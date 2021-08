Action GME : Comment les investisseurs de GameStop peuvent-ils se faciliter la vie

in

Tout au long de 2021, j’ai périodiquement pesé sur le stock de mèmes d’origine –GameStop (NYSE :GME). Mon message a été d’avoir du plaisir à négocier des actions GME, mais de ne pas les acheter et de les conserver à long terme.

J’ai pris beaucoup de chaleur cette année pour simplement souligner que le cours des actions de GameStop, Divertissement AMC (NYSE :AMC) et d’autres actions mèmes n’ont aucun lien avec la vraie valeur de leurs sociétés sous-jacentes. Je n’aurais jamais imaginé que les actions AMC et GME se négocieraient toujours aussi haut qu’elles le sont aujourd’hui. Après tout, cela fait près de huit mois depuis le short squeeze original du stock meme.

“Les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvables”, a déclaré un jour l’économiste John Maynard Keynes. Cette philosophie est exactement la raison pour laquelle je n’ai jamais recommandé aux traders de prendre des positions courtes sur des actions mèmes.

Cependant, les investisseurs en actions GME doivent se rappeler que les marchés ne restent pas irrationnels pour toujours.

Théories du complot sur les actions GME

La première partie de la thèse du taureau GameStop est la thèse de la théorie du complot. Cette thèse est que les hedge funds ont historiquement truqué le jeu contre des actions comme GameStop. Ils déversent des milliards de dollars dans la vente à découvert de l’action, faisant s’effondrer le cours de son action.

De nombreux taureaux boursiers GME pensent également qu’il y a une énorme quantité de ventes à découvert illégales à nu. Ils m’ont dit qu’ils pensaient que les régulateurs étaient impliqués dans la fraude et détournaient le regard lorsque de grandes quantités d’actions ne parviennent pas à livrer.

Lorsque je signale que les actions à découvert sur GME sont en baisse de 88 % depuis le début de l’année, on m’a dit que je faisais partie des nombreux journalistes qui sont également manipulés par des fonds spéculatifs pour répandre des mensonges dans les médias financiers.

Pour mémoire, je n’ai jamais été payé un seul dollar par un hedge fund. Je soupçonne que pratiquement aucun autre journaliste ne l’a fait non plus.

Histoire de la transformation GameStop

La deuxième partie de la thèse du taureau boursier GME est que la société est une histoire de retournement.

Les revenus annuels de GameStop ont culminé en 2012. Même avant la pandémie, GameStop a signalé une baisse de 3% de ses revenus et une perte nette de 673 millions de dollars en 2019.

Les taureaux de GameStop disent que Ryan Cohen transforme l’entreprise en le Amazon (NASDAQ :AMZN) du jeu. Certains disent que GameStop sera finalement la prochaine grande plate-forme de streaming ou plate-forme de médias sociaux pour les joueurs.

Ces taureaux reconnaissent que les choses vont mal actuellement. Au premier trimestre, GameStop a déclaré des revenus en baisse d’environ 30% par rapport à il y a trois ans. Mais ces investisseurs sont optimistes que l’entreprise se transformera en quelque chose de complètement différent à l’avenir.

Comment vous simplifier la vie

Oui, GameStop pourrait être le prochain Amazon. Ce sera peut-être le prochain Twitter. Ce sera peut-être le prochain Twitch. Ryan Cohen a mis en place un plan de redressement solide.

Mais prenez une seconde et Google JC Penney, Sears ou Blockbuster Video et “plan de redressement”. La réalité est que chaque entreprise en difficulté a un plan de redressement. Si la direction n’a pas de plan, ils perdent leur emploi.

Les plans de redressement ne fonctionnent presque jamais. Oui, il y a des exceptions. Mais pourquoi investiriez-vous dans une exception rare alors que vous pourriez investir dans la règle ?

Supposons que vous soyez un théoricien du complot qui pense que Wall Street est truqué et que les hedge funds contrôlent le marché. Vous croyez qu’ils paient les régulateurs et font pression Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) pour arrêter le commerce et avoir des journalistes comme moi comme marionnettes. Pourquoi voudriez-vous essayer de gagner un match truqué contre vous ? Ce n’est pas un investissement très intelligent.

En fait, il est beaucoup plus logique de jouer à un jeu que vous pensez être truqué en votre faveur. Des stocks de vaches à lait de haute qualité comme Pomme (NASDAQ :AAPL), Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Alphabet (NASDAQ :GOOGL) figurent parmi les plus importants portefeuilles de hedge funds. Si Wall Street se moque toujours du petit gars, pourquoi ne pas acheter ce que Wall Street achète ?

J’adore faire du shopping chez GameStop, et je doute que l’entreprise fasse faillite de si tôt. Mais je pense que les chances d’un revirement majeur sont très minces.

N’achetez pas d’actions GME et espérez que vous les collerez aux fonds spéculatifs. Investissez dans des actions de croissance rentables et de haute qualité et profitez de tout l’argent que vous gagnerez à long terme.

