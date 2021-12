Action CXM : 11 raisons pour lesquelles les actions Sprinklr augmentent aujourd’hui

Arroser (NYSE :CXM) l’action grimpe à la hausse vendredi après le rapport sur les bénéfices de la société de logiciels pour le troisième trimestre de l’exercice 2022.

Source : Piotr Swat / Shutterstock.com

Passons en revue le rapport sur les bénéfices qui a enthousiasmé les détenteurs d’actions CXM aujourd’hui ci-dessous !

Pour commencer, les pertes ajustées par action de la société s’élevaient à 6 cents. C’est mieux que les -9 cents par action que Wall Street attendait. Même s’il s’agit d’un changement négatif par rapport au bénéfice par action ajusté de la société de 2 cents au cours de la même période de l’année précédente. Le rapport sur les bénéfices de Sprinklr comprend également des revenus de 127,06 millions de dollars pour le trimestre. C’est un autre point positif pour l’action CXM par rapport à l’estimation des analystes de 118,1 millions de dollars. Il représente également 32% d’une année sur l’autre par rapport à 96,3 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice 2021. Les bénéfices de Sprinklr incluent également des prévisions solides pour son prochain quatrième trimestre de l’exercice 2022. Cela lui permet de s’attendre à des pertes ajustées par action entre 8 cents et 9 cents. Pour mémoire, l’estimation de Wall Street pour le trimestre est de -9 cents par action. La récente orientation a également CXM s’attendant à des revenus allant de 129 millions de dollars à 131 millions de dollars. Cela permettrait à la société de battre les estimations des analystes de 128,33 millions de dollars, même au bas de l’échelle.

Ragy Thomas, fondateur et PDG de Sprinklr, a déclaré ce qui suit dans le rapport sur les résultats, augmentant l’action CXM aujourd’hui.

« Il s’agit de notre quatrième trimestre consécutif d’accélération de la croissance des revenus et nous ne pourrions être plus satisfaits de l’attention constante de notre équipe envers nos clients. Sprinklr est bien placé pour devenir le partenaire stratégique dont les marques ont besoin pour unifier les expériences client à travers les canaux, les équipes, les marchés et les produits pour une expérience véritablement unifiée.