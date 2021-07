Action GALT : les grandes nouvelles du procès qui font monter en flèche la thérapeutique de la galectine

L’emménagement d’aujourd’hui Galectine Thérapeutique (NASDAQ :GALT) a certainement créé un buzz parmi les investisseurs biopharmaceutiques. En effet, le mouvement de plus de 25% du titre GALT signale ce qui pourrait être une reprise de la forte dynamique observée sur ce titre fin avril.

Source : Shutterstock

Il s’agit d’une action qui a connu une fourchette de négociation sur 52 semaines de 1,82 $ à 5,70 $. À un prix actuel d’environ 3,50 $ par action, le Galectin se situe en plein milieu de la fourchette. En conséquence, les traders de momentum peuvent considérer cette action en raison de la pression d’achat d’aujourd’hui, au milieu d’un intérêt croissant pour les noms spéculatifs.

La société biopharmaceutique basée en Géorgie a fait la une des journaux aujourd’hui, car elle a fait une annonce importante. Voyons ce que cela signifie pour les investisseurs qui envisagent l’action GALT.

Le stock de GALT s’envole grâce aux données positives des essais cliniques

Aujourd’hui, Galectin a annoncé des données positives sur le traitement du mélanome de l’un de ses essais clés de phase 1b. Compte tenu de la nature de la société en tant que jeu biopharmaceutique à un stade précoce, ces résultats ont tendance à faire bouger les choses plus considérablement qu’avec les grandes sociétés biopharmaceutiques. Par conséquent, la décision d’aujourd’hui peut ne pas surprendre les investisseurs.

En effet, les données préliminaires montrent des résultats positifs de l’essai de la société de Belapectin en combinaison avec Merck (NYSE :MRK) Médicament Keytruda. Ces médicaments ont été administrés à des patients atteints de mélanome métastatique et de cancer de la tête et du cou.

L’étude a inclus neuf patients du groupe mélanome et cinq patients du groupe cancer de la tête et du cou. Une réponse partielle, quatre maladies stables et quatre maladies évolutives ont résulté de l’étude pour le premier groupe. La société a conclu qu’un taux de contrôle de la maladie de 56 % était réalisable grâce à cette combinaison de traitements pour les patients atteints de mélanome. La société a trouvé un taux de contrôle de 40 % pour les patients atteints d’un cancer de la tête et du cou. En conséquence, la société a signalé que “la combinaison de Belapectin et de pembrolizumab était bien tolérée et semblait sûre”.

Ces résultats sont certainement encourageants et suggèrent que Galectin poursuivra son étude. Les investisseurs semblent actuellement envisager une probabilité de succès plus élevée pour le Belapectin de la société.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.