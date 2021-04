Action FUBO: toujours surévaluée, évitez FuboTV après son effondrement

La manie qui entoure FuboTV (NYSE:FUBO) a disparu depuis longtemps. Se négociant jusqu’à 62,29 $ par action à la fin de 2020, le streaming sportif et les paris sur les actions FUBO ont fait un rebond partiel pendant la folie de février autour des «stocks meme».

Source: monticello / Shutterstock.com

Mais, depuis que cette brève tendance s’est éteinte, ce stock s’est essentiellement effondré. Maintenant changeant de mains à environ 21 $ par action, certains peuvent le voir comme un achat. Pourtant, la tendance à la baisse n’est peut-être pas encore terminée. Comment? Pour commencer, même après avoir perdu plus des deux tiers de sa valeur, FUBO reste toujours très surévalué.

Bien sûr, comme les évaluations des paris sportifs vont, à première vue, le multiple de cette action ne semble pas trop écumeux. Sur la base de projections de 472,3 millions de dollars pour 2021, FuboTV se négocie aujourd’hui à environ 6,16 fois ses ventes.

Pourtant, il y a une raison pour laquelle les investisseurs ont fait une offre. Comme je l’ai déjà dit, ce nom arrive trop tard dans les paris sportifs. Les premiers utilisateurs sont ceux qui profiteront le plus de l’expansion des paris sportifs mobiles légalisés à travers les États. Et quant à son segment de streaming? C’est une entreprise à faible marge avec des problèmes d’évolutivité – pas quelque chose que les investisseurs peuvent considérer comme une vache à lait potentielle sur la route.

En bref, même s’il est tombé à des prix plus bas, mon point de vue sur ce stock surexcité reste le même: éviter.

Stock FUBO: potentiel de rebond discutable

Les actions de FUBO ont affiché une tendance à la baisse en février et mars. Mais, à partir d’avril, il semble que l’action FUBO se soit installée à des prix d’environ 20 $. Vous pouvez voir cela comme un signe que «la poussière s’est déposée». Pourtant, alors qu’un rebond partiel pour dire 30 $ ou 40 $ est possible, est-ce probable?

Ne comptez pas dessus. Les résultats sous-jacents de la société à l’avenir seront ce qui compte pour l’action future des prix. Le problème, cependant, est que même s’il semble que l’entreprise se renforce en surface, rien n’indique que ces récentes nouvelles positives se traduiront par des résultats financiers positifs tangibles.

Prenons par exemple son récent accord sur les droits liés à la Coupe du monde. En termes simples, certains des titres de cette nouvelle sont trompeurs. Beaucoup l’ont probablement vu et ont pensé que Fubo avait remporté les droits de diffusion de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Pas exactement. Ce qu’il a acquis, ce sont les droits de diffusion en continu pour diffuser certains matchs de qualification pour la Coupe du monde.

Maintenant, il est bon que l’entreprise verrouille plus de programmation pour sa plate-forme. Cependant, on peut se demander si des informations comme celle-ci sont un signe que FuboTV peut donner aux diffuseurs sportifs et aux streamers en place une course pour leur argent. Ajoutez des préoccupations de longue date (plus de détails ci-dessous) et il est plus facile de voir cette entreprise décevoir une fois de plus.

Encore peu d’indications que son modèle commercial sera rentable

La dernière fois que j’ai discuté de l’action FUBO, j’ai déconstruit le modèle commercial hybride de streaming et de paris de la société. La conclusion? Le streaming étant une activité à faible marge qui ne s’adapte pas bien, je n’étais pas convaincu que l’entreprise pourrait en faire un segment très rentable. Et si cela ne suffit pas, il y a une forte concurrence lorsqu’il s’agit d’acquérir du contenu.

Les diffuseurs de la vieille école continuent de payer lourdement pour les droits de diffusion, traitant les événements sportifs de haut niveau comme un chef de file de la perte. En outre, les grands noms de la technologie ont également été prêts à dépenser beaucoup d’argent pour les droits de streaming sportif. Alors, où cela laisse-t-il ce joueur relativement petit?

Cela laisse FuboTV limité à l’acquisition de plus d’événements sportifs de niche, tels que les matchs de qualification énumérés ci-dessus. Maintenant, nous savons que «l’histoire» du stock FUBO ne concerne pas seulement les jeux en streaming. Certes, il y a aussi l’angle des paris sportifs. Mais même cet aspect de l’entreprise ne ressemble pas à un gagnant infaillible.

Encore une fois, attribuez-le à la concurrence. Les opérateurs établis ont déjà constitué des bases de clients «collantes». Pendant ce temps, cette société commence à peine à démarrer avec ses opérations de paris sportifs. Avec la conclusion d’une acquisition stratégique ciblée, il a progressé dans la mise sur le marché de ses paris sportifs. Cependant, cela ne devrait toujours pas se produire avant le quatrième trimestre. Cela place FuboTV encore plus loin derrière la concurrence déjà couronnée de succès.

Conclusion sur l’action FUBO

En bref, le cas taureau de FuboTV – l’idée qu’il va perturber les industries du streaming et des paris sportifs – a plus de trous que le fromage suisse. Il y a beaucoup ici pour indiquer qu’il continuera à ne pas répondre aux attentes. Et, à son tour, continuez à retomber à des niveaux de prix plus bas.

FUBO fait face à une concurrence féroce lorsqu’il s’agit d’obtenir des droits de diffusion sportive. De plus, il est à la traîne en ce qui concerne la conquête des clients. Fondamentalement, ce sera une bataille difficile pour cette entreprise de se transformer en une plate-forme de plusieurs milliards de dollars. Une bataille pour laquelle ses chances sont de plus en plus minces.

Dans l’ensemble, l’histoire reste la même pour le stock FUBO: restez à l’écart.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans l’article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.