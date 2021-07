Action FPAC: Ce qu’il faut savoir sur l’échange crypto haussier et Far Peak

Les cryptos et les SPAC sont deux des choses préférées d’un investisseur 2021. Il semble que chaque jour, une nouvelle pièce ou un nouveau jeton apparaît avec des gains énormes. De même, il semble que chaque semaine apporte une poignée de nouvelles offres SPAC. Bien sûr, cela signifie que le Haussier échange cryptographique et Acquisition de pointe lointaine (NYSE :APFC) vont ensemble comme le beurre de cacahuète et la gelée. Et avec leur fusion récemment annoncée, les actions de l’APFC sont à la hausse.

Source : PixieMe / Shutterstock.com

Bullish est un échange crypto à venir. Il n’y a pas encore de véritable plate-forme permettant aux clients d’échanger leurs devises numériques préférées, mais cela ne dissuade personne. C’est parce que Bullish est un projet de Peter Thiel.

Thiel semble avoir une touche Midas en ce qui concerne les startups technologiques. Référez-vous à son autre startup actuellement populaire Palantir (NYSE :PLTR) comme preuve; les analystes sont très optimistes sur la société de logiciels.

Les actions de l’APFC gagnent sur l’annonce de la fusion haussière

Bullish a l’intention de rejoindre des groupes comme Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) comme l’une des premières bourses à voir une cotation à Wall Street. Un communiqué de presse ce matin a annoncé une fusion à venir entre l’acteur boursier et Far Peak Acquisition. La valeur nette pro forma de la signature est estimée à 9 milliards de dollars. Bullish rapporte également 600 millions de dollars de produits, y compris des investissements PIPE de fonds crypto de premier plan Galaxie numérique et Roche noire (NYSE :NOIR).

Le communiqué fixe une date limite pour la fusion à la fin de cette année. Cette date limite donne à Bullish tout le temps nécessaire pour tester ses produits et faire les bons choix en termes de convivialité et d’innovation. La société prévoit de lancer l’échange au public fin 2021, probablement avant la fusion.

Bullish n’est pas la seule entreprise dans cette fusion avec une certaine puissance de star à son nom ; Thomas Farley, ex-président de la New York Stock Exchange, est le chef de Far Peak. S’exprimant sur l’ampleur de Bullish et de la fusion à venir, Farley affirme qu’il est “bien placé pour offrir stratégiquement de la valeur à ses actionnaires potentiels en capitalisant sur les tendances du marché et en plaçant l’innovation technologique au cœur de son identité”.

L’action de l’APFC est en hausse à la suite de cette petite annonce. L’action augmente d’environ 2,5% le matin et le volume des transactions augmente considérablement. Plus de 14 millions d’actions s’échangent aujourd’hui contre une moyenne quotidienne d’un peu moins de 300 000.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.