Action GME: L’action GME est-elle un achat après gains?

La question de savoir si GameStop (NYSE:GME) Un achat se résume-t-il vraiment à deux choses: négocions-nous ou investissons-nous? L’action GME n’est pas un investissement. C’est trop volatil et la valorisation n’a aucun sens.

Source: quietbits / Shutterstock.com

En tant que métier cependant, il pourrait y avoir du mérite.

GameStop vient de publier ses résultats du quatrième trimestre et le rapport était correct. Ce n’était pas génial, mais il y avait aussi des points positifs. C’est l’une de ces actions délicates qui tombe dans le groupe des holdings spéculatifs et les investisseurs doivent savoir dans quoi ils s’engagent.

Premièrement, les gains.

Le point principal sur lequel se concentrer

La société a publié ses résultats du quatrième trimestre le 23 mars, manquant de prévisions de bénéfices et de revenus. Ces derniers ont diminué d’environ 3,3% d’une année à l’autre. Pas génial, mais le monde ne s’arrête pas ici (ce qui est important pour plus tard).

Du côté positif, les ventes des magasins comparables ont été positives et les revenus du commerce électronique ont grimpé de 175% d’une année à l’autre. Voilà une excellente nouvelle.

Cependant, la partie la plus importante du trimestre n’est pas une mesure commerciale. Au lieu de cela, c’est le fait que GameStop a déclaré qu’il envisagerait de lever des capitaux à un moment donné cette année. En ce qui concerne le cours de l’action, c’est peut-être la chose la plus marquante de tout ce trimestre.

Fait intéressant, la direction n’a pas mentionné l’augmentation de capital lors de la conférence téléphonique. Mais étant donné que la valeur de l’action a explosé par rapport à celle où elle se négociait il y a quelques mois, il semble fou que la société ne lève pas de capital. D’autres, comme Divertissement AMC (NYSE:AMC) ont utilisé le short squeeze de Reddit comme une opportunité de lever des capitaux. Est-ce que GameStop?

Pourquoi augmenter le capital est important

La mobilisation de capitaux via une vente d’actions compte pour une raison: l’approvisionnement.

La raison pour laquelle quiconque parle même de l’action GME est à cause de la compression courte épique que nous avons vue. Fondamentalement, les vendeurs à découvert ont parié sur la disparition de GameStop.

À un moment donné, plus de 100% du flottant a été vendu à découvert. Pour être honnête, cela n’a même pas de sens – en particulier du point de vue risque / récompense. La seule chose qui a du sens, c’est que les vendeurs à découvert prévoyaient de faire faillite et ne craignaient pas de devoir racheter les actions.

Maintenant, souvenez-vous quand j’ai dit que le monde ne se terminait pas et que c’était important pour plus tard? Bon, eh bien c’est maintenant. Bien que GameStop ne soit clairement pas florissant, il n’est pas non plus en faillite. Cela a déclenché une énorme compression du stock, les acheteurs mettant le feu aux shorts en faisant grimper le prix.

Essentiellement, les shorts doivent sortir du stock en achetant des actions. Cependant, cela peut également faire grimper le prix. Cependant, si GameStop intervient et vend sur le marché, l’augmentation de l’offre peut être suffisante pour permettre à certains de ces shorts piégés de sortir.

Qui sait. Il existe de nombreuses façons de lever des capitaux, mais une vente d’actions serait la plus logique étant donné la hausse du cours de l’action.

Pourquoi GME stocke un achat ou une vente

L’essentiel pour l’action GME est simple: il est trop volatil pour la plupart des investisseurs. Ce n’est pas un argument sur la valorisation ou les tendances du commerce électronique. C’est un simple argument de la mécanique du marché et de trouver un équilibre entre son juste prix et son flottant.

Au cours du premier jour de négociation après la publication des résultats, l’action GME a chuté de 33,8%. Lors de la séance suivante, elle a progressé de 52,7%.

Ces mouvements pourraient convenir aux traders et s’ils se sont trouvés du bon côté, ils ont probablement encaissé plus d’une fois maintenant. Cependant, pour un investisseur, ces mouvements sont tout simplement trop importants.

De plus, si les investisseurs peuvent vivre avec la volatilité, ils ne peuvent probablement pas vivre avec la valorisation. GameStop se négocie à 2,5 fois les ventes et les analystes sont très optimistes quant à la croissance. Ils s’attendent à une croissance des ventes de 6,7% cette année et à une baisse de 1,1% l’année prochaine. Sur le front des bénéfices, la situation devrait s’améliorer, mais les analystes ne s’attendent pas à ce qu’elle soit rentable cette année ou l’année prochaine.

La mobilisation de capitaux est en fait excellente du point de vue de l’investissement, car elle aidera à financer la transformation de GameStop et à en faire une meilleure entreprise. Mais aux prix actuels, combien de récompense reste-t-il vraiment?

En bout de ligne

Pour l’instant (et probablement pour longtemps) l’action GME est le paradis des commerçants – pas le paradis des investisseurs. Il est intéressant de noter que le revers de la médaille de «ne pas être un achat» est généralement que l’action a une caisse courte solide. Mais avec les mécanismes du marché tels qu’ils sont actuellement (c’est-à-dire l’intérêt court), GameStop n’est pas non plus un court métrage.

Pour la plupart des investisseurs, il est préférable d’observer ce stock et rien de plus.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.