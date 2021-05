Action en direct ou animé? James Gunn donne des détails sur la prochaine série Disney + I am Groot – The News of Chihuahua – Between the lines

La dernière édition du Disney Investor Day a permis de présenter de nombreux nouveaux projets pour Disney + de deux de ses principales franchises, à savoir Marvel et Star Wars, avec un grand nombre de séries qui atteindront la plate-forme de streaming dans les années à venir dans le but d’étendre leurs univers respectifs. Et l’une de ces nouvelles et énigmatiques séries présentées était I am Groot, basée sur le caractère amical des Gardiens de la Galaxie.

Et nous disons énigmatique parce que seul son logo a été présenté, sans aucun support matériel tel que les arts ou le format; Et depuis, de nombreux fans se demandent s’il s’agit d’une série d’action réelle ou d’action en direct ou d’une série d’animation dans le style de Et si …?, Qui sortira cet été avec les multivers Marvel comme axe principal de son développement. Maintenant, James Gunn lui-même, showrunner de la saga Guardians of the Galaxy aux Marvel Studios, a dissipé tous les doutes.

“Animé”, c’est ainsi que James Gunn a répondu à la question d’un fan de savoir si la série I am Groot serait en direct ou animée. Pour le moment, rien d’autre n’est connu, mis à part le fait que la série sera basée sur une collection de courts métrages originaux sur le personnage sous sa forme d’arbre de bébé; D’autre part, une date de sortie approximative n’a pas non plus été confirmée, bien qu’elle devrait être diffusée en première sur Disney + dans le courant de 2023.

La prochaine chose pour James Gunn pour Marvel Studios est le tournage des deux Guardians of the Galaxy Holiday Special, le spécial de Noël basé sur la franchise de super-héros galactiques Marvel, et Guardians of the Galaxy Vol.3, la troisième partie des aventures de Star Lord , Gamora, Drax, Rocket et Groot après leur participation à Thor: Love and Thunder.

Source: Cependant