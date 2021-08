Action DKNG : une croissance rapide et une évaluation riche pourraient la maintenir stable

Nouvelles de DraftRois (NASDAQ :DKNG) se lancer dans le secteur des jetons non fongibles (NFT) a peut-être donné un coup de pouce à ses actions à la fin du mois dernier. Mais ce n’est pas la principale chose sur laquelle se concentrer avec le stock DKNG. L’avenir des opérations de paris sportifs de l’entreprise reste le principal moteur.

Pour l’instant, elle semble devoir rester l’une des plus grandes plateformes de paris sportifs. Mais la concurrence s’intensifie. Les concurrents terrestres continuent de développer leurs offres en ligne, ce qui pourrait affecter la croissance future de DraftKings.

La rentabilité de l’entreprise peut également commencer à affecter sa valorisation à l’avenir. Pour l’instant, il est normal que DraftKings fonctionne à perte. Ses lourdes dépenses de marketing et de promotions restent nécessaires pour conserver une part de marché importante, d’autant plus que de plus en plus d’États américains légalisent les paris sportifs sur mobile. Mais à un moment donné, les investisseurs pourraient s’impatienter et devenir moins disposés à donner aux actions une évaluation aussi élevée.

Pour couronner le tout, les valeurs de croissance en général peuvent être menacées de multiples contractions. En fonction de l’évolution de la situation des taux d’intérêt, l’action DKNG peut avoir suffisamment de son côté pour se maintenir. Ne vous attendez pas à ce que les investisseurs augmentent leur offre à court terme.

Stock DKNG et risque de concurrence

En apparence, le ratio prix/ventes (P/S) de l’action DraftKings de 24,08x peut avoir du sens. Une croissance considérable des revenus d’environ 92 % est prévue pour 2021. Mais à l’avenir, la croissance future pourrait être menacée par une concurrence croissante.

Flutter Entertainment’s (OTCMKTS :PDYPY) FanDuel unit, qui a également fait ses débuts en tant qu’opérateur de sports fantastiques quotidiens, détient actuellement la plus grande part de marché à 50 %.

Comme un commentateur de Motley Fool l’a récemment décomposé, DraftKings peut être en mesure d’empêcher BetMGM, une joint-venture entre MGM Resorts (NYSE :MGM) et Entain (OTCMKTS :GMVHY), de le supplanter en tant que deuxième opérateur.

Mais qui peut dire que les offres des géants des casinos terrestres ne commenceront pas à donner du fil à retordre à DraftKings ? Jusqu’à présent, Penn National’s (NASDAQ :PENN) Tabouret de bar Sportsbook plate-forme n’est pas encore devenue une grande menace.

Pourtant, Divertissement Caesars (NASDAQ :CZR), prévoit d’investir massivement dans sa propre plateforme de paris sportifs. La société pourrait voir le niveau de croissance rapide que BetMGM a connu ces derniers mois.

Préoccupations en matière de rentabilité et d’évaluation

Pour l’instant, DraftKings peut être en mesure d’expliquer les inquiétudes concernant la voie de la rentabilité. L’industrie américaine des paris sportifs n’en est qu’aux premiers stades de sa croissance. La rentabilité a été laissée de côté pour le moment alors que DraftKings se concentre sur la mise à l’échelle. Avec ses opérations plus matures déjà rentables, ces préoccupations peuvent être exagérées.

Pourtant, les investisseurs pourraient commencer à s’impatienter. Avec des pertes attendues en 2022 et 2023, l’entreprise pourrait ne pas sortir du rouge avant le milieu des années 2020. De plus, étant donné la nature à faible marge des paris sportifs, les bénéfices éventuels pourraient finir par être inférieurs aux prévisions. Mettez ces facteurs ensemble, et il peut devenir plus difficile pour l’action DKNG de maintenir sa valorisation actuelle, et encore moins de l’étendre à partir d’ici.

Outre ces inquiétudes, quelque chose d’autre pourrait peser sur l’action DKNG à court terme. Sa valorisation pourrait se contracter en raison de la hausse des taux d’intérêt. Le risque de hausse des taux a déjà commencé à se faire sentir. Cela s’est vu dans le recul de l’action à la suite des craintes liées à l’inflation et aux taux d’intérêt en mai.

Si une autre suit – ou pire encore, si la Réserve fédérale renonce à sa thèse d’« inflation transitoire » et passe d’une politique monétaire accommodante à hawkish – nous pourrions assister à une correction plus sérieuse. Si ce scénario se déroule, ne vous attendez pas à ce que DraftKings en sorte indemne.

Attendez-vous à ce que les avantages et les inconvénients s’annulent

Même avec mes inquiétudes concernant la concurrence, j’admets que DraftKings reste en position de force. Des avantages de longue date peuvent l’aider à conserver sa part de marché actuelle. L’expansion des paris sportifs sur mobile aux États-Unis indique toujours une croissance supérieure à la moyenne dans les années à venir.

Les derniers bénéfices de DraftKings sont généralement de bon augure pour la société – elle a enregistré une perte meilleure que prévu au dernier trimestre et a augmenté ses projections pour l’année entière. Mais dans l’ensemble, comme il est toujours en mode de croissance avec des problèmes de rentabilité et de valorisation, ne vous attendez pas à ce que l’action DKNG fasse un grand pas de sitôt.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.