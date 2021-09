Action GME : la réaction ennuyeuse aux résultats du deuxième trimestre est en fait une bonne nouvelle

Si tu me dis ça Jeuxtop (NYSE :GME) serait plat après ses gains, je ne vous aurais pas cru. L’action GME n’a augmenté que de 0,2% jeudi après avoir annoncé son deuxième trimestre le 8 septembre. Après les deux derniers rapports, les choses sont devenues un peu trop excitantes, alors je m’attendais à un feu d’artifice cette fois-ci. Au lieu de cela, les investisseurs ont haussé les épaules et ont continué comme si c’était une journée normale. Cela pourrait éventuellement être une bonne nouvelle. Cela peut signifier que les actions GME pourront être négociées selon leurs propres mérites, pas pour le battage médiatique.

Les actions GME ont été l’enfant d’affiche pour tout ce qui est sauvage à Wall Street cette année. C’est entre les mains de Reddit commerçants et a démoli les pros comme les amateurs. Des entreprises de plusieurs milliards de dollars ont fermé leurs portes et liquidé leurs actifs après avoir été du mauvais côté du commerce.

Par conséquent, ma première hypothèse aujourd’hui est que je ne sais pas ce que je ne sais pas.

Les investisseurs devraient laisser place à l’erreur

Lorsque je négocie des actions GME, je devrais être humble avec ma conviction. Cela mis à part, la direction a livré un rapport décent. Certes, Gamestop a manqué les estimations des analystes. Mais cela pourrait avoir plus à voir avec de fausses hypothèses plutôt que de mauvais résultats.

La performance réelle par rapport à l’année dernière a été un battement tout autour. Pour le deuxième trimestre, la société a augmenté ses ventes nettes de 26 % en glissement annuel (YOY), passant de 942 millions de dollars à 1,18 milliard de dollars. Il a également amélioré les niveaux de rentabilité. J’appelle cela le progrès. Ou, à tout le moins, ce n’est pas une raison pour vendre GME.

Gamestop était fondamentalement en difficulté même avant Covid-19. En 2019, le chiffre d’affaires total a diminué d’environ 20 % par rapport aux années précédentes. La direction était de toute façon contre les cordes et elle devait s’adapter à l’environnement changeant. Cependant, c’est toujours le cas, donc rien n’a vraiment changé au cours des trois dernières années.

Faire preuve de diligence raisonnable est difficile lorsqu’une entreprise se remet encore d’une fermeture mondiale. Les mesures financières sont trop farfelues pour être correctement évaluées. Par conséquent, nous devons nous fier à une logique simple et à la performance réelle du cours de l’action GME.

L’action GME se base sur un potentiel de hausse accru

Toute l’année, le stock de GME a progressé avec des plus bas plus élevés. Plus récemment, les taureaux ont réussi à détenir 147 $ par action – et ils ont monté un rallye de plus de 50% à partir de là.

Ils ont déjà rendu environ la moitié de ces gains. Donc, je peux supposer qu’il y a un effort pour baser environ 174 $ par action. Ensuite, l’opportunité est de détenir l’action pour une opportunité commerciale haussière remontant à 225 $. Si les taureaux parviennent finalement à éclater, le rallye pourrait alors même atteindre 300 $. Essentiellement, une cible devient le déclencheur potentiel de la suivante.

Je ne suis pas un permabull sur ce stock. J’ai écrit clairement sur les défis commerciaux de Gamestop. Mais j’ai également échangé l’action des prix devant moi. Aujourd’hui, mon opinion est que la direction est en train de s’adapter. Pendant ce temps, l’action récente des prix a été plus haussière que baissière. Ces deux éléments se combinent pour constituer un argument en faveur de la détention de GME. Cela a plus de sens que de le raccourcir. En fait, le court-circuiter est la seule chose que je ne ferais jamais.

Les investisseurs doivent soit être en actions GME, soit attendre pour investir. Cependant, ce n’est pas un jeu approprié pour tous les types d’investisseurs. La thèse à long terme est viable pour ceux qui y croient. Sinon, il s’agit d’une opportunité commerciale en cours ou en devenir.

C’est comme ça que j’ai abordé Tesla (NASDAQ :TSLA) lorsqu’il était sous la contrainte il y a quelques années. Même si je n’y croyais pas totalement, je ne l’ai jamais court-circuité. Je cherchais toujours à acheter les trempettes. Gamestop pourrait offrir le meilleur avec cette même approche.

