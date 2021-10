Action FCEL : Le moment est-il venu de tirer parti du cours de l’action FuelCell ?

Énergie des piles à combustible (NASDAQ :FCEL) a vu ses actions clôturer à un sommet de 27,96 $ début février. Depuis lors, l’histoire a été beaucoup moins impressionnante, avec le stock dans une longue diapositive. À ce stade, l’action FCEL se négocie à 6,71 $, en baisse de 76% par rapport à son sommet de février. Les actions sont également en baisse de 40% pour l’année. Donc, pas tout à fait ce que les investisseurs envisageaient lorsqu’ils ont acheté cette société de centrales électriques à piles à combustible. Cependant, au cours des dernières semaines, il y a eu quelques signes positifs, y compris un gros pop le 14 septembre basé sur un rapport de bénéfices encourageant.

Source : Kaca Skokanova/Shutterstock

Alors qu’il atteignait près de 28 $, les perspectives de croissance à long terme de l’action FCEL étaient un peu sombres. Tous les grands avantages des initiatives du gouvernement en matière d’énergie verte et d’infrastructure étaient probablement intégrés à ce prix. De plus, l’entreprise avait du mal à afficher une croissance de ses revenus, sans parler de progresser vers la rentabilité. Cependant, compte tenu de son prix actuel et des derniers résultats trimestriels de FuelCell, est-il temps de faire un pas sur l’action FCEL ?

Crédit d’énergie verte de FuelCell

L’élément clé de l’histoire de FuelCell Energy est sa position en tant que source d’énergie propre. L’entreprise construit des centrales électriques à micro-échelle qui fonctionnent à l’aide de la technologie des piles à combustible. Ils sont actuellement utilisés dans des endroits tels que des hôpitaux et des sites de fabrication.

En octobre dernier, FuelCell a reçu un financement de 8 millions de dollars du département américain de l’Énergie pour développer une usine de piles à combustible SureSource afin de produire de l’hydrogène comme carburant. En avril, FuelCell a annoncé que ses centrales électriques à piles à combustible SureSource avaient généré 12 millions de MWH d’électricité depuis leur première installation commerciale. Sa technologie a permis d’éviter plus de 1,5 million de tonnes d’émissions de CO2.

Ainsi, la crédibilité de l’entreprise en matière d’énergie verte et la priorité du gouvernement de dépenser gros pour atteindre une économie nette à zéro émission sont ce qui a aidé à propulser le stock de FCEL à de tels sommets en février.

Les bénéfices du troisième trimestre montrent de grandes améliorations

L’une des plus grandes préoccupations concernant FuelCell a été sa capacité à développer son activité et, en fin de compte, à progresser vers la rentabilité.

Au premier trimestre, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 14,9 millions de dollars, contre 16,3 millions de dollars l’année précédente. C’était un gros échec, le marché s’attendant à des revenus de l’ordre de 22 millions de dollars. Sa perte de 15 cents par action était également un gros échec. De plus, l’entreprise brûlait de l’argent. Le contributeur d’InvestorPlace, Mark R. Hake, a fixé la consommation totale de liquidités pour le premier trimestre à 34,89 millions de dollars. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires a de nouveau baissé. Et à travers cela, l’action FCEL perdait du terrain.

Le 14 septembre, FuelCell a publié ses résultats du troisième trimestre. Et pour changer, il y avait une lueur d’espoir pour les investisseurs. Le chiffre d’affaires a augmenté de 43 % en glissement annuel, à 26,8 millions de dollars. Les pertes ajustées par action étaient de 4 cents. Les deux chiffres ont largement dépassé les estimations de Wall Street. L’action FCEL a clôturé en hausse de près de 15% suite à la nouvelle.

Ce n’était qu’un quart, mais cela soulève la possibilité que FuelCell ait franchi un cap.

Bilan des actions FCEL

Dans l’ensemble, FuelCell peut diviser les investisseurs. L’entreprise a clairement du potentiel et, en tant que membre du club des énergies renouvelables, les actions ont connu une croissance impressionnante pour commencer l’année. Cependant, son manque de croissance significative des revenus combiné à un taux de consommation élevé de liquidités a suscité des inquiétudes. Craignant que l’entreprise n’atteigne jamais la rentabilité, de nombreux investisseurs ont encaissé. C’est pourquoi nous avons vu l’action FCEL chuter de 74% en trois mois au printemps.

À ce stade, je pense que les avantages de FuelCell commencent à l’emporter sur les inconvénients, en particulier pour les investisseurs qui pensent à long terme. Les bénéfices de la société au troisième trimestre ont été une grande amélioration et ont dépassé les attentes du marché. Le projet de loi sur les infrastructures du gouvernement a encore été retardé, mais devrait être adopté d’ici la fin du mois. Cela va augmenter les dépenses sur les projets d’énergie «verte» – un avantage évident pour FuelCell.

Les ours sont actuellement majoritaires pour l’action FCEL, toujours accrochés aux problèmes évoqués. Les analystes en investissement interrogés par le Wall Street Journal ont classé le FCEL comme «sous-pondéré» avec un objectif de cours moyen de 6,89 $. Se négociant actuellement à 6,71 $, l’action FCEL reste en hausse de 156% au cours des 12 derniers mois. Il y a donc certainement de la place pour glisser plus loin. En fait, l’un des analystes du WSJ a un objectif de cours de 3 $.

D’un autre côté, il y a ces récents points positifs pour FuelCell, ainsi que sa note « A » dans Portfolio Grader. Avec la poussée vers l’énergie verte qui prend de l’ampleur et son prix actuel, le potentiel de croissance à long terme de l’action FCEL est bien réel.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.