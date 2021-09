Action DIDI : pourquoi vous devez vous méfier d’acheter DiDi Global

in

Cela a été une course vers le bas pour de nombreuses actions chinoises cette année. Et nulle part cela n’a été plus apprécié qu’en DiDi Global (NYSE :AI-JE). Mais pourrait-il enfin être l’occasion d’acheter des actions DIDI ?

Aujourd’hui, regardons ce qui se passe hors et sur le graphique des prix DIDI, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

Dans un marché boursier composé d’actions, l’opérateur de covoiturage basé en Chine DiDi Global en est la preuve. De plus, cela s’est fait au détriment des actionnaires.

Après avoir levé 4,4 milliards de dollars pour devenir la deuxième plus grande introduction en bourse aux États-Unis pour une société chinoise fin juin, les actions de DIDI sont aujourd’hui garées à environ 35% sous le prix d’introduction en bourse de 14 $.

Pire et pour les investisseurs qui achètent des actions DIDI sur le marché secondaire, les actions ont ouvert à 16,65 $ et se sont brièvement échangées jusqu’à 18,01 $ avant d’être coupées de plus de la moitié lors de récents plus bas historiques.

Et vous pensiez que les actionnaires des actions technologiques chinoises JD.com (NASDAQ :JD), Tencent Holdings (OTCMKTS :TCEHY) ou Alibaba (NYSE :BABA) avez-vous eu des problèmes au cours des deux derniers mois?

Ce n’est pas un secret que chacune de ces grandes capitalisations a eu et continue d’être contestée par les régulateurs chinois. Mais dans le court laps de temps de DIDI en tant que société cotée en bourse, l’exode des actions a pris le dessus.

Un regard sur le stock de DIDI

Alors, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné dans DiDi Global ?

Pour la plupart, et à ne pas négliger, les mesures prises par les régulateurs chinois directement auprès de l’entreprise concernant les risques de sécurité des données et les pratiques anticoncurrentielles ont menacé les opérations nationales de DIDI.

Il ne s’agit pas de payer une amende ou deux ou d’être un bébé jeté avec l’eau du bain. C’est beaucoup plus grave.

Et selon Mark Hake d’InvestorPlace, les investisseurs en actions DIDI n’ont peut-être pas encore vu le pire de l’impact sur les actions de DiDi.

Comme Mark l’explique consciencieusement, DIDI pourrait chuter à moins de 3 $ par action par rapport au prix du marché actuel de 9 $. Cela peut sembler alarmiste, mais les restrictions sévères imposées à DiDi n’ont entraîné aucun nouvel utilisateur pour son service de covoiturage.

Aujourd’hui et si toutes les opérations chinoises existantes étaient freinées par les autorités, malgré le « global » du nom de l’entreprise, il ne resterait qu’environ 2% de ses revenus totaux. Ce serait évidemment dévastateur à court terme, même si d’autres initiatives à l’international ou les services d’accueil à vélo de DIDI devaient monter en puissance.

Et de manière problématique, comme le note son collègue Stavros Georgiadis, si DiDi devait liquider afin de rassurer les investisseurs en actions, il ne le pourrait pas. En bout de ligne, les actions DIDI présentent des capitaux propres négatifs importants de 11,64 milliards de dollars.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action DIDI

En raison des menaces palpables et de la situation financière des actions DIDI, le véritable moteur des actions est susceptible de s’accrocher à toute information supplémentaire concernant DIDI par rapport à la Chine. Quand cela peut-il se produire ? Votre supposition est aussi bonne que la mienne et c’est un problème.

De plus, aujourd’hui et avec des actions toujours évaluées au nord de 44 milliards de dollars, un tableau de prix DiDi plutôt nouveau ne peut offrir qu’un support technique limité et inférieur.

Dans l’état actuel des choses, l’action DIDI a mis en place un modèle de chandelier hebdomadaire confirmé plus haut-bas. C’est la bonne nouvelle. Mais je ne pense pas qu’il suffise de voir DiDi comme un achat.

Encore une fois, compte tenu de ce à quoi la société est confrontée, d’une valorisation toujours élevée, ainsi que d’un historique des prix insuffisant pour permettre le soutien d’indicateurs secondaires généralement fiables, éviter DiDi Global est le meilleur conseil que je puisse donner.

Si les investisseurs pensent que les récompenses l’emportent d’une manière ou d’une autre sur les risques liés aux actions DIDI, ma recommandation serait d’opter pour une allocation de capital-risque beaucoup plus petite, sachant que l’investissement présente un risque de baisse important.

Et si vous décidiez que DIDI est toujours la voie pour vous ? Je suggérerais également de faire du pari chétif une proposition intéressante avec un appel ou une verticale à plus long terme, hors de la monnaie, qui pourrait raisonnablement dépasser l’investissement d’un multiple de trois ou plus si les freins très réels d’aujourd’hui étaient résolus de manière bénéfique. .

