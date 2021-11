Action GREE: le Bitcoin Miner est trop spéculatif pour vraiment faire encore confiance

Côte verte (NASDAQ :VERT) est un Bitcoin (CCC :BTC-USD) société minière. Il est devenu public récemment via une fusion inversée avec la société de logiciels Internet Support.com. Après la fusion inversée, les actions SPRT sont devenues des actions GREE et il y a eu une division d’actions inversée pour augmenter le prix de l’action de la nouvelle entité commerciale.

Toutes les machinations autour de la fusion inversée et de la division des actions ont suscité beaucoup d’intérêt chez les commerçants. Certaines personnes sur Reddit faisaient référence à la situation comme un potentiel « GameStop 2.0 » (NYSE :GME).

Malheureusement pour eux, cela ne s’est pas produit. La fusion et le fractionnement d’actions n’ont pas réussi à générer un short squeeze durable ; au lieu de cela, l’action GREE a perdu la majorité de sa valeur dans les jours qui ont suivi la conclusion de la transaction.

L’entreprise n’est pas nécessairement en panne simplement parce que ses performances boursières ont été lamentables jusqu’à présent. En fait, Greenidge a quelques traits positifs pour lui.

Ce qui distingue Greenidge

Premièrement, Greenidge est une société d’exploitation minière et de production d’électricité de Bitcoin. La deuxième partie est ce qui le rend unique. Greenidge possède une installation de production d’électricité de 106 mégawatts dans le nord de l’État de New York. Il prévoit également une autre unité dans la gamme des 80 mégawatts pour la Caroline du Sud.

En possédant ses propres centrales électriques, Greenidge est en mesure de contrôler son coût de l’électricité et d’avoir une meilleure idée de son coût réel de l’extraction de Bitcoin par rapport à ses concurrents qui dépendent du réseau électrique public.

Greenidge n’utilise pas actuellement la pleine capacité de son usine de New York. Cependant, il a récemment augmenté sa commande à 22 500 mineurs S19j Pro Bitcoin, représentant 4,1 EH/S de capacité minière. La société prévoit de recevoir ces unités minières à la mi-2022 et de les mettre en ligne peu de temps après.

À l’avenir, la société vise à atteindre 500 mégawatts de capacité minière d’ici la fin de 2025. Elle aura probablement besoin de plus de capitaux pour atteindre cet objectif. Cependant, il disposait de 52 millions de dollars en avoirs combinés en espèces et en crypto-monnaie à la fin du mois de septembre, ce qui lui donnait des ressources financières importantes avec lesquelles travailler.

Est devenu public grâce à un accord poilu

Alors pourquoi Greenidge n’a-t-il pas mieux réussi compte tenu de ces attributs positifs ? Une grande partie de la sous-performance est due au fait que la société est devenue publique de manière si laide.

Greenidge n’avait pas d’offre publique initiale (IPO) ou de société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Au lieu de cela, il a choisi la méthode incroyablement alambiquée décrite ci-dessus avec sa fusion inversée. Cela a donné aux gens le sentiment que quelque chose n’allait pas dans l’entreprise.

Certes, la fenêtre SPAC s’est un peu fermée, car ce secteur s’est refroidi, il est donc logique de sauter cette route. Pourtant, la société aurait pu envisager une introduction en bourse au lieu de cette étrange opération de fusion inversée si elle souhaitait générer un peu plus de confiance des actionnaires.

Crypto est chaud, mais Bitcoin ne l’est pas

Un autre problème pour Greenidge est qu’il exploite Bitcoin. Cependant, Bitcoin ne fait pas partie de l’univers de la crypto-monnaie qui attire actuellement des fonds. Au contraire, les commerçants affluent vers des parties plus alternatives et spéculatives de l’écosystème.

Des choses telles que les différentes pièces de monnaie pour chiens, les jetons non fongibles (NFT) et les projets hébergés sur Solana (CCC :SOL-USD) sont là où se déroule l’action. Bitcoin, en revanche, n’a pas le même type de capacités dans ces nouveaux domaines de la crypto-monnaie. C’est plus une marque et une réserve de valeur à ce stade. Cependant, ses coûts de transaction élevés et ses fonctionnalités limitées le laissent à la traîne en matière d’innovation.

En tant que tel, tant que l’accent est mis sur les utilisations de la crypto-monnaie telles que la finance décentralisée « DeFi » et les NFT, Bitcoin est voué à sous-performer. À un moment donné, les excès spéculatifs risquent de s’estomper et Bitcoin obtiendra une offre de valeur refuge. D’autant plus que de plus en plus de nouveaux projets tels que le jeton Squid Game se terminent par des tirages de tapis, cela devrait amener les commerçants à revenir au confort de Bitcoin.

Pour l’instant, cependant, Greenidge est au mauvais endroit au mauvais moment car il n’y a tout simplement pas beaucoup de demande pour les sociétés minières. Cela est particulièrement vrai compte tenu du récent lancement des fonds négociés en bourse (ETF) liés au Bitcoin.

Verdict Stock GREE

Dans le passé, l’action GREE aurait probablement augmenté simplement parce qu’elle était l’un des rares moyens d’obtenir une exposition à la cryptographie sur le marché boursier. Cet appel n’existe plus entre les ETF Bitcoin et d’autres sociétés de cryptographie cotées en bourse telles que Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE). La faiblesse récente de Bitcoin est également un obstacle. Et le déploiement public désastreux de Greenidge via sa fusion avec Support.com a laissé à tout le monde une mauvaise première impression.

Pourtant, nous ne devrions pas entièrement radier l’entreprise malgré ses débuts décevants. Il y a potentiellement le cœur d’un modèle commercial intéressant ici. Les investissements de l’entreprise dans sa propre production d’électricité pourraient lui donner un avantage décisif par rapport aux autres sociétés minières Bitcoin. Compte tenu des vents contraires actuels, cependant, les investisseurs auront besoin de voir de solides bénéfices de Greenidge pour vraiment acheter dans l’action.

