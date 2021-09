Action HLBZ : 9 raisons pour lesquelles les actions Helbiz flambent à la hausse aujourd’hui

Helbiz (NASDAQ :HLBZ) l’action est en mouvement vendredi suite à l’annonce d’un accord avec Fox Networks Group.

Voyons pourquoi cet accord a des actions HLBZ à la hausse aujourd’hui.

L’accord est conclu entre Helbiz Media et Fox Networks Group. Helbiz Media est une filiale qui couvre le service de divertissement en streaming de la société et la distribution des droits médias de la série BKT dans le monde entier. L’accord signé avec Fox Networks Group comprend les droits de diffusion du championnat italien de Serie B. Cela permettra à la société de diffuser l’événement aux États-Unis et dans les Caraïbes. Cela permettra à Fox de diffuser trois matchs par semaine. Ces jeux incluront des commentaires en anglais, Helbiz Media proposant des commentaires en italien pour les Italiens d’Amérique. Il permet également à la famille de réseaux Fox Sports de diffuser les meilleurs matchs de Serie B, ainsi que les temps forts. Il convient de souligner que cet accord n’est pas seulement pour la saison en cours. Il couvre les trois prochaines saisons, qui incluent 2021 à 2022, 2022 à 2023 et 2023 à 2024.

Matteo Mammì, PDG de Helbiz Media, a déclaré ce qui suit à propos de l’accord avec Fox augmentant le stock de HLBZ aujourd’hui.

« Le championnat de Serie B ne pouvait pas trouver meilleur endroit pour être diffusé à travers l’Amérique du Nord. Ce partenariat représente une étape énorme en termes de couverture, de portée potentielle et de traitement éditorial pour la Serie B et étend la présence internationale de Helbiz Live. »

L’action HLBZ connaît des échanges intenses parallèlement aux nouvelles d’aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 48 millions d’actions ont changé de mains. À titre de comparaison, le volume quotidien moyen des transactions de la société est d’environ 327 000 actions.

L’action HLBZ était en hausse de 134,6% vendredi après-midi.

