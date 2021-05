Action FSR: l’accord Foxconn peut signaler des problèmes pour Fisker

Fisker (NYSE:FSR) a grimpé à la suite de l’annonce du 13 mai de la société selon laquelle elle avait signé des accords-cadres pour le projet PEAR avec Foxconn.

Le marché a clairement reçu la nouvelle à bras ouverts et les cours des actions ont grimpé de 14,57% entre le 12 et le 14 mai. Puis ils ont tout de suite reculé. Les investisseurs semblaient beaucoup plus intéressés par les solides résultats du premier trimestre publiés par Fisker le 17 mai.

Cela a beaucoup de sens de là où je suis assis. Mais cela n’a pas d’importance, car l’important ici est que les nouvelles de Foxconn soulèvent des drapeaux rouges.

Le premier numéro est basé sur le mouvement du graphique des prix de l’action FSR. Ce qui s’est passé le 13 mai ressemble à un exemple classique de «vendre l’actualité». Les traders ont compris que le marché réagirait positivement à la nouvelle et ont vendu l’action FSR immédiatement après son annonce.

Cela signifie également que le marché n’a pas trouvé l’annonce de Foxconn importante. S’ils croyaient que la nouvelle était bénéfique pour Fisker, ils auraient tenu bon.

Je ne pense pas que les nouvelles de Foxconn soient de bon augure pour l’action FSR, et je ne pense pas que d’autres investisseurs devraient non plus.

Inquiétudes sur les actions FSR confirmées

On dit depuis longtemps que le Wisconsin est un site de fabrication américain pour la production par Foxconn du deuxième véhicule de Fisker. L’ensemble du projet a été embourbé dans la controverse et le scepticisme au sein de l’État. Les responsables du Wisconsin gardaient espoir que l’investissement prévu de 10 milliards de dollars et 13 000 nouveaux emplois deviendrait réalité.

Cette promesse a été faite en juin 2018. Depuis lors, il y avait des spéculations selon lesquelles plusieurs produits seraient fabriqués dans l’usine du Wisconsin. Les véhicules électriques (VE) ont fait l’objet de rumeurs lorsqu’un accord de fabrication antérieur a été annoncé entre Fisker et Foxconn.

Fin avril, Foxconn a essentiellement abandonné le projet du Wisconsin, passant à 672 millions de dollars d’investissement et 1 454 emplois créés. C’est loin de leur plan initial.

La dernière annonce a vanté que la fabrication commencerait aux États-Unis, avec plusieurs sites à l’étude. Je ne m’attendrais pas à ce que les investisseurs se bousculent pour les actions FSR étant donné ce qui s’est passé dans le Wisconsin.

Quelle est la stratégie de Fisker?

Le premier véhicule électrique de Fisker, l’Océan, sera fabriqué par Magna International (NYSE:MGA) en Europe. Il est très logique de sous-traiter la production à une entreprise bien établie comme Magna. Cela devrait conduire à un véhicule de bien meilleure qualité que ce que Fisker pourrait fabriquer lui-même. Cette décision a amené de nombreux investisseurs à se sentir optimistes sur les actions FSR, moi y compris.

Dans cet esprit, compter sur Foxconn pour construire votre plate-forme EV ne semble pas logique. Dans le communiqué de presse, Young-way Liu, président du groupe Foxconn Technology Group, a souligné «des chaînes d’approvisionnement de classe mondiale en place pour soutenir le projet PEAR – en particulier, garantir la livraison fiable de chipsets et de semi-conducteurs».

Les préoccupations concernant les semi-conducteurs peuvent être pressantes maintenant, mais elles seront probablement moins problématiques lorsque la production de PEAR commencera à la fin de 2023. Le vrai problème est de construire une plate-forme pour un VE. Ce n’est pas une mince affaire.

Il y a des raisons d’être optimiste sur l’océan, mais baissier sur la POIRE.

Le changement de stratégie de fabrication soulève la question de savoir ce qui l’a incité en premier lieu. Il semble peu probable qu’il y ait un problème de qualité à portée de main avec l’océan. Encore une fois, Magna est très respecté et agit en tant que fabricant externalisé auprès de marques automobiles de classe mondiale.

Cela implique que Fisker considère le coût ou la rentabilité comme problématique. Par conséquent, ils ont enrôlé Foxconn pour les aider.

L’accord Foxconn n’est pas une bonne nouvelle pour FSR Stock

Je commençais à croire que l’action FSR avait du sens en tant qu’achat, mais je ne le fais plus. Je pense toujours que l’Océan a de grandes chances d’être un solide entrant dans le secteur des véhicules électriques de la société. Mais je peux certainement imaginer que cette décision de fabriquer le deuxième véhicule de Fisker avec Foxconn tourne mal.

