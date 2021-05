Action FCEL: reprendra-t-elle sa hausse ou continuera-t-elle de baisser?

Investisseurs en FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) ont certainement un stock intéressant à considérer. D’une part, l’action FCEL représente l’avenir vert. Les quatre segments opérationnels de la société qu’elle poursuit actuellement (via son 10-K) sont:

Production décentralisée Hydrogène distribué Stockage d’énergie hydrogène et production d’énergie hydrogène Captage du carbone

La production distribuée via des piles à combustible alimentées au gaz naturel et au biogaz (encore un produit à faibles émissions par rapport aux autres solutions de microréseau «sales») constitue la principale source de revenus de FuelCell. Ce segment offre un certain nombre d’opportunités de croissance sur lesquelles les investisseurs ont sauté. La production décentralisée offre la résilience des microréseaux / réseaux, des possibilités de captage de chaleur et d’électricité combinées et de carbone, ainsi que des capacités multi-combustibles.

Cependant, ce qui intéresse le plus les investisseurs ces derniers temps, c’est le passage de la société à l’hydrogène distribué et au stockage d’énergie hydrogène. Ces solutions de piles à hydrogène sont ce que les investisseurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) recherchent en ce moment pour leur croissance.

Compte tenu de l’enthousiasme suscité par la focalisation verte du président Joe Biden via ses plans d’infrastructure, les investisseurs espèrent que l’action FCEL peut fournir le type de croissance que les solutions d’énergie verte promettent depuis des décennies. En effet, FuelCell est une entreprise qui semble faire la transition vers la technologie des piles à hydrogène depuis des années. Si l’adoption décolle enfin et que les consommateurs commencent à exiger ces solutions, il y a espoir que FuelCell pourrait emmener les investisseurs dans une belle balade.

Regardons le taureau et l’ours prend FuelCell aujourd’hui.

Les taureaux suggèrent que le FCEL surfera sur la vague politique verte

En effet, la victoire électorale de Biden était peut-être le plus grand catalyseur que les investisseurs de FuelCell auraient pu espérer.

L’incroyable course FCEL a continué immédiatement après sa victoire en novembre est remarquable. Après s’être négociées dans une fourchette relativement étroite d’environ 2,50 $ par action pendant la majeure partie de 2020, les actions ont décollé en novembre dans une ascension régulière. En effet, l’action FCEL a atteint un sommet de près de 30 $ par action au début de cette année. Les traders de Momentum soumettent les actions d’énergie verte à des niveaux astronomiques au milieu d’une ruée spéculative vers des secteurs bénéficiant d’un soutien politique manifeste.

Les rapports selon lesquels l’hydrogène serait un point focal des investissements dans l’énergie verte réalisés par l’administration Biden ont allumé un feu sous ce stock. En fait, l’action FCEL s’est appréciée à un niveau auquel de nombreux taureaux ne s’attendaient pas. Actuellement, l’action FCEL se négocie à un multiple EV / ventes d’environ 35, avec un cours de l’action d’environ 8,50 $ par action. C’est élevé. Compte tenu de ce stock négocié à 30 $ il y a à peine quelques mois, une telle baisse était peut-être attendue.

Cependant, les investisseurs dans les énergies vertes espèrent que les entreprises qui alimentent la révolution de l’hydrogène seront en mesure de réussir cette fois. L’hydrogène existe depuis longtemps. Cependant, la commercialisation de cette source d’énergie s’est avérée difficile.

Le modèle commercial de FuelCell, qui consiste à fournir des centrales de production d’électricité aux utilisateurs commerciaux et au secteur des transports, est peut-être celui qui l’emporte. Les utilisateurs commerciaux tels que «les services publics, les grands utilisateurs industriels, les centres de données et autres clients axés sur une énergie propre et abordable» sont incités à passer au vert. Chaque entreprise tente de réduire son empreinte carbone. Il s’avère que cette transition a été bonne pour l’environnement, ainsi que pour le cours des actions des entreprises.

En conséquence, il y a espoir que le modèle de FuelCell sera un avec la résistance pour réussir à long terme.

Les ours citent des préoccupations en matière d’évaluation et des déclassements d’analystes

Oui, l’action FCEL a baissé de près de 72% par rapport à son sommet plus tôt cette année. Cependant, c’est toujours un stock très cher.

Comme mentionné, les multiples de valorisation de la société sont hors de prix. Les investisseurs en actions FCEL doivent payer 35 fois les ventes à terme pour obtenir une exposition à ce nom d’énergie verte.

Combien cela coûte-t-il?

Eh bien, j’ai pensé jeter un coup d’œil à la façon dont l’évaluation de FuelCell se compare à celle d’acteurs de haut niveau dans le secteur du cannabis. Après tout, le secteur cananbis est celui qui a également décollé après l’élection de Biden. C’est un secteur hautement spéculatif entraîné par des exceptions à une croissance exorbitante. Je pensais sûrement pouvoir trouver des entreprises plus valorisées que FuelCell.

J’ai eu tort.

Les ventes / VE / ventes à terme de FuelCell sur 12 mois et à terme sont supérieures à celles de presque toutes les 50 sociétés de cannabis répertoriées dans cette liste de tableaux de composition. Cela rend l’argumentaire d’investissement fondamental pour l’action FCEL très difficile à justifier.

De plus, les analystes sont de plus en plus baissiers sur l’action FCEL, pour plusieurs des mêmes raisons.

Les problèmes de valorisation ont été cités comme l’une des principales raisons de la dégradation de l’action FCEL en janvier par JP Morgan. Wells Fargo L’analyste Praneeth Satish a cité les problèmes de valorisation et de commercialisation comme raisons de sa sous-pondération et de son objectif de prix de 9 $.

Conclusion sur l’action FCEL

Je pense que l’histoire est intéressante avec l’action FCEL aujourd’hui. Si l’entreprise peut effectivement résoudre le problème de commercialisation qui entrave l’espace hydrogène pendant un certain temps, cela pourrait être un stock qui repart.

Cependant, la preuve est dans le pudding. Pour l’instant, nous n’avons pas vu la croissance attendue par les investisseurs. Je pense que le multiple de valorisation de la société est extraordinaire et, en tant que tel, il est tout simplement trop difficile de justifier un investissement dans cette action en ce moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer un certain nombre de postes de direction en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience en tant qu’analyste financier dans le passé, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice à long terme.