Action GOVX : pourquoi les actions GeoVax montent en flèche aujourd’hui

Laboratoires Geovax (NASDAQ :GOVX) le stock monte en flèche vendredi après que la société a présenté les données du vaccin COVID-19 à l’assemblée générale de la Société européenne de médecine (ESMED).

Source : Shutterstock

La grande nouveauté de Geovax est son travail sur les vaccins contre les coronavirus utilisant sa nouvelle plateforme Modified Virus Ankara – Virus Like Particle. La société pense que cela permettra la création de vaccins qui ont le potentiel de repousser diverses variantes du virus.

Selon Geovax Labs, cela est possible via l’inclusion de protéines non structurelles à séquence conservée. Ceux-ci pourraient fournir des cibles pour les réponses des lymphocytes T, qui pourraient « l’étendue et la fonction des réponses immunitaires induites par le vaccin ».

Geovax Labs note que cela signifie qu’il pourrait potentiellement créer un vaccin universel qui pourrait se défendre contre les souches actuelles et futures du coronavirus. Si c’est le cas, cela pourrait le voir surpasser les vaccins actuels, qui n’ont pas été aussi chauds contre les nouvelles variantes de COVID-19 qui font leur apparition.

Mark J. Newman, Ph.D., CSO de Geovax Labs, l’a déclaré dans la présentation d’augmenter le stock de GOVX aujourd’hui.

« Nos études à ce jour soutiennent l’utilisation du MVA comme vecteur pour la conception et la production de vaccins de nouvelle génération codant pour plusieurs protéines de coronavirus, en utilisant la protéine S comme cible d’anticorps et les protéines M et E comme cibles de lymphocytes T. La combinaison de l’expression des protéines S, M et E soutient la formation de VLP et une immunogénicité optimale. Dans nos études, nous avons observé l’induction d’anticorps fonctionnels et de réponses des lymphocytes T qui assurent la protection contre les infections et la pathogenèse. »

Il n’est pas surprenant que l’action GOVX fasse l’objet de fortes transactions sur les nouvelles d’aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 71 millions d’actions ont changé de mains. C’est tout à fait la hausse par rapport à son volume de négociation moyen quotidien d’environ 766 000 actions.

L’action GOVX était en hausse de 49,8% vendredi après-midi.

Il y a des nouvelles boursières plus récentes que les traders peuvent consulter ci-dessous !

Les investisseurs à la recherche de toutes les actualités boursières les plus chaudes ont de la chance. Nous avons une belle collection d’histoires de stock de vendredi à vérifier. Il couvre les goûts de Logiciel marin (NASDAQ :MRIN), Deere (NYSE :DE), et Marque Nue (NASDAQ :NAKD) actions. Vous pouvez trouver tout cela sur les liens suivants!

Plus d’actualités boursières pour vendredi

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques. Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer