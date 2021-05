Action FUBO: les actions FuboTV ont besoin d’une réaction miracle aux bénéfices

Les investisseurs oublient souvent de vérifier la situation dans son ensemble avant de se prononcer sur les opportunités d’actions individuelles. Aujourd’hui, avant de décider si c’est le bon moment pour aller longtemps FuboTV (NYSE:FUBO) stock ou non, nous allons d’abord encadrer l’ensemble du marché.

Les conditions macroéconomiques n’ont pas changé. Ils préfèrent toujours les taureaux de manière importante. Notamment à cause de l’infusion artificielle d’argent liquide du gouvernement. Le premier aspect vient des politiques monétaires très agressives de la Réserve fédérale. Et sur le plan fiscal, la Maison Blanche nous a déjà donné près de 4 billions de dollars. Ils essaient également d’en pousser deux de plus, peut-être bientôt.

Le montant total du plan de sauvetage a atteint une taille astronomique. Si les taureaux ne peuvent pas capitaliser davantage sur ce gros vent arrière, ils sont en difficulté. Jusqu’à présent, les marchés battent encore des records.

Apparition de signes d’épuisement

La semaine dernière, il y avait des signes d’épuisement. Les plus grandes entreprises de la planète ont déclaré des bénéfices incroyablement solides à la fois. le Nasdaq aurait dû se rallier de manière importante mais cela a échoué. Même s’il n’y avait pas d’inconvénient significatif, le manque de hausse en disait long.

Prendre Amazon (NASDAQ:AMZN) par example. La direction a livré l’un de ses trimestres les plus solides. La réaction instinctive a été un énorme pic à 3668 $. Hélas, il s’est évanoui en quelques heures et a fermé le vendredi rouge. Cette semaine, cela commence avec encore plus d’inconvénients. La bonne nouvelle n’est pas suffisante, même pour un mini rallye.

Bien que préoccupant, il n’est pas encore temps de paniquer. La façon dont les marchés se reposent généralement peut se faire par des actions latérales. D’autres fois, ils ont de petits tizzies avec des mini corrections.

Les négociants en actions FUBO sont extrêmes

Dans ce marché très bifurqué, je doute qu’il y ait de la modération. Les traders de nos jours sont tous en ou tous modes. Donc, s’ils n’achètent pas, il y a de fortes chances qu’ils vendent rapidement.

J’ai commencé aujourd’hui en disant que les conditions économiques sont très fortes, par conséquent, je n’appelle pas à une correction pure et simple. Je suggère simplement que l’ensemble du marché pourrait entrer dans une période difficile.

Si j’ai raison, le stock FUBO pourrait subir plus de pression sans aucune faute de sa part. La façon dont le stock est entré en scène en décembre a été monstrueuse. Le rallye a été incroyablement agressif puisqu’il est passé de 25 $ par action à plus de 60 $ en moins d’une semaine. Malheureusement pour les taureaux, cela a tout redonné tout aussi vite. Puis en un mois, il était revenu à 55 $ par action. De toute évidence, les investisseurs dans ce stock sont déraisonnables avec leurs attentes.

L’action FUBO descend dans un canal baissier depuis trois mois. Il se repose actuellement à plus de 60% en dessous de ses sommets et juste au-dessus du support. La zone de 17,50 $ par action est clairement importante à tenir. Je m’attends à ce que ce soit possible, mais si ce n’est pas le cas, alors FUBO pourrait revenir à des chiffres uniques. Ce n’est pas ma prévision mais c’est certainement un scénario qui pourrait se dérouler rapidement. La condamnation dans un redressement devrait être faible, donc une moyenne ici est trop risquée.

Malheureusement, l’entreprise est trop jeune pour ses fondamentaux pour apporter beaucoup d’aide. Le modèle commercial fonctionne car il est conforme aux tendances de streaming dominantes. Le monde entier suit cette voie et FUBO est là pour en tirer profit. Dans notre famille, nous avons coupé le cordon il y a quelque temps et nous diffusons tout sur YouTube TV. La concurrence n’est pas le problème. Alphabet (NASDAQ:GOOGL, NASDAQ:GOOG), Disney (NYSE:DIS) et Netflix (NASDAQ:NFLX) sont de redoutables ennemis pour FUBO, mais il y a beaucoup de place pour que beaucoup prospèrent.

La direction est sur le pont

Le graphique boursier FUBO était en difficulté dès qu’ils ont perdu 25 $ par action. Cela a déclenché une tendance baissière qui pourrait encore viser des prix plus bas. Mais les taureaux font de leur mieux pour tenir les lignes de soutien antérieures. Il y a des progrès dans la tendance plus haut-bas si vous considérez la base de l’année dernière. Mais ce n’est certainement pas infaillible et les investisseurs devraient avoir des niveaux de stop loss en cas d’échec.

Cette semaine, la société publie des résultats, la direction aura donc l’occasion de convaincre Wall Street de l’aimer à nouveau.

C’est le bon moment pour rappeler à tout le monde que la réaction aux bénéfices est avant tout une question d’attentes. Le bulletin n’a pas autant d’importance que le sentiment des investisseurs. Les émotions sont la seule variable qui sera en jeu le matin suivant le rapport de revenus.

Attendez-vous à une route cahoteuse pour FUBO Stock

Sur le long terme, bien sûr, les fondamentaux importeront. En attendant, attendez-vous à une route potentiellement cahoteuse. Les seuls aspects techniques suggèrent qu’il est peut-être trop tard pour paniquer tant que les creux d’avril se maintiendront. S’ils ne le font pas, ils deviennent la trappe vers une autre correction.

Il n’y a pas de modération avec ce ticker alors attendez-vous à l’inattendu. Par définition, la conviction des deux côtés doit être au mieux moyenne. Peu importe que nous ayons raison ou tort, ce qui compte, c’est l’action des prix à portée de main.

Ils disent que le prix est la vérité et c’est tellement important dans le cas de FuboTV. C’est pourquoi, lorsque j’ai écrit sur l’opportunité en février, j’ai suggéré la modération. J’ai préféré vendre un put de 20 $ à l’achat pur et simple d’actions. Cette configuration commerciale a toujours la possibilité de faire des bénéfices car elle se situe à 17 $ par action.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.