Action GME : lancez les dés avec GameStop à vos risques et périls

La semaine dernière, j’ai peut-être appelé le « jeu » avec GameStop (NYSE :GME) en stock un dans lequel le coup gagnant n’est pas à jouer. Pourtant, il est compréhensible que tant de gens s’acharnent à courir après le dernier rallye des actions du détaillant de jeux vidéo.

C’est peut-être un autre stock de meme, chaîne de cinéma Divertissement AMC (NYSE :AMC), qui connaît des mouvements de prix encore plus épiques. Il y a plus de short-squeezing en masse par la communauté r/WallStreetBets de Reddit là-bas qu’ici. Même ainsi, cela ne signifie peut-être pas que le dernier rallye de GameStop est à court d’essence.

Pourquoi? Principalement, un montant encore substantiel de son flottant reste vendu à découvert. Le jeu de la poule entre les spéculateurs dits intelligents et les spéculateurs de détail pourrait se poursuivre pendant un certain temps. Alors, cela signifie-t-il qu’il est prudent de parier que cette action remonte à son record historique de 483 $ par action ?

Cela dépend si le short jette l’éponge.

Pour l’instant, ils semblent déterminés à parier ce titre à des prix à deux chiffres. Mais, s’ils changent de ton ? Les actions pourraient grimper pendant un certain temps, au fur et à mesure que les positions restantes seront dénouées. Après ça? Attendez-vous à la fin du jeu et revenez à des prix nettement inférieurs.

Il n’y a rien de mal à lancer les dés avec le stock. N’oubliez pas que c’est un pari pur et simple.

Stock GME : ce n’est plus le top du jeu court-squeeze

Comme le montre l’action récente des prix, la folie des actions de meme reste bien vivante avec les actions GameStop. L’action a continué d’augmenter, passant d’environ 233 $ par action le 1er juin à environ 267 $ par action au moment de la rédaction de cet article. Mais, contrairement à avant, cette fois ce n’est pas le meilleur jeu de short-squeeze là-bas.

Au lieu de cela, c’est le favori secondaire d’origine des commerçants Reddit. Stock AMC, c’est le meilleur chien. Éclipsant l’action GME en termes de capitalisation boursière, ses actions ont connu une course folle qui fait que ses mouvements paraboliques originaux de janvier dernier semblent apprivoisés en comparaison. En conséquence, cela produit actuellement des pertes beaucoup plus importantes pour la communauté des vendeurs à découvert.

Rien que le 2 juin, les shorts ont perdu 3 milliards de dollars avec leurs paris contre les deux favoris de Reddit. Mais, sur ce montant, 2,77 milliards de dollars étaient des pertes d’AMC, et seulement 375,7 millions de dollars étaient pour les actions GME. Qu’est-ce que ça veut dire? Maintenant pas le meilleur jeu de compression, la dernière tentative d’envoyer GameStop « sur la lune » pourrait bientôt s’essouffler.

Encore une fois, cela ne veut pas dire que cela n’a aucune chance de se produire. Compte tenu de l’imprévisibilité des spéculateurs boursiers meme, nous pourrions assister à une dernière course épique avant que tout ne soit terminé. Mais, si vous êtes tenté de parier qu’il y a de la place pour un dernier rallye épique, gardez à l’esprit qu’il ne faudra pas grand-chose pour que ce titre, valorisé sur tout sauf ses fondamentaux, s’effondre à nouveau.

Fin du jeu une fois que la musique s’arrête

Les problèmes de valorisation à eux seuls ne feront pas couler les actions de GME. Oui, quelle que soit la façon dont vous le découpez, la valeur sous-jacente de la société est bien inférieure à ce qu’elle négocie aujourd’hui. Même en tenant compte du potentiel de sa transformation prévue en une entreprise de commerce électronique.

Mais, parier contre lui sur l’évaluation est une course folle. Ceux qui le court-circuitent encore aujourd’hui le font sur la base de ses fondamentaux. Mais, cette stratégie ne fonctionne pas dans un environnement où les spéculateurs se moquent de ce que Benjamin Graham a à dire sur l’investissement.

Qu’est-ce qui va finalement couler des actions ? Quand ledit short abandonne enfin. Une fois que parier contre ce n’est plus un commerce surpeuplé, il n’y aura plus rien pour soutenir les évaluations insensées des deux jeux populaires de short-squeeze.

Comme le montre l’intérêt à court terme modérément élevé pour les actions AMC et GME, les shorts n’ont pas encore jeté l’éponge. Cela peut indiquer des mouvements à la hausse encore plus importants. Soit parce que ceux qui parient contre l’un ou les deux continuent à maintenir le cap. Ou, à partir desdits shorts, dénouant leurs positions, ce qui aide à maintenir la compression.

Difficile de dire quand. Mais, à un moment donné, les hedge funds et autres investisseurs professionnels jouant à ce jeu impossible à gagner abandonneront. Et, une fois que cela se produira, ce sera la fin de la partie pour ceux qui arrivent un peu tard dans la partie, essayant de parier leur chemin pour échanger des bénéfices.

Attention aux risques si vous lancez les dés

Si vous pouvez vous permettre les pertes, il n’y a rien de mal à prendre un petit pari sur la compression GameStop ayant plus de piste. Les vendeurs à découvert n’ont pas encore réalisé qu’éviter cette bataille futile est la meilleure chose à faire. Une grande partie de son flottant restant étant toujours vendue à découvert, il pourrait y avoir de la place pour que les actions se rallient à 483 $ par action, alors que l’argent dit intelligent se démène pour dénouer ses positions.

Mais, alors qu’une nouvelle compression est possible, l’acheteur se méfie. Une fois que les shorts auront abandonné et que les tendances s’inverseront, l’action GME connaîtra probablement une baisse de prix élevée à deux chiffres.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.