Action HEXO : Pourquoi les actions Hexo prennent un énorme coup aujourd’hui

Entreprise canadienne de cannabis Hexo (NYSE :HEXO) a été une action volatile ces derniers temps. En effet, comme l’ensemble du secteur du cannabis, le stock HEXO a traversé une période de soubresauts. Aujourd’hui, Hexo subit une pression de vente massive, avec des actions en baisse de près de 30% au moment de la rédaction.

Cette décision a rendu le rendement d’Hexo négatif au cours de la dernière année. En effet, le début de cette année a vu une ruée vers les stocks de cannabis. Cette « ruée vers le vert » a été renforcée par l’optimisme croissant dans ce secteur suite à la victoire électorale du président Joe Biden. Une victoire de la majorité démocrate au Sénat a également alimenté l’espoir qu’une sorte de projet de loi sur la légalisation du cannabis serait présenté dans les plus brefs délais.

Bien que nous ayons vu un certain mouvement sur ce front, dans l’ensemble, les investisseurs semblent tenir compte d’une probabilité plus faible de voir une légalisation fédérale de si tôt. Cela semble être en partie dû au fait que Biden a été moins enthousiaste à l’égard de la légalisation que nombre de ses homologues plus à gauche de l’échiquier politique.

Cela dit, il y a un grand catalyseur à l’origine de la majeure partie de l’action des prix d’aujourd’hui à Hexo. Plongeons dedans.

HEXO Stock en baisse sur l’émission d’actions

Les entreprises de cannabis ont levé une tonne d’argent pour financer leur croissance. La grande majorité de ce financement provient des marchés de capitaux. C’est parce que de nombreuses institutions financières n’ont pas la capacité ou la volonté de prêter aux entreprises de cannabis jusqu’à ce que la légalisation se matérialise.

Compte tenu de la consommation actuelle de liquidités d’Hexo, la société s’est à nouveau tournée vers les marchés boursiers. Aujourd’hui, Hexo a annoncé une offre d’actions de 47,5 millions d’actions à 2,95 $ par action. Cette émission, dont la clôture est prévue le 24 août, devrait rapporter un produit brut d’environ 140 millions de dollars.

Cependant, la décision d’aujourd’hui place l’action HEXO bien en dessous de ce seuil. En effet, les investisseurs ne semblent pas apprécier la taille de cette offre et le fait qu’Hexo ne soit pas en mesure de financer ses opérations avec des flux de trésorerie.

La société a indiqué qu’elle entendait utiliser ces fonds pour financer son acquisition de Redecan.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.