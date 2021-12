Action DKNG : les mauvaises performances de 2021 signifient qu’il est temps de se lancer

C’est drôle comment certains des chouchous du marché de 2020 ont été ignorés ou même détestés en 2021. Société de divertissement et de jeux sportifs numériques DraftRois (NASDAQ :DKNG) en est un exemple classique, car les actions DKNG sont brusquement tombées en disgrâce cette année.

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Comment pouvons-nous expliquer cela?

C’est peut-être juste un exemple de gravité qui prend le dessus après que le stock a pris de l’avance.

Comme nous le verrons, un analyste de premier plan se plaint toujours de la valorisation de DraftKings, même après la baisse du cours de l’action. D’un autre côté, les données trimestrielles de la société suggèrent que DraftKings est sur une base financière solide.

En plus de tout cela, DraftKings a un accord de jeton non fongible (NFT) en cours avec le Ligue nationale de football (NFL), et cela pourrait changer la donne (sans jeu de mots). De toute évidence, il y a beaucoup à déballer ici, alors commençons par une analyse technique rapide.

Regard sur l’action de DKNG de plus près

Cela semble être une vie antérieure maintenant, mais une part de DraftKings coûtait autrefois environ 10 $.

Avec le recul, il est facile de voir que le cours de l’action a grimpé trop loin, trop rapidement. En mars, l’action DKNG a atteint 74,38 $ pour un gain multi-bagger.

En fin de compte, cela aurait été le moment idéal pour prendre des bénéfices. Malheureusement, un marché baissier s’est ensuivi lorsque le cours de l’action DraftKings a chuté à 30 $ début décembre.

Pour être honnête, il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que l’action DKNG revienne bientôt aux 70 $. Pour l’instant, il vaut mieux viser des objectifs de cours intermédiaires.

Un analyste envisage 50 $, mais nous y reviendrons dans un instant. Si l’action cesse de baisser, alors 40 $ pourraient être un objectif raisonnable à court terme.

Complètement fou?

Il est assez sûr de dire que Associés de Kynikos le fondateur et analyste Jim Chanos n’est pas un grand fan de DraftKings en tant qu’investissement en ce moment.

En pleine divulgation, Chanos a admis qu’il était à découvert d’actions DKNG.

Selon ses calculs, DraftKings a une valorisation de « 30 fois les revenus de piste ».

Parallèlement à cela, Chanos a craché quelques chiffres qui pourraient perturber les actionnaires à faible estomac :

« Si vous quadrupliez les revenus et la marge brute de DraftKings… et que vous portiez leurs dépenses de marketing, qui représentent actuellement plus de 100 % des revenus, à 10 % des revenus, ce qui est leur objectif, et que vous mainteniez les frais généraux au niveau d’aujourd’hui… DraftKings serait toujours en train de perdre. 200 millions de dollars par trimestre.

Chanos a ajouté l’insulte à l’injure avec un peu d’éditorialisme : « C’est complètement et totalement fou. »

En revanche, DraftKings a calculé sa valeur d’entreprise par rapport au multiple des ventes à neuf fois pour 2021 et six fois pour 2022.

Ainsi, que l’évaluation de DraftKings soit «totalement folle» ou non, cela dépend des chiffres auxquels vous êtes prêt à prêter foi.

Un objectif de 50 $ et une collaboration NFT

Pendant ce temps, Référence L’analyste Mike Hickey aurait « rationnalisé » sa valorisation de DraftKings et aurait même émis un objectif de cours de 50 $ sur l’action DKNG.

Dans le sillage de l’émergence de la variante omicron de Covid-19, Hickey se souvient de « l’augmentation significative » de l’engagement des utilisateurs lors de la propagation initiale de Covid-19 l’année dernière.

Non pas que le facteur omicron ait été nécessaire pour que DraftKings prospère financièrement. N’oublions pas que la société a annoncé une croissance de 60 % de son chiffre d’affaires en glissement annuel au cours du troisième trimestre de 2021.

En outre, DraftKings n’est pas seulement votre société de paris sportifs moyenne. Très récemment, la société a dévoilé un partenariat qui propulsera DraftKings tête la première sur le marché NFT en plein essor.

Comme l’explique un communiqué de presse, DraftKings, la National Football League Players Association (NFLPA) et Partenaires OneTeam (le partenaire de licence de groupe de la NFLPA) prévoit de lancer des collections NFT gamifiées pour faire ses débuts sur DraftKings Marketplace au cours de la saison 2022-2023 de la NFL.

C’est définitivement un arrangement à valeur ajoutée pour DraftKings. La société aura des droits de licence pour les joueurs actifs de la NFL, y compris l’utilisation authentique de leurs noms, images et ressemblances.

Les clients pourront utiliser les NFT des joueurs NFL gamifiés de DraftKings dans les jeux contre d’autres joueurs sur la plate-forme. De plus, il y aura une fonctionnalité d’achat et de vente distincte.

Le résultat sur les actions DKNG

Cette collaboration NFL-NFT pourrait fournir à DraftKings de puissantes sources de revenus continues.

Que l’évaluation actuelle de l’entreprise soit « totalement folle » ou non, c’est à vous de décider.

N’oubliez pas que DraftKings a déjà prouvé sa capacité à augmenter les revenus de l’entreprise.

Avec un mouvement ambitieux dans l’espace NFT, DraftKings pourrait finir par dominer non seulement le jeu en ligne américain (iGaming), mais également d’autres domaines lucratifs.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.