Action GNUS : le rapport risque-récompense est superbe en ce moment

Dans une chronique du 13 mai, j’ai exhorté les investisseurs à prendre une position « petite et haussière » dans Marques de génie (NASDAQ :GNUS) à la suite de son repli. Le 9 juin, les actions ont atteint 2,30 $. Maintenant qu’ils sont depuis retombés en dessous de 1,50 $, je pense que c’est le bon moment pour acheter plus d’actions GNUS.

Source : Syda Productions/ShutterStock.com

Je reste optimiste quant aux perspectives de Genius car le public de ses meilleures émissions continue de croître et ses critiques récentes semblent être assez fortes. De plus, je pense toujours que Genius pourrait facilement devenir une cible de rachat. Cette possibilité, à son tour, limite le risque posé par son action, ce qui rend le rapport risque/rendement de ses actions assez positif.

Dans sa première saison sur Netflix (NASDAQ :NFLX), l’émission Rainbow Rangers de Genius est déjà extrêmement populaire auprès des téléspectateurs. Jon Ollwerther, le président de la chaîne Kartoon de Genius ! et le vice-président exécutif du développement commercial de l’entreprise, a déclaré dans un communiqué le 2 août:

« la série s’est classée dans le Top 10 des programmes pour enfants … et est toujours parmi les plus performantes dans les catégories Netflix telles que« Les filles prennent les devants », « Tout le monde regarde » et « Émissions de télévision passionnantes. »

Pendant ce temps, après avoir été lancé en avril, son Stan Lee’s Superhero Kindergarten avait déjà atteint 40 millions de vues en juillet après seulement 11 épisodes. C’est l’émission la plus populaire sur Kartoon Channel !, ayant attiré “une augmentation de plus de 900 % du nombre d’utilisateurs uniques”.

Validation par un tiers du contenu de Genius

De nombreux points de vente de streaming de premier plan proposent des Rainbow Rangers, notamment d’Amazon (NASDAQ :AMZN) Amazon Prime, ViacomCBS (NASDAQ :VIAC) Paramount Plus et plusieurs noms de télévision internationaux.

De plus, Genius a récemment sélectionné Groupe industriel Markan Never Wrong Toys comme partenaire pour les jouets Rainbow Rangers. Ni l’un ni l’autre ne semblent être de grandes entreprises. Néanmoins, le fait que Genius continue de recruter de nouveaux partenaires de fabrication est de bon augure pour l’entreprise et pour le stock de GNUS.

D’autres entreprises qui ont fabriqué des produits basés sur les spectacles de Genius comprennent Mattel (NASDAQ :TAPIS), Éditions Macmillan et Scolaire (NASDAQ :SCHL).

Pendant ce temps, quelques critiques de consommateurs récentes sur la chaîne Kartoon de Genius! ont été très positifs.

Par exemple, un critique, qui a posté le 4 août, a écrit : « De superbes spectacles pour les enfants et sans frais… A également des options éducatives, je pense qu’à mesure qu’il grandira, il ne fera que s’améliorer et c’est déjà un gagnant. Une autre critique publiée le 20 juillet s’est exclamée : « J’adore ça !!!! Je fais beaucoup de baby-sitting et tous les enfants adorent ça… éducatif et amusant. Merci.”

Genius est une cible privilégiée pour l’acquisition

L’audience de Genius semble croître rapidement, et les critiques récentes des consommateurs et le grand nombre d’accords de distribution de la société indiquent que cette tendance va se poursuivre.

Comme les émissions de Genius attirent plus de téléspectateurs, la société devrait être en mesure de recruter davantage de partenaires de distribution et de conclure davantage d’accords de licence. Et surtout, à mesure que ses émissions deviennent plus populaires, ces accords devraient devenir beaucoup plus lucratifs.

De plus, je continue de croire que, comme je l’ai indiqué dans ma chronique précédente, Genius pourrait facilement devenir une cible de prise de contrôle. Avec autant de grandes entreprises à la recherche de moyens d’attirer plus de consommateurs vers leurs services de streaming, je pense qu’elles seraient prêtes à payer au moins 300 à 500 millions de dollars pour acquérir Genius.

C’est parce que sa chaîne Kartoon populaire! donnera un pic significatif à l’audience d’une entreprise acquéreuse. Ces gains ne devraient s’étendre qu’avec le temps, à mesure que de plus en plus d’enfants commenceront à regarder la chaîne. Les parents des enfants peuvent participer aux émissions pour adultes de l’acquéreur, ce qui en fait des abonnés potentiels même lorsque leurs enfants sont trop vieux pour les programmes de Genius.

Le risque lié aux actions GNUS pourrait s’avérer rentable

Donc, avec la négociation des actions GNUS à une capitalisation boursière de 460 millions de dollars, je pense que les actions présentent un risque limité. Si la capitalisation boursière de l’action tombe, par exemple, à 200 millions de dollars, je pense qu’un acquéreur cherchera à acheter la société pour 300 à 400 millions de dollars.

Dans cinq ans, Genius pourrait très bien devenir comme une plus petite Disney (NYSE :DIS) avec de nombreuses gammes de jouets à succès, des films, des émissions de télévision et même quelques parcs à thème. À ce stade, l’action GNUS vaudrait quatre ou cinq fois sa valeur actuelle.

En conséquence, je pense que le rapport risque/rendement des actions est très favorable, et je recommande aux investisseurs d’acheter les actions suite à leur récent repli.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.