Action GME : son plus gros avantage pourrait devenir son pire ennemi

Le stock de mèmes qui a tout déclenché, GameStop (NYSE :GME) est passé d’un point de vente au détail de centre commercial largement oublié à l’un des sujets les plus discutés à Wall Street. Bien que l’activité sous-jacente soit très suspecte, l’action GME a généré des gains insondables. Au cours de l’année écoulée, les actions ont augmenté de plus de 4 000 %, les spéculateurs en recherchant davantage.

Mais la foudre pourrait-elle frapper à nouveau alors qu’elle a déjà frappé au moins trois autres fois ? Au départ, les perspectives semblent plutôt sombres en raison d’une ferveur nettement en baisse. Cependant, avec des actions à nouveau en hausse, il vaut la peine de jeter un autre regard sur les actions de GME pour déchiffrer ses mouvements.

L’ingrédient secret derrière la hausse des actions GME

L’action GME s’est catapultée dans la conscience grand public lorsque les actions sont passées de 20 $ à plus de 347 $ en quelques semaines. Son prochain bond a vu les actions passer de 45 $ à 265 $.

Après une période de consolidation relativement longue, l’action GME a connu un autre rallye important, passant d’environ 170 $ à un peu plus de 302 $. Bien que 78% des bénéfices ne soient pas à dédaigner, ils ne sont rien comparés à une fusée à 17 fois ou même à 6 fois plus de bénéfices. En d’autres termes, les rallyes extrêmes de creux à sommet de GameStop diminuent fortement en ampleur.

Mais compte tenu d’un enthousiasme toujours fort, qu’est-ce qui pourrait conduire à l’érosion de ses performances ? Évidemment, vous devez tenir compte de la loi des grands nombres. Fondamentalement, les plus grands nombres nécessitent plus d’« énergie » pour se déplacer. Mais fondamentalement, le rédacteur en chef de l’entrepreneur Jason Feifer a peut-être trouvé quelque chose.

Dans l’article, Feifer est entré dans les détails d’une théorie avancée par Hamza Mudassir, un chercheur sur les perturbations. Mudassir pense qu’une génération qui a grandi en jouant à des jeux vidéo multijoueurs comme World of Warcraft était mieux à même de coordonner les efforts commerciaux sur les réseaux sociaux. Les jeunes savent déjà comment accomplir une coopération décentralisée pour atteindre un objectif. Logiquement, il va de soi qu’ils pourraient coopérer pour un autre objectif, comme gagner de l’argent à Wall Street.

C’est une théorie fascinante parce que quand on y pense, les personnalités les plus en vue de Wall Street ont été complètement prises au dépourvu. Maintenant, nous savons pourquoi.

Stock GME et la malédiction potentielle de l’ennui

Pourtant, Feifer pose une question concernant le transfert apparent de compétences des jeux vidéo à l’augmentation du stock de GME : « Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? »

Alors que l’auteur explore les différentes nuances du phénomène du stock de mèmes, il reconnaît que la théorie du jeu vidéo est fascinante. Feifer déclare :

« Si c’est le cas, eh bien, la saga GameStop n’était peut-être pas l’utilisation la plus productive de cette compétence, mais elle présagera sûrement de nombreuses autres choses impressionnantes, puissantes et sûrement productives à venir. (Même l’American Psychological Association le reconnaît : « Le jeu vidéo peut apporter des avantages à l’apprentissage, à la santé et à la société. ») »

En plus de cela, la théorie peut être une comparaison appropriée pour une autre raison. Des études ont indiqué que les jeux vidéo déclenchent la libération de dopamine, connue sous le nom de neurotransmetteur « bien-être » du cerveau.

Plus important encore dans ce contexte, la dopamine stimule l’intérêt et la concentration d’une personne. Cela étant le cas, il est possible que les traders de mèmes aient une expérience similaire avec le frisson des gros gains des actions GME.

Plus tôt dans le récit de GameStop, l’unité d’équité n’a pas déçu. Mais à mesure que de plus en plus de personnes montaient à bord (et imposaient ainsi la loi des grands nombres), il est devenu plus difficile pour le stock de GME de maintenir son élan extrême antérieur. Les gains ultérieurs de ses actions étaient moins excitants et moins capables de retenir l’attention des commerçants.

Lors de sa plus récente hausse, les bénéfices étaient nettement inférieurs aux sommets précédents. Je veux dire, un profit de 78% n’est pas à se moquer – mais mathématiquement, nous parlons d’un mouvement de 1,78x. Ce n’est rien comparé à son précédent mouvement de profit 6x, et peut ne pas être suffisant pour garder les commerçants mèmes engagés avec les actions GME.

La sortie inévitable ?

Comme je l’ai expliqué dans des articles précédents, je possède des actions GME. Cependant, j’ai vendu plus que ma juste part, puis un peu quand c’est devenu rentable. En gros, je joue avec l’argent de la maison.

Bien que je ne suggère pas que cela puisse arriver, les circonstances ne semblent pas si chaudes pour les actions GME. Sans gains multipliés par 17, il est difficile de croire que les traders de mèmes resteront avec des opportunités plus intéressantes.

Si les supporters d’origine de GameStop partent, je ne sais pas où cela laisse l’entreprise – mais j’imagine que ce n’est pas un bon endroit, car les ours auront enfin leur chemin avec le stock GME. En effet, la position baissière a probablement beaucoup de sens maintenant que les tables semblent tourner.

A la date de publication, Josh Enomoto détenait une position longue sur GME.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.