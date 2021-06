Action GME : combien vaut réellement l’action GameStop ?

On a beaucoup parlé de GameStop (NYSE :GME) l’action va sur la lune en 2021. Dans le même temps, il y a eu beaucoup de gens martelant la table que l’action est surévaluée.

Bien sûr, l’action GME est surévaluée par rapport à ce qu’elle était il y a tout juste un an. L’action a augmenté de 4 760 % au cours des 12 derniers mois. Mais les acheteurs d’actions GME diraient que les vendeurs à découvert ont simplement rendu l’action extrêmement sous-évaluée il y a un an.

Contrairement aux crypto-monnaies qui sont populaires sur les réseaux sociaux de nos jours, les actions représentent en fait des participations dans de vraies entreprises. En examinant les évaluations relatives de ces actions et de leurs activités sous-jacentes, il est en fait possible d’avoir une idée du prix d’une action par rapport à une autre.

Voici un aperçu de la surévaluation ou non des actions de GME et de leur juste valeur marchande approximative.

Pairs boursiers GME

Il ne fait aucun doute que GME est un stock d’histoires. Ses affaires sont dans un endroit terrible. Au premier trimestre, GameStop a déclaré un chiffre d’affaires de 1,28 milliard de dollars au premier trimestre, en baisse de 17,4% par rapport aux chiffres d’avant la pandémie de 2019. La société a également annoncé une perte nette de 66,8 millions de dollars. Si GameStop a continué à rapporter de tels chiffres au cours des 10 prochaines années, il est difficile de contester l’idée que l’action est surévaluée.

Au lieu de cela, les taureaux GameStop croient en l’histoire à long terme. Ils disent que GameStop se transformera en un détaillant moderne qui pourra augmenter ses revenus et générer des bénéfices.

Aujourd’hui, je vais choisir deux groupes de pairs de GameStop pour comparer le stock. Le premier groupe de pairs est celui des détaillants qui ont du mal à générer une croissance des revenus et perdent de l’argent, tout comme GameStop l’est aujourd’hui. Le deuxième groupe sera constitué de détaillants qui ont trouvé le moyen de s’adapter au paysage moderne et qui sont à la fois en croissance et rentables.

Pour le groupe de pairs actuel, j’utilise Lit, bain et au-delà (NASDAQ :BBBY), Abercrombie & Fitch Co. (NYSE :ANF) et Ville de fête (NYSE :PRTY). Comme GameStop, ces détaillants ont eu du mal à changer leurs modèles commerciaux pour prospérer dans les temps modernes. Les bénéfices et le chiffre d’affaires ont fortement diminué ces dernières années. Tous trois ont généré de lourdes pertes en 2020.

Pour le groupe d’actions de croissance rentable, j’utilise Williams-Sonoma (NYSE :WSM), Articles de sport de Dick (NYSE :DKS) et Meilleur achat (NYSE :BBY). Non seulement ces trois détaillants ont augmenté leur BPA et leurs revenus au cours des cinq dernières années, mais chacun a été rentable en 2020. Ces entreprises ont les types d’entreprises que GameStop aspire à créer s’il peut changer les choses.

GameStop et les pairs de détail en difficulté

Abercrombie, Party City et Bed, Bath & Beyond ont un multiple de bénéfice moyen à terme de 13,35, selon Finviz. Malheureusement, le problème avec la comparaison de GameStop à ces autres pairs en difficulté est que GameStop ne devrait pas être rentable au cours de l’exercice 2022 ou même de l’exercice 2023. Les estimations des analystes de consensus prévoient une perte de BPA de 74 cents de GameStop au cours de l’exercice 2022 et un BPA perte de 22 cents au cours de l’exercice 2023. La dernière année rentable de GameStop était 2018, lorsqu’il a généré un BPA de 34 cents. Sur la base de ce chiffre de 2018, l’action GME se négocie actuellement à un multiple de bénéfices d’environ 674,8.

Mais l’évaluation d’une entreprise ne se limite pas aux seuls bénéfices. Abercrombie, Party City et Bed, Bath & Beyond se négocient à un rapport prix/ventes moyen de 0,55. Le ratio PS de GameStop est de 2,91, plus de cinq fois plus élevé.

En ce qui concerne les flux de trésorerie disponibles, le tableau n’est pas plus joli. Abercrombie, Party City et Bed, Bath & Beyond ont un rapport prix/FCF moyen de 27,8. GameStop est de 180,9.

Et si les choses s’amélioraient ?

Supposons maintenant pour les besoins de l’argument que les taureaux GameStop sont corrects. L’entreprise prend un virage à 180 degrés et redevient rentable et renoue avec la croissance à long terme. Comment sa valorisation actuelle se compare-t-elle à celle d’autres détaillants rentables et en croissance ?

Williams-Sonoma, Dick’s et Best Buy ont un multiple moyen de bénéfices à terme de 13,86. Ils ont un rapport PS moyen d’environ 1 et un rapport P/FCF de 8,12. N’oubliez pas que le ratio PS de GameStop est de 2,91 et que son P/FCF est de 180,9.

Valeur réelle de l’action GME

Je suis obligé de supprimer complètement les multiples de bénéfices car GameStop semble être à des années de la rentabilité. Mais sur la seule base des ventes et des flux de trésorerie, le stock de GME semble être surévalué d’environ 83% par rapport aux autres détaillants en difficulté.

Comparé aux détaillants prospères, l’histoire est similaire. Sur la base des flux de trésorerie et des ventes, les actions GameStop sont surévaluées d’environ 70 % en moyenne.

Sur la base des mesures d’évaluation ci-dessus et du cours actuel de l’action GameStop, une évaluation réaliste des actions GME semble se situer entre 39 $ et 69 $, en supposant que la société puisse trouver un moyen de revenir à la rentabilité dans un avenir proche. Je doute que cela se produise, donc cette fourchette de valorisation est probablement extrêmement optimiste dans les circonstances actuelles.

