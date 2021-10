Action ENPH : 9 raisons pour lesquelles les investisseurs d’Enphase Energy sourient aujourd’hui

Enphase Énergie (NASDAQ :ENPH) l’action est en hausse mercredi après la publication de son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021.

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

Passons au rapport sur les bénéfices ci-dessous pour voir pourquoi les détenteurs d’actions ENPH font la fête aujourd’hui !

Commençons par le bénéfice ajusté par action de la société de 60 cents. C’est bien au-dessus de l’estimation de Wall Street de 48 cents pour le trimestre. Il s’agit également d’un solide coup de pouce par rapport au BPA ajusté de la société de 18 cents par rapport à la même période l’an dernier. Viennent ensuite les revenus, qui ont atteint un record de 351,5 millions de dollars. Encore une fois, cela dépasse facilement les estimations de revenus des analystes de 343,09 millions de dollars. C’est également un autre cas de forte croissance par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise de 178,5 millions de dollars au troisième trimestre 2020. Le rapport sur les bénéfices d’Enphase Energy comprend également des prévisions pour le quatrième trimestre de 2021. Cela inclut les perspectives de chiffre d’affaires de l’entreprise de 390 millions de dollars à 410 millions de dollars. Cela semble incroyablement bon à côté de l’estimation des revenus de Wall Street de 373,01 millions de dollars pour la période.

Badri Kothandaraman, président et chef de la direction d’Enphase Energy, a déclaré ce qui suit dans un appel de résultats transcrit par The Motely Fool.

« Nous avons enregistré un chiffre d’affaires record de 351,5 millions de dollars, expédié environ 2,6 millions de micro-onduleurs et 65 mégawattheures de systèmes de stockage Enphase, réalisé une marge brute non conforme aux PCGR de 40,8 % et généré un solide flux de trésorerie disponible de 100,7 millions de dollars. Nous avons terminé le troisième trimestre à environ 41 %, 16 %, 24 %. Cela signifie 41 % de marge brute, 16 % de dépenses d’exploitation et 24 % de résultat d’exploitation, le tout en pourcentage du chiffre d’affaires sur une base non conforme aux PCGR. »