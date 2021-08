Action GME : la nouvelle image de marque canadienne dit quelque chose aux investisseurs sur son avenir

GameStop (NYSE :GME) a annoncé à la fin du mois de juillet qu’elle rebaptiserait tous ses magasins canadiens d’EB Games à GameStop pour s’aligner sur ses opérations américaines. Le changement, qui devrait se produire d’ici la fin de 2021, donne aux propriétaires d’actions GME un petit aperçu de l’orientation future du détaillant spécialisé.

Cette nouvelle est-elle bonne ou mauvaise pour l’orientation future du cours de l’action GameStop ? Considérons les deux côtés de l’argument.

Le stock de GME va baisser

Une conclusion indéniable que vous pouvez tirer du rebranding de tous ses magasins canadiens au nom de GameStop : la société a l’intention d’aller de l’avant avec un modèle commercial omnicanal. Il ne dépenserait pas d’argent pour cette nouvelle signalisation s’il prévoyait de céder ses emplacements physiques et de passer entièrement au numérique.

Si c’est le cas, je ne sais pas ce que Ryan Cohen et son groupe d’anciens moelleux (NYSE :CHWY) les initiés apportent à la table. La dernière fois que j’ai vérifié, Cohen a été salué comme un sauveur numérique de l’entreprise, mais il dépense de l’argent pour la signalisation physique.

Non seulement tous ces magasins nécessitent une signalisation, mais ils nécessitent également des baux à long terme. Cohen a très peu parlé de son futur modèle commercial, à part vouloir augmenter ses ventes numériques. C’est pourquoi elle a embauché Matthew Furlong comme nouveau PDG en juin. Furlong était le chef de pays pour d’Amazon (NASDAQ :AMZN) Opérations australiennes depuis 2019.

En tant qu’embauche, je comprends faire venir des anciens d’Amazon. Si quelqu’un comprend le commerce électronique, c’est un cadre d’Amazon. Ils vivent des ventes numériques. Cependant, pour autant que je sache, le curriculum vitae de Furlong n’a aucune expérience dans les opérations de vente au détail. Ils viennent de dire qu’ils allaient dépenser quelques millions pour l’affichage canadien.

Comment va-t-il faire payer les magasins physiques ? Je suppose qu’il pourrait les transformer en centres de distribution du dernier kilomètre.

Mais, considérez ceci. Les engagements de location-exploitation de GameStop au 1er mai 2021 s’élevaient à 664 millions de dollars – une partie actuelle de 219,4 millions de dollars et 445,0 millions de dollars à long terme – ils feront toujours partie de sa structure de coûts tant qu’il restera dans la brique et le mortier. Jeu.

Au premier trimestre 2021, GameStop a perdu 40,8 millions de dollars de ses opérations, et bien qu’il s’agisse d’une perte bien inférieure à celle d’un an plus tôt, il s’agissait toujours d’une grosse perte par rapport à près de 1,3 milliard de dollars de ventes trimestrielles.

Les marges brutes de GameStop étaient de 25,9% au cours du trimestre, 180 points de base de moins qu’un an plus tôt. Par comparaison, Williams-Sonoma (NYSE :WSM), qui, selon moi, est l’un des meilleurs détaillants omnicanaux du pays, a enregistré une marge brute de 43,0% au cours de son dernier trimestre, 850 points de base de plus qu’un an plus tôt.

Si GameStop va gagner, il ferait mieux de suivre le plan de match de Williams-Sonoma plutôt que celui de Chewy pour revenir à la rentabilité.

Les magasins GameStop ont un but

En s’engageant dans ses magasins canadiens, Ryan Cohen dit qu’il croit que l’omnicanal peut fonctionner dans le domaine des jeux. Je crois qu’il peut aussi. Alors que beaucoup de choses passent au numérique, je ne pense pas que l’excitation de découvrir de nouveaux jeux vidéo avec d’autres personnes – un peu comme l’environnement du cinéma – disparaîtra un jour.

Et je suis désolé, mais les vrais joueurs vidéo ne seront pas pris à mort en train de regarder de nouveaux jeux dans un Walmart (NYSE :WMT) ou Cible (NYSE :TGT). GameStop reste la meilleure option de vente au détail pour découvrir les derniers et les meilleurs. Bien sûr, vous avez Cinq ci-dessous (NASDAQ :CINQ) ouvrant des sites d’esports Localhost dans certains de ses sites à travers le pays en partenariat avec Nerd Street Gamers. Pourtant, ceux-ci concernent davantage la concurrence et moins le marketing des produits.

Le lieu moyen Five Below Localhost est de 3 000 pieds carrés. La taille moyenne d’un magasin GameStop est d’environ la moitié. GameStop pourrait repositionner son réseau de magasins à l’avenir pour accueillir des magasins plus grands mais moins que les 4 000 environ dans le monde qu’il exploite actuellement.

Un exemple classique de la façon dont l’omnicanal peut bien fonctionner est Beauté Ulta (NASDAQ :ULTA). Il compte près de 32 millions de membres Ultamate Rewards. Ces membres représentent 95 % de ses ventes. Les plus gros dépensiers – ceux qui dépensent entre 500 $ et 1 200 $, ou plus, représentent 43% de ses ventes globales. Il a constaté que ses membres qui achètent en ligne et en magasin dépensent trois fois plus que ceux qui n’achètent qu’en magasin.

Il est possible que le positionnement de Cohen sur les 15,2 millions de membres PowerUp Rewards qui ont acheté quelque chose en 2020 – 4,4 millions sont des membres payants réels – dépense plus de la même manière que les clients les plus engagés d’Ulta.

On peut espérer.

Le résultat sur GME Stock

Vous pouvez acheter des actions WSM dès maintenant pour 1,7 fois les ventes. Il génère 1,29 milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles (FCF) sur 12 mois glissants (TTM). GameStop se négocie pour 2,0 fois les ventes et génère 86 millions de dollars en TTM FCF.

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que l’investisseur rationnel devrait choisir WSM plutôt que GME tous les jours de la semaine.

Cela dit, si vous pouvez vous permettre de faire exploser votre pari, le fait qu’il soit engagé dans un avenir omnicanal, je pense qu’un achat spéculatif d’environ 150 $ pour les actions GME pourrait offrir de grandes récompenses.

Je n’achèterais pas GME, mais cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas.

