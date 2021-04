Action FSR: ignorer Goldman Sachs, acheter l’action Fisker

Pourquoi Fisker Stock s’effondre aujourd’hui

Actions du constructeur de véhicules électriques de pré-production Fisker (NYSE:FSR) a chuté de plus de 8% mercredi après que Goldman Sachs a rétrogradé l’action FSR à «Vendre», frappant un objectif de 10 $ sur les actions, ce qui implique une baisse de 30%.

Le contexte du déclin de l’action FSR

Goldman Sachs est préoccupé par le positionnement concurrentiel de Fisker dans le domaine électrique. La première voiture de Fisker, l’Ocean SUV, ne sera lancée qu’au quatrième trimestre de 2022. Elle n’entrera en production de masse qu’au quatrième trimestre de 2023. Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup de sociétés de véhicules électriques solides, à part Tesla (NASDAQ:TSLA) et Nio (NYSE:NIO). D’ici 2023, il y en aura beaucoup, beaucoup plus, y compris des concurrents plus directs avec Fisker comme BMW et Volkswagen, qui électrisent tous les deux leur gamme de SUV et auront des eSUV sur le marché avant l’océan. Goldman pense que lorsque l’Océan sera lancé, le marché de l’eSUV sera trop encombré pour que les consommateurs s’en soucient vraiment.

Est-ce que ça importe?

Le marché des véhicules électriques sera beaucoup plus encombré d’ici 2023. Mais Fisker a suffisamment de qualités de différenciation pour que l’Océan se démarque, même sur un marché concurrentiel. La plus grande de ces qualités est le prix. Grâce au nouveau modèle commercial de partage de plate-forme de la société, dans lequel la société sous-traite essentiellement tout sauf la conception réelle de la voiture, Fisker est en mesure de produire des véhicules électriques de manière très rentable. Le résultat est que l’Océan fera ses débuts avec un prix de 37 500 $ avant l’application des incitations fiscales, ce sera donc une voiture de 30 000 $ lorsque les consommateurs l’achèteront en 2023. Le modèle électrique X3 de BMW, l’iX3, est en vente aujourd’hui à 80 000 $ et plus. des prix. La Volkswagen ID.4 a un prix de plus de 40000 $. Surtout, Fisker ne fait pas de compromis sur la qualité pour atteindre ces bas prix. L’ID.4, par exemple, a une autonomie de seulement 250 miles. Le Fisker Ocean devrait avoir une autonomie allant jusqu’à 350 miles. Compte tenu de ces avantages, une concurrence accrue ne devrait pas trop nuire au récit de croissance de Fisker. À long terme, le stock FSR a encore un grand potentiel.

Prévision du cours de l’action FSR

Nous constatons que l’action Fisker s’est considérablement sous-évaluée aux niveaux actuels. Fisker est une société de véhicules électriques de 3 milliards de dollars. À long terme, nous pensons que Fisker deviendra à terme une version électrique abordable de BMW, avec des marges plus élevées en raison de la meilleure économie unitaire des véhicules électriques (la baisse rapide des coûts des batteries aidera les fabricants de véhicules électriques à réaliser des marges plus élevées). BMW est une entreprise automobile de 65 milliards de dollars, même avec des ventes qui stagnent depuis des années. Nous ne pensons pas qu’il soit déraisonnable de croire que Fisker vendra un jour plus de 500 000 voitures chaque année, avec de fortes marges, et vaut plus de 20 milliards de dollars. Dans cette optique, nous pensons que l’action FSR est une opportunité potentielle d’investissement multi-ensacheuse.

