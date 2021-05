Action FCEL: si vous ne l’avez pas vendue en février, vendez-la maintenant

Pile à combustible Énergie (NASDAQ:FCEL) a culminé à la fin du 9 février en atteignant 27,96 $. Au 26 mai, il était de 9,41 $. Si vous n’avez pas vendu vos actions FCEL en février, vous avez eu amplement le temps de le faire car la baisse s’est poursuivie. Et si vous y êtes toujours pour une raison ridicule, vous devriez vendre maintenant.

Source: Kaca Skokanova / Shutterstock

Dans mon article du 2 février, j’ai dit que l’action FCEL ne valait rien de près de sa valorisation à l’époque. Sa capitalisation boursière s’élevait alors à un peu plus de 7 milliards de dollars. Maintenant, sa valeur marchande est de 2,74 milliards de dollars. Mais il y a trois mois, la capitalisation boursière gonflée n’avait aucun lien avec aucune sorte de réalité financière de l’entreprise.

La situation financière misérable de FuelCell

Par exemple, le chiffre d’affaires de FuelCell au quatrième trimestre n’était que de 17 millions de dollars. Il a enregistré une perte de BAIIA ajusté de 8,6 millions de dollars.

Depuis lors, la société a publié des chiffres Q1 qui sont tout aussi misérables. Les revenus étaient inférieurs à seulement 14,877 millions de dollars, et sa perte de revenu nette était de 14,373 millions de dollars. Sa perte de BAIIA ajusté était presque aussi mauvaise que celle du quatrième trimestre à 7,3 millions de dollars.

Le triste fait est que FuelCell n’a aucune chance de devenir rentable de si tôt. Les analystes ne voient pas l’entreprise réaliser des bénéfices avant octobre 2025 au plus tôt.

Compte tenu de ces chiffres, cela n’a toujours aucun sens pour cette entreprise d’avoir une valeur marchande de 2,74 milliards de dollars. FuelCell a des liquidités et des titres de 178,6 millions de dollars, sans compter les liquidités soumises à restrictions. Cependant, la page 6 du 10-Q pour Q1, déposée le 16 mars, montre que sa consommation de trésorerie Q1 était complètement incontrôlable. Il a brûlé 30,3 millions de dollars au premier trimestre, et les dépenses en immobilisations et les dépenses liées aux projets ont été de 4,591 millions de dollars supplémentaires. Cela porte sa consommation totale de trésorerie au premier trimestre à 34,89 millions de dollars.

À ce rythme, les 178 millions de dollars de liquidités non affectées chuteront de 78% par an à partir de maintenant. Le taux de consommation totale de trésorerie est maintenant de 139,56 millions de dollars par an (soit 34,89 millions de dollars x 4). À ce stade, le solde de trésorerie non affecté pourrait être réduit à seulement 39 millions de dollars. En utilisant cette mesure, l’action FCEL ne sera plus en mesure de maintenir une valorisation boursière de 2,74 milliards de dollars.

Ceci malgré quelques bonnes nouvelles dans le rapport et les promesses de l’entreprise d’augmenter ses revenus. Par exemple, au 31 janvier, FuelCell Energy a indiqué que son carnet de commandes s’élevait à 1,27 milliard de dollars. Ce montant était inférieur de 98 millions de dollars à celui de l’année précédente.

Que faire avec FCEL Stock

Malgré la diminution du carnet de commandes, la surévaluation du titre reste incontrôlable. Le 30 octobre 2020, juste avant les élections, l’action FCEL était à 2 $. Le 9 février, il avait grimpé à 27,96 $ sur la base de la spéculation selon laquelle l’administration du président Joe Biden pourrait accroître l’intérêt pour les camions et les groupes motopropulseurs à hydrogène. Mais depuis lors, la réalité selon laquelle peu de choses vont changer – du moins à court terme – a commencé à s’imposer.

En conséquence, je soupçonne que l’action FCEL a encore beaucoup à baisser – peut-être jusqu’à 50% d’ici. Cela le ramènerait en dessous de 5 $ à 4,70 $.

Jusqu’à présent, la plupart des analystes ne sont pas d’accord avec moi. TipRanks.com a l’objectif de prix moyen à 10,63 $, et Seeking Alpha répertorie l’objectif moyen parmi les analystes à 11,59 $. MarketBeat rapporte que l’objectif moyen est de 9,10 $.

D’un autre côté, aucun de ces analystes ne voit une énorme hausse du titre FCEL. On se demande où se trouvaient ces analystes lorsque l’action a été largement surévaluée plus tôt cette année. Les investisseurs avisés continueront de voir à travers le battage médiatique qui a poussé l’action FCEL au-delà d’une limite raisonnable et maintenu le prix trop élevé.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.