilutives sont évidentes, ce qui alourdira le cours de l’action de CTRM dans un avenir prévisible.

«Les actions à émettre dans le cadre de futures émissions d’actions pourraient faire baisser le prix de marché de nos actions ordinaires et pourraient avoir un effet défavorable sur notre bénéfice par action. De plus, les ventes futures de nos actions ordinaires ou d’autres titres sur les marchés publics, ou la perception que ces ventes pourraient avoir lieu, pourraient faire baisser le cours de nos actions ordinaires et pourraient nuire considérablement à notre capacité à mobiliser des capitaux par la vente. de titres supplémentaires. »

D’autres risques menacent les investisseurs

L’action CTRM a de nombreux signaux d’alarme pour les investisseurs.

Selon le dossier de Castor Maritime, la société a été informée d’une éventuelle radiation par le Nasdaq parce que le cours de l’action de la société a clôturé en dessous de 1 $ pendant 30 jours.

En outre, le PDG Petros Panagiotidis et sa famille ont créé des entreprises distinctes qui fournissent des services à Castor Maritime.

Par exemple, les navires de la société sont «techniquement gérés» par Pavimar, une société contrôlée par Isminii Panagiotidis, la sœur de Petros Panagiotidis, président-directeur général et directeur financier de Castor Maritime. Les filiales propriétaires de navires de la société paient des honoraires quotidiens de 600 $ à Pavimar pour la gestion de l’équipage et l’audit, entre autres.

Selon un dépôt auprès de la SEC, Castor Ships, une société contrôlée par Petros Panagiotidis, «gère l’ensemble de nos activités et nous fournit des services commerciaux, d’affrètement et administratifs». La société gère toutes les transactions de vente et d’achat de navires de Castor Maritime, ainsi que les projets d’expédition et les services de conseil et de soutien en matière de gestion.

Castor Maritime verse à Castor Ships un taux de commission de 1,25% sur tous les contrats d’affrètement et une commission de 1% sur chaque transaction de vente et d’achat.

Après la pandémie

Certes, le stock CTRM bénéficiera de la hausse des tarifs d’expédition et d’une reprise économique du nouveau coronavirus. Mais il en sera de même pour les plus grands rivaux tels que Participations DHT (NYSE: DHT), Expédition Diana (NYSE:DSX), Frontline (NYSE:BOF) et Navios Maritime (NYSE:NMM).

DHT possède 27 pétroliers La flotte de DSX compte 36 navires. Navios «contrôle» 45 navires tandis que Frontline en a 68. Bien que les cours des actions ne soient pas aussi bas que ceux des actions CTRM, DHT, DSX et FRO ont tous des avantages potentiels. Ils se négocient tous à des rabais par rapport aux objectifs de prix moyens sur 52 semaines des analystes de Wall Street et peuvent valoir la peine d’être examinés de plus près pour les investisseurs ayant une tolérance au risque élevée.

Le stock CTRM, cependant, ne vaut pas la peine.

A la date de publication, Jonathan Berr ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Sur les actions de Penny et les actions à faible volume: à quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

En savoir plus: Penny Stocks – Comment profiter sans se faire arnaquer