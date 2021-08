Action DKNG : les bénéfices de DraftKings au deuxième trimestre montrent qu’il pourrait valoir 80 $ et plus

DraftRois (NASDAQ :DKNG) a publié ses résultats du deuxième trimestre le 6 août et ce fut une grande surprise. Les analystes s’attendaient à entre 242 et 247 millions de dollars de ventes, comme je l’ai mentionné dans mon article de la semaine dernière. Mais lorsque le rapport réel est arrivé, DraftKings a signalé un nombre beaucoup plus élevé que prévu par les analystes. En conséquence, l’action DKNG vaut désormais bien plus, selon les attentes des analystes.

Source : Tada Images / Shutterstock.com

Les ventes ont atteint 298 millions de dollars pour le trimestre. Cela représente des ventes supérieures de 22% par rapport au point médian des attentes des analystes précédents.

C’est très inhabituel. En règle générale, lorsqu’il y a une surprise par rapport aux attentes des analystes, elle peut être de l’ordre de 3 % à 5 %, peut-être 10 % au plus. Mais un nombre 22% plus élevé est vraiment incroyable. Cela montre, à la base, que les gens jouent tout simplement beaucoup plus que quiconque aurait pu le prévoir.

En outre, la société a également déclaré qu’elle avait augmenté le nombre de payeurs uniques mensuels de 281 % et le revenu moyen par payeur unique mensuel de 26 %. En d’autres termes, la croissance fondamentale a été très forte.

Où cela laisse DraftKings Stock

Cela implique que la valeur sous-jacente de l’action DKNG est probablement beaucoup plus élevée que je ne le pensais auparavant. Par exemple, DraftKings a également annoncé que ses prévisions pour l’année étaient désormais beaucoup plus élevées. Il a indiqué que les ventes pour 2021 seront de l’ordre de 1,21 milliard de dollars à 1,29 milliard de dollars.

L’action DKNG est maintenant passée d’un creux de clôture récent de 43,79 $ le 16 juillet à 51,98 $ à la clôture du 10 août, soit 18,7% de plus depuis la publication des bénéfices du deuxième trimestre. Le marché se rend compte que quelque chose a changé ici. Les gens sont vraiment attirés par DraftKings pour jouer en ligne.

Par exemple, les analystes interrogés par Seeking Alpha pensent que le chiffre d’affaires de 2021 sera le haut de gamme de l’entreprise. De plus, les ventes d’ici 2022 atteindront 1,72 milliard de dollars et jusqu’à 4 milliards de dollars d’ici 2025. Dans mon article précédent, j’ai écrit que les prévisions des analystes étaient de 3,57 milliards de dollars d’ici 2025.

En supposant maintenant un EBITDA de 50 % (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), cela implique que l’EBITDA atteindra 2 milliards de dollars en 2025. À 15 fois la valeur de l’entreprise (EV) par rapport à l’EBITDA, la société vaut 30 milliards de dollars en EV. Après avoir rajouté 2,646 milliards de dollars en espèces, au 30 juin, la valeur totale du marché des actions est de 32,646 milliards de dollars.

C’est 55,7% par rapport à la valeur marchande de 20,963 milliards de dollars au 10 août, telle que calculée par Yahoo! Finance, qui a tendance à avoir la valeur marchande la plus précise. En d’autres termes, mon objectif de cours pour l’action DKNG est de 80,93 $. C’est plus élevé que mon précédent objectif de prix de 71,66 $.

Où cela laisse DKNG Stock

Comme je l’ai expliqué dans mon dernier article, j’escompte généralement les bénéfices futurs ou les chiffres d’EBITDA comme celui-ci à leur valeur actuelle. Cependant, dans ce cas, je ne pense pas que ce soit nécessaire.

La raison en est que l’industrie des paris sportifs connaîtra une croissance à la fois significative et constante au cours des 10 prochaines années. Cela implique qu’il n’est pas nécessaire d’actualiser le présent puisque la croissance sera si forte. Je soupçonne que les analystes sous-estimeront systématiquement cette croissance à l’avenir, tout comme ils l’ont fait ce trimestre.

En effet, le marché est prêt à valoriser ce titre sur la base de son EBITDA sur quatre ans dans le futur, comme il le fait pour d’autres secteurs en forte croissance comme les véhicules électriques.

Et cela n’inclut même pas les revenus des nouvelles initiatives de l’entreprise telles que son NFT (jetons non fongibles) dans sa collaboration avec une société appelée Autograph.

Que faire avec les actions DKNG

La plupart des investisseurs ne réalisent pas l’effet des changements radicaux apportés aux lois et réglementations sur les jeux de hasard aux États-Unis.

C’est peut-être le bon moment pour les investisseurs axés sur la valeur qui sont prêts à payer un prix raisonnable pour jeter un œil à l’action DKNG. Mon analyse montre qu’il vaut au moins 56% de plus à 80,93 $ par action.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.