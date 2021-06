Action GEVO : l’ajout de Gevo au Russell 3000 devrait booster les actions

Gévo (NASDAQ :GEVO) a annoncé le 8 juin que l’action GEVO serait ajoutée à l’indice Russell 300o le 28 juin.

L’indice Russell 3000 suit la performance d’environ 3 000 des plus grandes sociétés des États-Unis, telle que mesurée par la capitalisation boursière Au 31 mai, l’indice comptait 3 057 titres. Il s’agit d’une combinaison des indices Russell 1000 et Russell 2000.

Chaque fois qu’une action est ajoutée à un indice boursier tel que le Russell 3000, les fonds communs de placement et les FNB qui suivent l’indice doivent acheter des actions de cette action.

En début d’après-midi, l’action Gevo change de mains pour un peu moins de 8 $.

Je considère l’ajout de la société au Russell 3000 comme une approbation de ses plans visant à convertir l’énergie renouvelable en hydrocarbures liquides à forte densité énergétique en utilisant sa technologie brevetée.

La seule autre fois où j’ai écrit sur Gevo, c’était en mars, lorsque je l’ai qualifié d’investisseur boursier le plus intéressant dont les investisseurs n’aient jamais entendu parler. J’ai terminé mon article en disant que les investisseurs agressifs à la recherche d’un jeu spéculatif sur l’énergie propre devraient envisager d’acheter les actions à des prix entre 5 et 10 $.

À l’époque, l’action GEVO s’échangeait autour de 8,50 $; il est allé de côté dans les trois mois qui ont suivi. Au cours de ces trois mois, la société a fait trois annonces autres que celle concernant son ajout au Russell 3000.

Considérons l’impact de chaque annonce sur le stock de GEVO.

Résultats du premier trimestre de Gevo

La société a publié ses résultats du premier trimestre le 13 mai. L’action GEVO est en hausse de 66% depuis que la société a dévoilé ses résultats. Alors que la société avait peu à montrer en termes de ventes et de bénéfices – elle avait 93 000 $ de revenus et une perte d’exploitation de 9,88 millions de dollars – elle a noté que les ventes d’actions au cours du trimestre avaient renforcé son bilan.

En janvier, la société a vendu 24,4 millions d’actions, levant 135,8 millions de dollars de produit net grâce à son offre sur le marché. Toujours en janvier, Gevo a vendu 43,7 millions d’actions dans le cadre d’une offre directe pour 8 $ par action. Cela a permis de récolter un total net de 321,9 millions de dollars pour l’entreprise.

Gevo a terminé le premier trimestre avec 525,3 millions de dollars de liquidités et une dette de 1,23 million de dollars à son bilan. Par conséquent, sa trésorerie nette était de 524,1 millions de dollars ou 31 % de sa capitalisation boursière. En d’autres termes, il a terminé le mois de mars avec 2,65 $ par action en espèces.

C’est bien parce que ses futurs projets coûteront une somme d’argent importante à mettre en place et à fonctionner.

Gévo A battu le terrain sur son projet Iowa RNG

Gevo a annoncé fin avril avoir officiellement inauguré son projet de gaz naturel renouvelable (GNR) dans le nord-ouest de l’Iowa. Une fois achevé et opérationnel au début de 2022, le projet devrait générer 335 000 MMBtu (un million d’unités thermiques britanniques) de GNR qui généreront environ 9 à 16 millions de dollars de revenus annuels.

Tout aussi important, le processus implique la collecte du fumier animal, son passage dans un digesteur anaérobie, l’élimination du méthane du fumier traité, puis la livraison des solides restants aux agriculteurs pour qu’ils les utilisent comme engrais.

« Cela permettra aux agriculteurs de réduire leur application de fumier brut, ce qui améliorera les pratiques de gestion des odeurs, de la qualité de l’eau et des nutriments », a déclaré le PDG de Gevo, le Dr Patrick Gruber, dans l’annonce du 30 avril de la société.

C’est ce que j’appelle un accord gagnant/gagnant.

L’accord de développement conjoint de Gevo progresse

Le 3 mai, Gevo et son partenaire, Vallée totale de Cray, un fournisseur mondial de produits chimiques de spécialité et d’additifs, a annoncé l’achèvement de la phase 1 de son accord de valeur conjointe (JDA) qui convertit les huiles de fusel à faible valeur – un sous-produit de la production d’éthanol – en produits chimiques renouvelables de plus grande valeur.

Dans ce cas, Cray Valley transformera les huiles de fusel en isoamylène, qu’elle utilisera pour fabriquer des résines.

« Pour chaque livre d’isoamylène biosourcé fabriqué et utilisé dans des produits durables comme les résines, cela équivaut essentiellement à séquestrer 2,5 livres de CO 2 biogénique de l’atmosphère, par rapport à ce carbone brûlé », a déclaré le Dr Paul Bloom, chef de la technologie de Gevo. et responsable de l’innovation.

Si Gevo commercialisait avec succès cette technologie, les deux sociétés fourniraient au marché américain et au monde leur premier approvisionnement en isoamylène renouvelable.

Le résultat sur le stock GEVO

Pour les investisseurs spéculatifs, la nouvelle de l’ajout de Gevo au Russell 3000 n’est que la cerise sur le gâteau.

Alors que beaucoup de choses doivent aller bien pour Gevo en 2021 et 2022 pour que le cours de son action atteigne les adolescents ou plus, il ne fait aucun doute qu’il a un rôle à jouer dans l’écologisation de l’Amérique et du monde.

Si vous aimez l’entreprise comme moi, je vous suggère d’acheter une partie de ses actions maintenant et de voir ce qui se passe.

Mais je n’achèterais des actions GEVO que si vous pouvez vous permettre de perdre 100% de votre investissement. Ce nom n’est pas un bon véhicule de retraite.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.