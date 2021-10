Action FAMI : l’expansion agressive ne se terminera pas bien pour les actionnaires

Ferme (NASDAQ :FAMI) est une petite entreprise chinoise du secteur des produits agricoles et un véritable penny stock, dont les actions se négocient actuellement à environ 35 cents. L’action FAMI s’est effondrée en dessous d’un dollar en avril sur une importante offre secondaire, et elle n’a pas dépassé les 60 cents depuis ce point.

Source : Shutterstock

Il y a eu un autre rallye important en septembre, mais la société a rapidement torpillé ce rallye avec une autre offre d’actions secondaire gargantuesque.

Alors, qu’est-ce que Farmmi, et pourquoi ressent-elle le besoin de continuer à lever autant de capitaux ?

Un producteur de champignons coté en bourse

Farmmi a toujours opéré dans l’industrie des champignons. Plus précisément, elle vend des champignons shiitake et d’autres types de champignons comestibles et de produits à base de champignons séchés. Farmmi vend sur le marché intérieur chinois et a également conclu des accords pour exporter ses produits vers les marchés étrangers.

Les revenus de l’entreprise ont été stables à environ 30 millions de dollars par an au cours des quatre dernières années. Cependant, la rentabilité a fortement baissé. Le bénéfice par action est passé d’environ 30 cents par an il y a quelques années à environ le seuil de rentabilité plus récemment.

Compte tenu de la petite taille de l’entreprise, du manque de croissance et de la faible rentabilité, Farmmi a décidé de se diversifier.

Farmmi achète une forêt

En septembre, Farmmi a annoncé le rachat de Jiangxi Xiangbo Agriculture and Forestry Development pour 70 millions de renminbi chinois (environ 11 millions de dollars).

Jiangxi Xiangbo produit du bambou Moso, du Camellia oleifera et des sapins chinois. Farmmi explique que le bambou Moso est utilisé pour fabriquer des pousses de bambou aquatique, qui sont un produit alimentaire comestible. Camellia oleifera est utilisé pour fabriquer une huile similaire à l’huile d’olive. Il est également utilisé comme hydratant dans les produits de beauté. Les sapins, quant à eux, sont populaires pour la fabrication de contreplaqué et d’autres produits de bois d’œuvre.

Cela semble être une acquisition logique pour une entreprise de produits agricoles. Par exemple, les pousses de bambou comestibles semblent être un bon complément à l’activité champignon existante de l’entreprise. À lui seul, l’achat de forêts par Farmmi pourrait être un gagnant.

Dilution écrasante

Si Farmmi pouvait trouver l’argent pour ces plans à des conditions décentes, tout cela pourrait avoir du sens. Cependant, Farmmi a financé ses efforts d’expansion avec des liquidités prohibitives.

En avril, Farmmi a vendu 140 millions d’actions FAMI au public à 30 cents chacune, levant 42 millions de dollars. Ce fut une décision douloureuse pour les actionnaires existants. Avant cette offre d’actions, l’action FAMI se négociait à environ 1 $ par action. Donc, en substance, la société a indiqué qu’elle était si à court d’argent qu’elle était prête à imprimer des actions avec une décote de 70 % par rapport à la juste valeur pour lever seulement 42 millions de dollars. C’est un résultat désastreux pour les actionnaires.

Ça s’empire. En septembre, l’action FAMI avait finalement retrouvé un certain élan à la hausse, les actions approchant à nouveau les 60 cents pour la première fois depuis des mois. Ensuite, la société a annoncé une autre offre d’actions. Dans celui-ci, Farmmi a émis encore plus d’actions – plus de 368 millions d’actions à un pathétique 22 cents chacune. Une fois de plus, Farmmi a cédé une grande partie de l’entreprise avec une remise gargantuesque par rapport à ce que ses propriétaires d’actions pensaient qu’elle valait.

Une telle offre d’actions peut être excusable, mais retirer le tapis comme ça deux fois en six mois est tout simplement trop. Personne ne peut faire confiance à Farmmi pour allouer son capital de manière responsable après avoir vu ce modèle émerger.

Verdict Stock FAMI

On comprend pourquoi la direction a pris les mesures qu’elle a prises. L’activité principale de l’entreprise dans le domaine des champignons n’a pas bien fonctionné ces dernières années. Il est donc parfaitement logique que l’entreprise veuille faire bouger les choses et prendre une nouvelle direction.

Cependant, cette dilution massive est un coup paralysant pour les actionnaires existants. Et rien ne garantit que l’équipe de direction ne recommencera pas la prochaine fois que les actions se rallieront. Après tout, s’ils étaient prêts à lancer 368 millions d’actions maintenant avec une décote aussi discordante, qu’est-ce qui empêcherait plus de dilution à l’avenir ? La direction peut ainsi ajouter plus d’actifs à son empire, et si les actionnaires extérieurs obtiennent des rendements inférieurs à la moyenne, qu’il en soit ainsi.

La mauvaise qualité de la gouvernance dans les entreprises chinoises est devenue un problème brûlant en 2021. Il est loin d’être clair comment les choses vont se passer pour des titans tels que Alibaba (NYSE :BABA) ou Tencent (OTCMKTS :TCEHY) pour l’instant. En attendant, cependant, il est généralement préférable d’éviter les petites entreprises chinoises comme Farmmi pendant une période macroéconomique aussi volatile. Surtout quand ils semblent accros à l’émission de nouvelles actions dans des conditions de marché difficiles.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

