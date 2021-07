Action de l’État plus probable ⋆ 10z viral

in

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, prend la parole depuis la tour One World Trade Center à New York, le 15 juin 2021. (Mike Segar/.)

Ne retenez pas votre souffle en attendant que les personnes nommées par Biden chargent le gouverneur.

Eh bien, les nouvelles du vendredi sont de retour.

Vendredi dernier, en plus d’abandonner les affaires d’espions chinois présumés, le département de la justice de Biden a discrètement indiqué, dans une lettre à certains républicains du Congrès, qu’il ne procéderait pas à une enquête sur les droits civiques sur la gestion par le gouverneur Andrew Cuomo des patients COVID-19 dans les soins infirmiers publics maisons.

New York n’était pas le seul État touché par cette annonce. Il y a au moins trois autres États qui ont fait l’objet d’un examen minutieux. Selon Yahoo News, les enquêtes sur les droits civiques impliquant le Michigan et la Pennsylvanie ont également été closes ; l’enquête sur la gestion des patients dans le New Jersey dans deux maisons de soins infirmiers reste ouverte.

Il y a une certaine confusion sur ce que cela signifie. Ce n’est pas surprenant. Bien qu’il y ait plusieurs enquêtes fédérales et étatiques sur l’administration de Cuomo, il n’y a pas eu de poursuites civiles formelles ou d’accusations pénales déposées, nous nous sommes donc appuyés depuis le début sur des reportages de presse qui sont souvent basés sur des sources anonymes.

C’est pourquoi j’ai essayé de déterminer quel était l’état des lieux en février. . . et il y a eu de nouveaux développements depuis lors, tels que les enquêtes sur le traitement spécial de test COVID pour les membres de la famille Cuomo et les copains ; le livre de Cuomo ; et la manipulation par Cuomo d’un rapport médical d’État.

En tout état de cause, la décision d’abandonner l’enquête sur les droits civils ne signifie pas que le ministère de la Justice n’examine plus la gestion par Cuomo des maisons de soins infirmiers.

L’enquête qui a été abandonnée était une enquête civile menée principalement par la Division des droits civils du ministère de la Justice, qui a compétence sur l’application de la loi sur les droits civils des personnes placées en institution (CRIPA). Il ne semble pas que l’enquête ait dépassé le stade préliminaire. Parallèlement, il semble que la division civile du ministère de la Justice (qui est différente de la division des droits civils) ait également examiné un angle. Il s’agissait non pas du traitement des personnes couvertes par la CRIPA, mais de la question de savoir s’il y avait une responsabilité en vertu de la False Claims Act sur la base de la fourniture présumée par l’État aux autorités fédérales de fausses informations sur les cas de COVID dans les maisons de soins infirmiers.

Ces deux fils étaient de nature civile. C’est-à-dire que si le ministère de la Justice avait mené une enquête approfondie et finalement décidé d’engager une action en justice, cette action aurait pris la forme d’un procès civil contre l’État ou une composante du gouvernement de l’État.

En plus de cela, cependant, il y aurait également eu une enquête criminelle, axée principalement sur la question de savoir si l’administration Cuomo a fait de fausses déclarations au gouvernement fédéral, a entravé une enquête fédérale ou s’est engagée dans tout type de fraude donnant lieu à une action. Cette enquête est menée par le bureau du procureur américain pour le district est de New York (EDNY – le procureur fédéral pour les affaires survenant à Brooklyn, Queens, Staten Island et Long Island), qui travaille en collaboration avec le FBI.

Cette enquête criminelle est distincte de l’enquête sur la responsabilité civile potentielle en vertu de la CRIPA et de la False Claims Act. Il est important de noter que l’annonce du DOJ vendredi n’affecte que ce dernier. Rien n’indique que l’enquête criminelle EDNY/FBI ait été abandonnée.

Cela dit, soyons réalistes.

Ma propre intuition est que les porcs voleront avant que l’administration Biden ne prenne des mesures contre l’administration Cuomo – et, en effet, que la chance d’une poursuite civile était légèrement meilleure que celle de toute accusation pénale.

L’enquête pénale a été ouverte il y a des mois par Seth DuCharme, alors procureur américain par intérim nommé par Trump pour EDNY. DuCharme est depuis retourné à la pratique privée. À la mi-mars, le ministère de la Justice de Biden a annoncé que Mark J. Lesko avait été nommé procureur américain par intérim de l’EDNY. L’administration a rapidement décidé de nommer Lesko à la tête de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice ; ainsi, le 21 juin, un nouveau procureur américain par intérim a prêté serment, Jacquelyn Kasulis.

Je ne retiendrais pas mon souffle en attendant que les personnes nommées par Biden chargent Cuomo ou les subordonnés du gouverneur. Comme je l’ai soutenu depuis le début, si des mesures significatives doivent être prises, ce sera par les autorités de l’État de New York – et, en particulier, par le procureur général Letitia James. (L’« enquête de destitution » de l’assemblée de l’État est une imposture.)

Les gens à travers le pays ne comprennent pas toujours cela, mais ce qui compte vraiment de nos jours à New York (où le Parti républicain a à peine un pouls) n’est pas le clivage partisan républicain-démocrate, mais la rivalité interne entre le courant dominant des démocrates et ses a réveillé les progressistes. Ce dernier serait ravi d’évincer Cuomo, et James serait en train de peser une course pour son travail. En fait, il y a deux samedis (17 juillet), Cuomo a été grillé à huis clos par les enquêteurs extérieurs que James a nommés pour enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel portées contre lui par plusieurs femmes.

Cela ne veut pas dire que quelque chose va nécessairement arriver. Cuomo reste une figure très puissante dans l’Empire State. De manière significative, il a nommé ou soutenu de nombreux juges de l’État – le pouvoir judiciaire serait évidemment un facteur important si une action en justice était intentée contre le gouverneur.

Conclusion : l’annonce du ministère de la Justice de vendredi ne met pas fin à toutes les enquêtes fédérales sur le Gouverneur Cuomo. Mais il est hautement improbable (c’est le moins qu’on puisse dire) que l’enquête EDNY aboutisse à des accusations. La véritable action est dans l’état – et, plus précisément, dans l’enquête d’AG James.