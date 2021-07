Action GME : pourquoi Wall Street abandonne GameStop

GameStop (NYSE :GME) l’action est maintenant en hausse de 4,620% au cours de la dernière année. Bien sûr, le catalyseur de cet énorme mouvement n’a rien à voir avec les affaires en difficulté de GameStop. La communauté WallStreetBets de Reddit et d’autres groupes de commerçants en ligne aiment le stock. C’est le catalyseur.

Peu importe que les revenus de GameStop aient baissé de près de 30% au cours des trois dernières années. Peu importe que GameStop ait perdu 673 millions de dollars au cours de l’exercice 2019, 470 millions de dollars en 2020 et 215 millions de dollars en 2021. En ce qui concerne le stock de GME, la réalité n’a pas eu d’importance depuis longtemps. La seule chose qui compte de nos jours est l’histoire que les investisseurs boursiers de GME se racontent.

Un nombre croissant d’analystes de Wall Street sont obligés de simplement lever la main et d’abandonner la couverture. Ces analystes prennent généralement en compte des éléments tels que la croissance des ventes des magasins comparables, les flux de trésorerie actualisés et le ratio cours/bénéfice à terme. Les actions GME se négocient plutôt sur de purs espoirs et rêves.

Baird est la dernière entreprise à abandonner la couverture de GameStop. Wall Street reconnaît de plus en plus que l’action GME est devenue l’une des actions les plus dangereuses du marché.

Les analystes boursiers de GME jettent l’éponge

Le 28 juin, l’analyste de Baird, Colin Sebastian, a suspendu la couverture des actions GME. Voici ce que Sebastian a écrit à propos de la décision :

« Bien que nous reconnaissions que GameStop en est aux premiers stades de la reformulation de sa stratégie de vente au détail pour refléter les réalités de l’ère numérique, y compris l’abandon rapide des ventes de jeux vidéo physiques et la transition plus large vers le commerce électronique, nous pensons que la volatilité des cours des actions est liés plus étroitement au trading non fondamental, aux influences des médias sociaux et à d’autres facteurs qui rendent difficile, du moins à court terme, de faire une recommandation de notation d’action raisonnable aux investisseurs institutionnels.

Il a ajouté que la société n’a pas de stratégie commerciale particulièrement claire à ce stade. Il y a eu beaucoup de vagues discussions parmi les taureaux de GameStop sur le fait que la société deviendrait un hub de jeux en ligne. Jusqu’à présent, tout cela n’est que bavardage.

Il est important de noter que Sebastian était tout sauf baissier avant la folie des actions mèmes. Il avait auparavant une cote «neutre» et un objectif de prix de 25 $ pour l’action GME. Il y a un an, 25 $ représentaient près de 500% de hausse pour le titre.

Plus tôt en juin, l’analyste de Bank of America, Curtis Nagle, a également suspendu la couverture des actions GME après que les actions ont gagné 56% en une semaine fin mai.

“Au cours de cette période, GME n’a signalé aucune mise à jour importante et les seules nouvelles sur les opérations de GME étaient des rapports de très haut niveau dans les médias selon lesquels la société travaillait sur une plate-forme de jetons non fongibles (NFT)”, a déclaré Nagle. “La récente augmentation du cours de l’action GME s’aligne sur les grands mouvements d’autres” actions meme “comme BB et AMC.”

Avant la suppression de la couverture, Bank of America avait une cote de « sous-performance » et un objectif de cours de 10 $ pour l’action GME.

Prédire les mouvements des actions cultes

La chose à propos des actions cultes, c’est que la partie facile est de faire valoir qu’elles sont surévaluées. J’ai déjà fait cette affaire pour les actions GME. J’ai récemment souligné à quel point les actions GameStop sont extrêmement surévaluées par rapport même à des pairs de vente au détail de bien meilleure qualité, tels que Meilleur achat (NYSE :BBY).

La partie difficile quand il s’agit d’actions cultes est de prédire où elles se dirigent ensuite. Lorsqu’une action devient temporairement déconnectée de la réalité, son cours peut aller n’importe où. Il ne représente plus la valeur marchande d’une fraction de participation dans une entreprise réelle. Cela devient simplement un nombre sur l’écran d’un commerçant Robinhood qui monte ou descend.

Lorsqu’une action devient surévaluée, les analystes déclassent l’action. Quand il devient sous-évalué, ils améliorent le stock. S’ils ne savent pas ce qui se passe, ils abandonnent la couverture.

Je sais qu’il est à la mode pour les jeunes traders inexpérimentés sur les réseaux sociaux d’agir comme s’ils en savaient plus que les analystes professionnels. Je suis sûr qu’il y a une poignée d’affiches sur WallStreetBets qui sont en fait plus informées que les analystes professionnels. Mais si vous avez ouvert votre premier compte de trading au cours des deux dernières années, vous n’en faites pas partie.

Comment y jouer

L’action GME pourrait-elle atteindre 1 000 $? Sûr. Cela pourrait-il aller à 0 $ ? Absolument. Je n’ai aucune idée d’où ça va, et les analystes non plus. L’objectif de cours moyen parmi les quatre analystes encore assez courageux pour couvrir l’action GME est de 37,50 $. Cet objectif représente 81,7% de baisse.

Si vous préférez acheter des actions GME plutôt que de jouer à la roulette ou au craps au casino, allez-y. Je préfère le casino parce que vous obtenez au moins des boissons gratuites. Bonne chance à toi!

Si vous essayez réellement d’investir dans des entreprises solides et de gagner de l’argent, évitez les actions GME. Si les analystes professionnels n’ont aucune idée de l’avenir, vous ne le savez probablement pas non plus.

À la date de publication, Wayne Duggan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Wayne Duggan est un contributeur de US News & World Report Investing depuis 2016 et est rédacteur chez Benzinga, où il a écrit plus de 7 000 articles. M. Duggan est l’auteur du livre « Battre Wall Street avec du bon sens », qui se concentre sur la psychologie de l’investissement et les stratégies pratiques pour surperformer le marché boursier.