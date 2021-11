Action GTLB : l’action GitLab est trop chère malgré une forte introduction en bourse

Le 13 octobre, GitLab (NASDAQ :GTLB) a connu une introduction en bourse réussie, l’action étant cotée à 77 $ l’action. Près d’un mois plus tard, l’action GTLB est maintenant à 121,27 $. Ainsi, pratiquement tous ceux qui ont acheté au moment de l’introduction en bourse ont gagné de l’argent.

Source : Lori Butcher / Shutterstock.com

Le problème, c’est qu’il n’y a plus d’argent sur la table pour les futurs investisseurs. Ce que je veux dire, c’est qu’à sa capitalisation boursière actuelle de 18,267 milliards de dollars, il est très difficile de ne pas dire que l’action GTLB est très surévaluée. De plus, j’ai calculé cette capitalisation boursière en prenant le nombre total final d’actions en circulation de la page 10 du prospectus.

Pourquoi GitLab est surévalué

L’année dernière (fin janvier 2021), la société n’a réalisé que 152,2 millions de dollars de revenus. Même pour les six mois se terminant le 31 juillet, il n’avait que 63,9 millions de revenus. De plus, les analystes ne prévoient que 231 millions de dollars de ventes cette année et 314 millions de dollars l’année prochaine.

Cela place ses mesures de prix-ventes (P/S) en cours à des niveaux astronomiques. Il suffit de regarder à quel point la valorisation du marché est maintenant comparée à ses niveaux de vente. Si nous divisons sa capitalisation boursière de 18,267 milliards de dollars par 231 millions de dollars de ventes prévues pour cette année, il se négocie à 79 fois les revenus.

Ce serait une mesure astronomiquement élevée même s’il s’agissait d’une évaluation cours-bénéfice (P/E). En fait, même en utilisant les prévisions de ventes pour l’année prochaine, 35,9% plus élevées à 314 millions de dollars, le multiple P/S est toujours élevé à 58,2 fois.

De plus, ces multiples P/S élevés pourraient être tolérables si l’entreprise était rentable ou même si elle prévoyait de l’être bientôt. Mais ce n’est pas le cas ici.

Gitlab a perdu 192 millions de dollars l’année dernière (voir page 79 de son prospectus), et pour les six premiers mois de cette année, il a perdu 69,05 millions de dollars.

En fait, les analystes ne s’attendent même pas à ce que la société soit rentable avant un certain temps après l’année se terminant en janvier 2024. Le BPA (bénéfice par action) prévu est considéré comme une perte de 1,07 $ en 2023 et une perte de 72 cents pour l’année. se terminant en janvier 2024.

Quel est le problème

Dans l’ensemble, GitLab est une entreprise de développement de logiciels qui sélectionne des clients en utilisant le modèle «freemium». Il espère qu’un pourcentage de ses logiciels gratuits finira par évoluer vers des versions payantes de ses kits de développement d’applications ou de logiciels.

Le problème, comme le souligne un analyste de Seeking Alpha, est que le pourcentage de conversion chez GitLab est très faible à 1%. Il compte 40 millions d’utilisateurs, mais seulement 15 356 utilisateurs payants. La société a trois plans de paiement, selon son prospectus (page 71): 0 $, 19 $ par mois par utilisateur et 99 $ par mois par utilisateur.

Le problème est qu’il ne compte que 3 632 clients « de base » qui paient plus de 5 000 $ de revenus récurrents annuels (ARR), soit 416,67 $ par mois. Ceci est visible à la page 3 du prospectus. De plus, il n’y a que 383 clients avec un revenu annuel récurrent (ARR) supérieur à 100 000 $ en juillet 2021.

La médiane est probablement plus proche de plus de 500 000 $ pour chacun de ces clients, selon mes calculs. Par exemple, supposons que ces 383 clients représentent 95 % de ses 231 millions de dollars de chiffre d’affaires prévu pour 2021. Portons ce chiffre à 450 clients par souci de simplicité d’ici la fin de l’année. Donc, si nous divisons 231 millions de dollars par 450, le revenu moyen des clients est de 513 000 $ par an pour 2021.

En d’autres termes, l’entreprise est probablement très dépendante de quelques gros clients. En fait, le prospectus contient une liste d’environ 50 d’entre eux mis en évidence aux pages 115 et 116 du prospectus. Ce sont ses principaux clients qui paient GitLab pour fournir les outils de développement logiciel nécessaires à la gestion de leur entreprise.

Collectivement, le fait est qu’il est très difficile d’accumuler de gros clients. Le marché accorde peut-être une prime trop élevée à ces quelque 50 clients.

Que faire avec le stock GTLB

Dans l’ensemble, l’approche la plus rationnelle ici serait d’attendre une opportunité d’investir dans des actions GTLB à un prix avantageux. Malgré sa croissance, le marché a pleinement valorisé ou escompté cette croissance pour un bon nombre d’années à venir.

Cela ne signifie pas nécessairement que le stock de GTLB va jamais devenir moins cher ou que le stock va baisser. Il faudra peut-être plus de temps à l’entreprise pour « croître » dans sa valorisation actuelle en voûte. Par exemple, une fois que l’entreprise devient rentable, le marché peut déjà l’avoir prévu dans le cours de l’action. À ce stade, je suggère donc que la plupart des investisseurs axés sur la valeur attendront un prix d’entrée plus rationnel.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position sur aucun titre (directement ou indirectement) mentionné dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.