Action DOCN : enseignements d’une année record pour le marché des introductions en bourse

2021 a été une année record pour les offres publiques initiales (IPO) dans le monde, avec 2 388 nouvelles sociétés cotées en bourse. Aux États-Unis, le marché des introductions en bourse a atteint un niveau record avec plus de 900 sociétés cotées en bourse, levant 300 milliards de dollars en 2021. DigitalOcean Holdings (NYSE :DOCN) est devenue publique fin mars 2021. DOCN Stock a levé 775 millions de dollars lors de son introduction en bourse au prix de 47 dollars par action.

DigitalOcean est une plate-forme cloud qui simplifie le cloud computing pour les petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup de bons, de mauvais et de laids points clés que vous devez savoir sur les actions DOCN. Les perspectives du cloud computing peuvent sembler prometteuses pour DigitalOcean, mais il existe une différence essentielle entre une grande entreprise et une grande action. Est-ce que je considère DigitalOcean comme une excellente entreprise ?

Je dirais non, simplement parce qu’en tant que nouveau venu en bourse, les attentes des entreprises ont radicalement changé. Les attentes sont beaucoup plus élevées. Les investisseurs souhaitent désormais une performance financière et une croissance solides. Il est trop tôt pour que mon analyse soit convaincue d’un grand statut, mais je considère qu’il s’agit d’une entreprise très prometteuse et passionnante à surveiller.

Et son stock ? Je commencerai par les bons points en premier. Pour les lecteurs d’InvestorPlace qui sont anxieux et souhaitent atteindre le résultat net plus rapidement que d’habitude, ma thèse est que DOCN n’est pas encore une action en vogue. En plus, c’est trop cher.

Les bons points pour le stock DOCN

Les résultats financiers du troisième trimestre 2021 ont été solides, reflétant une amélioration de nombreux indicateurs de performance clés.

En comparaison d’une année sur l’autre, DigitalOcean a déclaré un chiffre d’affaires de 111 millions de dollars, soit une augmentation de 37%. Il a fait état d’un chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR) de 455 millions de dollars, soit une augmentation de 36 % et une croissance de la clientèle de 7 %, atteignant 598 000 clients. Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a augmenté de 28 % à 61,97 $ et la rétention nette du dollar a augmenté de 1 200 points de base à 116 %.

Selon Seeking Alpha, la société a déclaré un flux de trésorerie disponible positif de 13,5 millions de dollars, ce qui en fait le deuxième trimestre consécutif en 2021 où elle a atteint cette étape. Il existe une opportunité de marché croissante de 116 milliards de dollars d’ici 2024, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 27%. Par rapport à un marché de 44 milliards de dollars en 2020, c’est un autre facteur positif.

Ce marché se compose de services de cloud computing de plate-forme en tant que service (PaaS) et d’infrastructure en tant que service (IaaS), avec IaaS comme part de marché dominante.

Les mauvais points : résultats financiers

La croissance des revenus, l’ARPU et les améliorations de l’ARR n’ont pas encore fait de DigitalOcean une entreprise rentable. La perte nette déclarée en glissement annuel pour le troisième trimestre de 2021 était de 1,852 million de dollars, contre une perte nette de 10,214 millions de dollars au troisième trimestre 2020. Des pertes nettes ont également été signalées pour les premier et deuxième trimestres.

Il y a un compromis crucial à considérer entre la croissance et la valeur. La valeur n’est pas prise en charge, ce que je vais aborder ci-dessous.

Points laids : concentrez-vous ici

Depuis mars 2021, le prix de l’introduction en bourse de DigitalOcean a été fixé à 47 $ par action. À ses débuts en bourse, l’action a clôturé à 42,50 $, perdant environ 10 %. Cette perte a été de courte durée car l’action DOCN a une fourchette de 52 semaines de 35,35 $ à 133,40 $ et son dernier cours à la clôture de la bourse américaine était de 79,24 $.

Les introductions en bourse ont tendance à être très volatiles et une fois que les attentes et l’élan initial sont ramenés à la réalité, des ventes massives se produisent. Être conservateur est une vertu, suivre l’effet « peur de passer à côté » est trop risqué. DigitalOcean n’a pas fait exception à cette règle en 2021.

Alors, quels sont les points laids? Ce n’est pas la volatilité du cours de son action. C’est le fait que, selon cet article de CNBC, « à son prix d’introduction en bourse de 47 $, DigitalOcean était valorisé à un multiple prix/ventes de 16 sur la base du chiffre d’affaires 2020, contre 12 pour Microsoft ».

Pensez à cela pendant un moment. Sa valorisation dès le début était riche, plus riche qu’un géant de la technologie comme Microsoft (NASDAQ :MSFT). Dans ses perspectives financières, DigitalOcean a estimé un chiffre d’affaires pour l’exercice 2021 de 426 à 428 millions de dollars.

Avec une capitalisation boursière de 7,836 milliards de dollars au 17 décembre, le multiple de la capitalisation boursière par rapport au chiffre d’affaires annuel s’élève à environ 18,30x, ce que je considère trop élevé. Tout simplement Wall Street les données montrent que l’action DOCN est relativement surévaluée en raison de son ratio cours/valeur comptable de 8,9x. Ceci est comparé à la moyenne de l’industrie informatique américaine de 4,5x.

Résultat net sur les actions DOCN

Je considère DigitalOcean comme une entreprise dans le domaine du cloud à surveiller. Si elle continue d’améliorer ses indicateurs clés, elle peut devenir une marque forte capable d’offrir une bonne performance financière. Son stock, cependant, est actuellement cher. Et après avoir annoncé une offre de billets de premier rang convertibles de 1,3 milliard de dollars, la dilution des actions est un autre facteur négatif.

Les actions de croissance pourraient faire face à une année 2022 difficile avec des taux d’intérêt en hausse. Il est prudent de voir comment DigitalOcean fera face à ce défi au cours des prochains trimestres.

