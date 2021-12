Action DIDI : pourquoi les perspectives de DiDi restent sombres pour les investisseurs

Après Didi Global (NYSE :AI-JE) a annoncé qu’il retirerait ses actions de la cote NYSE et transférer ses actions au Bourse de Hong Kong, les perspectives restent épouvantables.

Source : zhu difeng / Shutterstock.com

Compte tenu de la situation de Didi, je ne suis pas d’accord avec ceux qui ont suggéré que les actions de dépôt américain (ADS) de la société pourraient passer sur le marché de gré à gré (OTC) ou être rachetées pour leur prix d’introduction en bourse de 14 $ par action.

Je reste cependant convaincu que les entreprises chinoises qui n’interagissent pas avec des dizaines de millions de consommateurs du pays ne seront pas lésées par le gouvernement du pays. De plus, les entreprises chinoises qui sont dans les secteurs privilégiés par le gouvernement devraient, en général, très bien performer à plus long terme.

Pékin reste contrarié par Didi Global

De multiples signes indiquent que le gouvernement chinois est toujours mécontent de Didi.

Tout d’abord, il y a la radiation elle-même. Quelques mois seulement après l’introduction de Didi sur le NYSE, il retire ses actions du marché. Il m’est très difficile de croire que l’entreprise mettrait en œuvre un revirement aussi rapide si elle n’avait pas été fortement pressée de le faire par Pékin.

Deuxièmement, le gouvernement a introduit de nouvelles règles qui nuiront à l’industrie du covoiturage. Plus précisément, il a ordonné aux entreprises du secteur d’augmenter le salaire de ses travailleurs, de surveiller le nombre d’heures travaillées, de leur donner plus de possibilités de gagner des heures supplémentaires et de leur donner accès à une « assurance sociale ».

Étant donné que Didi est de loin la plus grande entreprise de covoiturage du pays, ces changements de règles nuiront probablement à ses performances à l’avenir.

Comme je l’ai expliqué dans des articles précédents, le gouvernement chinois a peu de restrictions juridiques lorsqu’il s’agit de prendre des mesures énergiques contre les entreprises qui lui ont déplu. Par conséquent, avec Pékin évidemment toujours très en colère contre Didi, je pense que les chances que le gouvernement continue de punir sévèrement l’entreprise sont extrêmement élevées.

Ne vous attendez pas à un passage à l’OTC pour DIDI Stock

Après la radiation des actions DIDI de la Bourse de New York, certains ont suggéré que Didi pourrait racheter ses actions pour 14 $ par action. Alternativement, un autre chroniqueur d’InvestorPlace, Thomas Niel, a récemment suggéré qu’après avoir été radiés, les actions pourraient passer à l’OTC puis se rallier.

Je n’anticipe aucun de ces scénarios. Didi est confronté à un énorme problème en raison de l’antipathie de Pékin à son égard. Les entreprises qui se trouvent dans des situations difficiles ne versent généralement pas volontairement d’énormes sommes d’argent aux actionnaires, donc je ne m’attends pas à ce que Didi donne 14 $ par action aux détenteurs d’ADS. Tout au plus, il pourrait verser aux détenteurs d’ADS un très petit montant d’indemnisation, comme 2 à 3 $ par action.

De plus, je pense que Pékin est très contrarié que Didi soit coté sur une bourse américaine sans l’autorisation du gouvernement. Je ne pense pas que Didi souhaite contrarier davantage les dirigeants du pays. Par conséquent, je ne m’attends pas à ce que les actions de la société continuent d’être cotées aux États-Unis après avoir quitté le NYSE.

Et même si les actions de la société restent sur l’OTC, elles continueront probablement d’être minées par les interventions de Pékin.

Tous les secteurs chinois ne sont pas dans le même bateau

Comme je l’ai expliqué dans le passé, le gouvernement chinois semble cibler principalement les grandes entreprises technologiques qui communiquent avec un très grand nombre de consommateurs de l’entreprise.

Je pense que la répression de Pékin contre ces entreprises a été déclenchée par des commentaires antigouvernementaux de Alibaba (NYSE :BABA) fondateur et ancien directeur général (PDG) Jack Ma. Ses commentaires, je pense, ont conduit le Parti communiste chinois à craindre que les grandes entreprises technologiques disposant de beaucoup d’argent et capables de communiquer et d’influencer des dizaines de millions de consommateurs chinois ne sapent le pouvoir du parti.

En conséquence, je pense que Pékin cible principalement ce type d’entreprises technologiques et continuera de le faire à l’avenir. Cela signifie que les entreprises chinoises dans des secteurs qui n’interagissent pas régulièrement avec des dizaines de millions de consommateurs, mais qui sont clairement soutenues par Pékin, ne seront probablement pas lésées par les régulateurs.

Par exemple, les actions solaires comme JinkoSolar (NYSE :JKS) et Daqo Nouvelle Énergie (NYSE :QD), les fabricants de puces aiment SMIC, et les fabricants de véhicules électriques (VE), y compris Xpeng (NYSE :XPEV) et Nio (NYSE :NIO), ne sera presque certainement pas sérieusement endommagé par la réglementation.

À l’inverse, les grandes entreprises tournées vers les consommateurs, dont Alibaba, JD.com (NASDAQ :JD), et Didi reste extrêmement vulnérable aux réglementations défavorables. Je pense que les investisseurs devraient vendre leurs actions.

Le résultat sur le stock de DIDI

Mes recherches indiquent que les investisseurs en dehors de la Chine pourraient être en mesure de conserver leurs actions Didi après leur radiation de la Bourse de New York. Mais avec de nouvelles mesures de répression contre Didi depuis Pékin, les investisseurs devraient vendre les actions DIDI.

A la date de publication, Larry Ramer détenait des positions longues sur XPEV et JKS. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.